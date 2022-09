Comment l’Amérique écrase l’Europe

Le jeu de dupes et la loi du plus fort: les populations européennes flouées – JDDM

Écrit par Eric Zuesse

L’Amérique crée, impose et applique les sanctions contre la Russie, qui font grimper les prix de l’énergie en Europe, et poussent ainsi les entreprises européennes à s’installer en Amérique, où les taxes, les réglementations en matière de sécurité et d’environnement et les droits du travail sont beaucoup plus bas, et donc les bénéfices seront beaucoup plus élevés pour les investisseurs. De plus, l’Amérique peut fournir sa propre énergie. Par conséquent, les chaînes d’approvisionnement sont moins risquées aux États-Unis qu’en Europe. Il y a de moins en moins de raisons pour qu’une entreprise fasse autre chose en Europe que de vendre aux Européens, qui cherchent de plus en plus désespérément à acheter tout ce qu’ils peuvent se permettre d’acheter, maintenant que la Russie, qui fournissait l’énergie la moins chère et d’autres produits de base, est étranglée hors des marchés européens par les sanctions. L’argent peut bouger même lorsque son propriétaire ne le peut pas. Le public européen sera désormais de plus en plus laissé pour compte alors que la richesse de l’Europe fuit – principalement vers l’Amérique (dont le gouvernement a créé cette fuite des capitaux de la richesse de l’Europe).

Les dirigeants européens ont coopéré avec les dirigeants américains pour provoquer ce déclin européen (en se joignant, au lieu de les rejeter, aux sanctions américaines contre la Russie), mais les entreprises allemandes peuvent également tirer des avantages significatifs de la relocalisation ou de l’expansion en Amérique. Le quotidien économique allemand, Handlelsblatt, a rapporté le 25 septembre : « De plus en plus d’entreprises allemandes étendent leurs sites en Amérique du Nord : Washington attire les entreprises allemandes avec une énergie bon marché et des impôts peu élevés. Cela vaut surtout pour les États du sud. Berlin est alarmé – et veut prendre des contre-mesures. (Original : « Immer mehr deutsche Unternehmen bauen ihre Standorte in Nordamerika aus : Washington lockt deutsche Firmen mit billiger Energie und niedrigen Steuern. Das gilt vor allem für die Südstaaten. Berlin ist alarmiert – und will gegensteuern. ») les entreprises envisagent d’établir ou d’agrandir leurs sites aux États-Unis. … Des États américains tels que la Virginie, la Géorgie et l’Oklahoma montrent un intérêt croissant » à offrir des incitations spéciales à ces entreprises pour qu’elles délocalisent, ou au moins étendent, leur production aux États-Unis. Par exemple, Pat Wilson, commissaire du Georgia Department of Economic Development, déclare aux entreprises allemandes que « nos coûts énergétiques sont bas et les réseaux sont stables. … Les entreprises qui viennent en Géorgie [depuis l’Allemagne] réduisent leur empreinte carbone. Considérant que l’une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement allemand réduit les approvisionnements en carburant de la Russie (autre que pour «soutenir la démocratie en Ukraine», etc.) est que ces approvisionnements russes sont des combustibles fossiles, un avantage important grâce auquel l’Amérique peut attirer les Européens entreprises (même sur la base d’arguments « verts ») consiste à faire la publicité d’une plus grande « efficacité énergétique » qu’en Europe – pas nécessairement dans un sens strictement environnemental, mais certainement dans le sens des résultats, de coûts énergétiques réduits, puisque les réglementations américaines sont beaucoup moins stricts que dans l’UE.

Le 25 également, l’Irish Examiner a annoncé que « l’industrie européenne ploie sous le poids de la flambée des prix de l’énergie : Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, a averti la semaine dernière qu’il pourrait réaffecter sa production hors d’Allemagne et d’Europe de l’Est si les prix de l’énergie ne baissaient pas« .

Toujours le 25, Oil Price point com titrait « L’Europe fait face à un exode d’industries à forte intensité énergétique« , et mentionnait en particulier que « le géant américain de l’acier ArcelorMittal a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il réduirait de moitié la production d’une aciérie en Allemagne et une unité dans une autre usine, également en Allemagne. La société a déclaré qu’elle avait fondé sa décision sur les prix élevés de l’essence. … ArcelorMittal a annoncé plus tôt cette année qu’il avait l’intention d’étendre une opération au Texas.

Le 26 septembre, le New York Times a publié la bannière « Les emplois en usine sont en plein essor comme dans les années 1970 : l’industrie manufacturière américaine connaît un rebond, les entreprises embauchant des travailleurs dans un contexte de forte demande des consommateurs pour les produits« . Au total, « en août de cette année, les fabricants avaient créé environ 1,43 million d’emplois, soit un gain net de 67 000 travailleurs au-dessus des niveaux prépandémiques ». Et ce n’est que le début de la réindustrialisation et de la reprise économique de l’Amérique, car l’hémorragie d’emplois en provenance d’Europe ne fait que commencer. Ces entreprises allemandes s’installent au rez-de-chaussée en Amérique, laissant les travailleurs européens derrière eux, nager ou couler seuls (ceux qui le peuvent).

Toujours le 26 septembre, Thomas Fazi sur unherd point com a titré « L’UE est en train de sombrer dans l’anarchie : ses sanctions paralysent la classe ouvrière du bloc« , et a documenté que cet évidement des économies européennes est le plus ressenti par les classes économiques inférieures d’Europe, qui sont les moins capables d’y faire face mais sont abandonnés par le groupe le plus riche, les investisseurs, qui envoient leur argent à l’étranger, comme le font les oligarques de la république bananière, et qui pourraient facilement s’y relocaliser aussi.

Le 19 septembre, le New York Times a titré « Les factures d’énergie « paralysantes » forcent les usines européennes à s’éteindre : les fabricants mettent les travailleurs en congé et ferment les lignes parce qu’ils ne peuvent pas payer les charges de gaz et d’électricité ». Par exemple, un gros employeur du nord de la France, la verrerie Arc International, ne sait pas s’il survivra : « Nicholas Hodler, le PDG, a inspecté la chaîne de montage, scintillante de bleu avec des flammes de gaz naturel [gaz qui venait de Russie et qui coûte maintenant dix fois plus cher qu’il y a un an]. Pendant des années, Arc a été alimenté par une énergie bon marché qui a contribué à faire de l’entreprise le plus grand producteur mondial de vaisselle en verre. … Mais l’impact de la coupure brutale de l’approvisionnement en gaz de la Russie vers l’Europe [forcé par les sanctions] a aspergé l’entreprise de nouveaux risques. Les prix de l’énergie ont grimpé si vite que M. Hodler a dû réécrire ses prévisions commerciales six fois en deux mois. Récemment, il a mis un tiers des 4 500 employés d’Arc en congé partiel pour économiser de l’argent. Quatre des neuf fours de l’usine seront arrêtés ; les autres passeront du gaz naturel au diesel, un carburant moins cher mais plus polluant. Les partis « verts » de toute l’Europe, comme en la personne de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, et du ministre allemand des Affaires économiques et de l’Action pour le climat Robert Habeck, avaient mené le mouvement européen contre l’importation de carburants russes, et pourraient s’avérer avoir mené l’Europe en fait pour augmenter son empreinte carbone, si le résultat final s’avère être de passer à davantage de carburants au charbon et au diesel, comme ils le font actuellement.

Cela n’aurait pas pu se produire sans les dirigeants américains et européens, qui ouvrent la voie au déclin des économies européennes et à l’essor de l’Amérique à partir de cela – attirant de plus en plus d’investisseurs, et leurs investissements, en Amérique, depuis les États-Unis. les nations vassales du régime (comme l’Allemagne et la France), en particulier dans l’UE et l’OTAN (ces nouvelles républiques bananières). Les bénéficiaires de tout cela ne sont pas seulement les entreprises américaines de fabrication d’armes, telles que Lockheed Martin, et les entreprises d’extraction telles qu’ExxonMobil, qui se développent en raison de la chute de l’Europe due au fait que l’Europe s’est coupée de l’énergie bon marché dont elle disposait auparavant apprécié. L’avenir s’ouvre à nouveau, pour les investisseurs aux États-Unis. C’est tout pour les investisseurs européens, et laisser tout le monde en Europe simplement couler, s’ils ne peuvent pas sortir.

Source : South Front