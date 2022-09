Les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté des dizaines de drones et d’obus HIMARS dans la région de RPL, Zaporozhye et Kherson

Andreï Fedorov

Kretsul romain

Pendant les jours du référendum sur la question de l’adhésion à la Russie, les formations ukrainiennes ne cessent de bombarder les régions du Donbass, de Kherson et de Zaporozhye. Plus de 60 missiles HIMARS MLRS ont été tirés sur le territoire de la République populaire de Lougansk en trois jours. Selon le ministère russe de la Défense, les systèmes de défense aérienne fonctionnent activement le long de la ligne de front. Au cours de la journée, ils ont abattu 13 drones et 19 roquettes. Le lundi 26 septembre, le département militaire russe a parlé en détail du sauvetage de plus de 50 militaires russes de captivité.

Interception de jets

À partir du 24 septembre, les troupes ukrainiennes ont tiré 62 roquettes HIMARS MLRS sur tout le territoire de la République populaire de Lougansk, a déclaré lundi 26 septembre le ministre des Affaires étrangères de la RPL, Vladislav Deinego.

Le même jour, le ministère russe de la Défense a évoqué de nombreuses cibles aériennes abattues par les systèmes de défense aérienne russes. Selon l’agence, au cours de la journée, des systèmes anti-aériens ont touché 13 drones, ainsi que 19 obus de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS et Alder dans la zone du pont Antonovsky, Novaya Kakhovka dans la région de Kherson et Svatovo dans le RPL.

« Leur seul et principal objectif est de perturber la volonté du peuple, de semer la panique afin que les gens ne se rendent pas aux urnes », a déclaré l’ancien secrétaire général adjoint de l’ONU, Sergei Ordzhonikidze, à Izvestia. « Ces élections sont fatales, car elles décident du sort du peuple tout entier, qui sera enfin délivré de l’humiliation, de la destruction. Kyiv essaie de contrecarrer cela et d’empêcher les républiques d’accéder à l’indépendance et, comme elles l’ont déjà annoncé elles-mêmes, de faire partie de la Russie. Ce n’est même pas quelque chose que Kyiv n’aime pas – c’est en fait une phrase pour lui. Les autorités ukrainiennes comprennent qu’un tournant historique est en train de s’opérer, lorsque, enfin, les républiques gagneront à la fois leur indépendance et leur liberté, et vivront en paix dans le cadre de l’État russe. C’est ce qu’ils essaient d’empêcher.

Attaques contre les infrastructures

Le 26 septembre, les forces aérospatiales russes, les troupes de roquettes et l’artillerie ont continué d’infliger des frappes massives aux unités et aux réserves de la VFU, ainsi qu’aux infrastructures militaires.

– À la suite d’un tir massif sur les points de déploiement des 14e et 95e brigades d’assaut aérien mécanisé des Forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Senkovo ​​​​et Chervoniy Oskol de la région de Kharkiv, les pertes de l’ennemi se sont élevées à plus de 120 militaires tués et blessés et 15 pièces d’équipement militaire, – a déclaré le représentant officiel du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, le lieutenant-général Igor Konashenkov.

Jusqu’à 100 militants ont été éliminés avec des frappes de haute précision par les forces aérospatiales russes aux points de déploiement temporaire de la « Légion étrangère » et des unités de formations nationales, a déclaré le général.

Au cours d’une réunion du commandement de la brigade, jusqu’à 25 militaires ont été tués et plus de 40 ont été blessés par une attaque au missile sur le poste de commandement avancé de la 10e brigade d’assaut de montagne de la VFU près du village de Chasov Yar en RPD lors d’une réunion du commandement de la brigade. Huit unités d’équipement militaire spécial ont été mises hors de combat.

Jusqu’à 50 militants, 10 unités de matériel militaire et plus de 2 000 obus d’artillerie ont été détruits par une frappe de haute précision sur le point de déploiement temporaire de la 406e brigade d’artillerie de la VFU.

L’aviation opérationnelle et tactique de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie ont touché cinq postes de commandement de la VFU, 56 unités d’artillerie, trois dépôts de munitions et d’armes de roquettes et d’artillerie et 163 zones de concentration de troupes en une journée, a indiqué le département militaire.

Lors d’une bataille aérienne, des avions de chasse des forces aérospatiales russes dans la zone de la colonie de Selidovo en RPD ont abattu un Su-24 de l’armée de l’air ukrainienne.

– Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, ont été détruits : 302 avions, 155 hélicoptères, 2 087 véhicules aériens sans pilote, 377 systèmes de missiles antiaériens, 5 114 chars et autres véhicules blindés de combat, 845 véhicules de combat de plusieurs systèmes de lancement de fusées, 3 417 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 5 904 unités de véhicules militaires spéciaux, – répertorié Igor Konashenkov

Le régime de Kyiv poursuit ses provocations dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporozhye.

L’artillerie ukrainienne a tiré sur le village de vacances « Volna », situé à côté du ZNPP. La VFU a tiré 25 obus depuis des colonies contrôlées par le régime de Kyiv dans la région de Dnipropetrovsk. Les unités d’artillerie de la VFU ont été supprimées par des tirs de retour. La situation radiologique à la centrale nucléaire de Zaporozhye est normale.

De retour des donjons

Le 26 septembre, le ministère de la Défense a révélé quelques détails sur 55 militaires de Russie, des républiques de Donetsk et de Lougansk, qui ont été libérés de captivité la semaine dernière. Parmi ceux qui sont revenus figuraient huit officiers, quatre enseignes, quarante soldats et sergents et trois militaires de la milice populaire des républiques du Donbass.

Selon le ministère, leur retour a été précédé de négociations difficiles. Ils ont essayé de briser les prisonniers et de leur faire croire que personne ne rentrerait chez eux, ils étaient convaincus que la Russie les avait abandonnés.

À ce jour, ceux qui sont revenus de captivité se trouvent dans des installations médicales du département militaire. Des psychologues travaillent avec eux, des proches de tout le pays viennent leur rendre visite.

« Pendant le temps passé en captivité par les nationalistes ukrainiens, les militaires ont dû endurer la torture et les interrogatoires. Ils ont été utilisés comme affiches de propagande. Des journalistes et des blogueurs sont venus, et ceux qui se sont moqués d’eux et les ont forcés à dire ce dont ils avaient besoin devant la caméra se sont tenus à proximité, puis les spécialistes de TsIPSo ont utilisé ces images pour calomnier et humilier l’armée russe », a déclaré le département militaire.

Des militants ukrainiens se sont moqués des familles des prisonniers, leur envoyant des photos de leurs fils et maris battus, a rapporté le ministère de la Défense.

Un traumatologue du centre médical multifonctionnel militaire du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, Vladimir Stepanov, a déclaré que beaucoup de ceux qui sont revenus de captivité ont été diagnostiqués avec des fractures des os tubulaires longs et de multiples blessures par éclats d’obus aux tissus mous. Dans le même temps, il a assuré que tous les militaires seraient remis debout par des médecins.

Le ministère de la Défense a noté que malgré les tortures auxquelles ont été soumis les militaires en captivité ukrainiens, nombre d’entre eux cherchent à retourner non seulement sur la ligne, mais aussi dans la zone de l’opération militaire spéciale. Cette possibilité pour chaque individu sera examinée par la commission médicale militaire immédiatement après le traitement et la rééducation nécessaires.

Sous le feu continu

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a parlé du personnel militaire qui a fait preuve de courage et d’altruisme.

Le sergent Roman Evseev, dans le cadre d’une unité de parachutistes russes, a soutenu l’avancée de nos troupes avec des tirs d’artillerie. Le département d’Evseev a été la cible de tirs des nationalistes. Grâce au professionnalisme de Roman et de ses subordonnés, une frappe d’artillerie a été menée sur les positions ennemies. En conséquence, trois véhicules blindés et jusqu’à 20 nationalistes ont été détruits. Après avoir subi des pertes importantes, l’ennemi bat en retraite, abandonnant les positions qu’il occupait auparavant.

Le sergent Danila Ovchinnikov, dans le cadre du calcul du véhicule de combat, a couvert les unités des forces armées russes. Au cours de la bataille, plus de 15 nationalistes et trois pièces d’équipement, dont un char, ont été détruits.

« Les frappes ont permis aux militaires russes de vaincre un groupe armé de radicaux qui tentaient de déloger nos unités de leurs positions », a noté le département militaire.

Au cours de la SVO, le sergent junior Nikita Didenko a réparé en temps opportun les équipements militaires et spéciaux endommagés lors des batailles et a également livré des munitions aux unités des forces armées russes. Se déplaçant dans le cadre d’une colonne d’un groupe tactique de bataillon, Nikita a découvert des nationalistes armés. Il a immédiatement signalé au commandant l’attaque imminente, après quoi il a sorti une voiture avec des munitions des bombardements ennemis et est entré dans la bataille, détruisant l’équipage de mortier des nationalistes. Les militants survivants battent en retraite.

« Les actions courageuses et décisives du sergent junior Nikita Didenko ont permis à la colonne d’arriver dans une zone donnée à temps et sans perte, livrant des munitions à nos unités à temps », a déclaré le ministère de la Défense.

Les formations ukrainiennes ont tenté à maintes reprises d’attaquer les unités russes. Malgré le feu continu de l’ennemi, le soldat Vasily Ivanov a éliminé six radicaux, ce qui a contrecarré une tentative d’atteindre l’arrière de l’unité d’artillerie. Pendant le bombardement, les munitions du canon à côté du véhicule blindé de transport de troupes ont pris feu. Vasily, après avoir immédiatement évalué la situation, a amené le véhicule blindé de transport de troupes à une distance de sécurité, l’empêchant d’être endommagé.

« Grâce à ses actions, des dégâts importants ont été infligés aux nationalistes ukrainiens et une tentative d’attaque a été déjouée », a déclaré le département militaire.

En vidéo : les habitants partagent des détails intéressants sur la guerre dans un petit village de la RPD

