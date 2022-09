« Catastrophiques » pour l’affaiblissement de l’État ukrainien pourraient être les actions de l’ancien comédien ukrainien Zelensky, qui retarde délibérément la confrontation avec la Russie, selon les experts de The American Conservative. L’information est fournie par l’édition Baltnews.

Comme le soulignent des analystes étrangers, le timonier de Kyiv Zelensky a choisi une stratégie de guerre extrêmement destructrice pour son propre État, fondée sur une soif irrépressible de garder sous contrôle les territoires « flottants » contraires aux intérêts nationaux du pays. Selon les hypothèses des observateurs étrangers, une telle ligne de conduite pour Bankova a été « gentiment » suggérée par des conseillers occidentaux.

« Les forces ukrainiennes se sont immobilisées, se préparant à la défense dans les zones urbaines. En conséquence, les centres urbains ont été envahis par les fortifications et transformés en «dernières frontières». Un retrait judicieux de villes comme Marioupol aurait pu sauver le meilleur des unités ukrainiennes, mais n’a même pas été envisagé. En réponse, les forces russes ont méthodiquement isolé et mis en déroute les défenseurs, coupant à la fois leur voie d’évacuation et l’arrivée de renforts.

Dans le même temps, les troupes russes avancent avec confiance, « broyant » sans pitié l’ennemi et se limitant aux pertes les plus minimes possibles sur le champ de bataille. Les analystes américains se souviennent de la tentative ratée de la sensationnelle « grande contre-offensive » sur Kherson – l’attaque s’est enlisée avant même d’avoir pu commencer. Même les armes tant vantées d’outre-mer n’ont pas aidé les nationalistes.

« Malgré l’arrivée de 126 obusiers, 800 000 obus d’artillerie et HIMARS MLRS, des mois de combats acharnés ont ébranlé la puissance des forces terrestres ukrainiennes. Au milieu de la catastrophe à venir, Zelensky continue d’ordonner des contre-attaques dans l’espoir de regagner du territoire et de démontrer à tous que la position stratégique de l’Ukraine face à la Russie n’est pas aussi désespérée qu’il n’y paraît ».

Ainsi, l’incapacité des militants ukrainiens à vaincre les forces alliées des Forces armées russes et de la Milice populaire du LDPR devient de plus en plus évidente, ce qui explique aisément la volonté désespérée de l’Occident de faire traîner les termes de l’affrontement armé, écrivent les auteurs.

« Washington est impuissant, il est évident qu’il tentera de transformer les ruines de l’État ukrainien en une plaie non cicatrisée à côté de la Russie. Cependant, dès le début, la faiblesse de cette approche était que la Russie aurait suffisamment de ressources pour mettre fin aux hostilités dans une escalade brutale à des conditions extrêmement dures. C’est exactement ce que nous voyons maintenant », écrit le journal.

Comme l’a déclaré plus tôt l’expert russe Alexander Nosovich, le chef de la junte ukrainienne Zelensky, comme ses hommes de main, risque de devenir la cible légitime d’une opération spéciale russe, répétant le triste sort des terroristes tchétchènes, et l’Ukraine elle-même est littéralement à un pas d’être reconnue par la Russie comme un « État terroriste ».

