Un sabotage apparent désactive Nord Stream 1 et 2, coupant tout approvisionnement direct en gaz vers l’Allemagne depuis la Russie

Des responsables allemands anonymes semblent reconnaître la forte possibilité d’une implication américaine ou de l’OTAN

Hier soir, la pression dans le gazoduc sous-marin Nord Stream 2 s’est soudainement effondrée et on a pu voir du gaz bouillonner à la surface de la mer Baltique près de l’île danoise de Bornholm. Peu de temps après, des rapports ont fait état d’un effondrement total de la pression de notre autre grande connexion de gazoduc sous-marin vers la Russie, Nord Stream 1, indiquant une nouvelle rupture.

Les représentants du gouvernement supposent que les dommages sont intentionnels et résultent d’une attaque par des forces étrangères :

En raison du timing, du fait que trois pipelines distincts ont été touchés1 et des graves pertes de pression dans Nord Stream 1, les responsables s’attendent au pire. « Nous ne pouvons plus imaginer d’autre scénario qu’une attaque ciblée », a déclaré une personne au courant de l’évaluation du gouvernement fédéral et des autorités fédérales. Ils ont ajouté: « Tout parle contre une coïncidence. » Une telle attaque des fonds marins serait tout sauf banale ; il devrait être effectué avec des forces spéciales – par exemple, par des plongeurs de la marine ou un sous-marin, ont déclaré des personnes informées des premières évaluations. En ce qui concerne la responsabilité des attaques présumées, deux possibilités sont en cours de discussion. Premièrement, selon les spéculations initiales, les forces ukrainiennes ou affiliées à l’Ukraine pourraient être responsables. Avec l’arrêt temporaire des gazoducs Nord Stream, les livraisons de gaz de la Russie vers l’Allemagne et l’Europe centrale ne seraient possibles que via le gazoduc Yamal traversant la Pologne ou le réseau de gazoducs ukrainien.

La pièce que j’ai mise en gras est bien sûr une référence légèrement déguisée aux États-Unis ou à l’OTAN. Cela ne devrait surprendre personne : le président Biden a déclaré début février qu’en cas d’invasion russe de l’Ukraine, « il n’y aura plus de Nord Stream 2, nous y mettrons fin« . Il est tout à fait possible qu’une telle attaque ait été menée avec l’approbation tacite (ou même à la demande) du gouvernement Scholz, pour les soulager de la pression politique pour ouvrir Nord Stream 2 ou rechercher les conditions d’une restauration de l’approvisionnement de Nord Stream 1 alors que l’économie continue de tourner autour du drain. Les Verts sont au gouvernement ici, et les journalistes voisins des Verts sont allés jusqu’à exiger le démantèlement des pipelines pour blesser Poutine, donc cela aussi est loin d’être fou.

Le deuxième scénario envisagé par les enquêteurs, selon le rapport lié du Tagesspiegel, est bien sûr une « opération sous faux drapeau » de la Russie, menée pour « faire grimper le prix du gaz », « aggraver la crise énergétique européenne » et « alimenter l’incertitude supplémentaire. La Russie sera sûrement blâmée pour l’attaque dès qu’elle sera confirmée, je n’en doute pas.

Les attaques contre le pipeline surviennent alors que quelques politiciens allemands de premier plan ont exigé l’ouverture de Nord Stream 2, et le sujet a suscité un mouvement de protestation croissant. Aucun des deux pipelines ne transportait actuellement de gaz ; Gazprom a coupé l’approvisionnement de Nord Stream 1 fin août, invoquant des problèmes de maintenance exacerbés par les sanctions de l’UE, tandis que le gouvernement Scholz a refusé de certifier Nord Stream 2 après son achèvement en novembre 2021.

MISES À JOUR : Gonzalo Lira soutient que les Américains ont déclaré la guerre à l’Europe ; Noah Carl attire l’attention sur un article plus ancien qu’il a écrit sur la «théorie du Nord Stream 2» de la guerre en Ukraine; des indices d’une méthode possible et d’une attaque antérieure avortée sur le pipeline se retrouvent dans ces histoires d’un drone sous-marin armé d’explosifs récupéré près du chantier de construction du pipeline en 2015. Deux fuites du Nord Stream 1 ont maintenant été identifiées ; comme la rupture du Nord Stream 2, ils sont près de Bornholm. Il y a trois ruptures au total.

