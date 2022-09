GP lance une affaire de terrorisme après des dommages à Nord Stream

Le FSB a ouvert une enquête sur le terrorisme international après l’urgence de Nord Stream

MOSCOU, 28 septembre – RIA Novosti. Le bureau du procureur général de Russie a annoncé l’ouverture d’une enquête pénale après les dommages causés aux gazoducs Nord Stream.

« En relation avec la présence de signes d’un crime en vertu de la partie 1 de l’article 361 du Code pénal de la Fédération de Russie (« Acte de terrorisme international »), une affaire pénale a été ouverte sur les documents envoyés par le bureau du procureur général de la Fédération de Russie conformément au paragraphe 2 de la partie 2 de l’article 37 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie par le département d’enquête du FSB de Russie », — a souligné dans le département.

Une enquête préliminaire a été ouverte sur l’incident.

Le bureau du procureur général a également noté que le gaz était fourni à l’Europe via Nord Stream et Nord Stream 2 à la fois pour les entreprises industrielles et pour le chauffage résidentiel. Les dommages aux pipelines ont causé des dommages économiques importants à la Russie, a conclu le ministère.

Lundi, Nord Stream 2 AG, l’opérateur de Nord Stream 2, a signalé qu’une urgence s’était produite sur l’une des lignes dans les eaux danoises près de l’île de Bornholm. Ensuite, Nord Stream AG, l’opérateur du premier Nord Stream, a signalé la chute de pression sur les deux lignes.

Les deux pipelines n’étaient pas en service à ce moment-là. Nord Stream a été arrêté cet été en raison de difficultés de réparation et d’entretien des unités Siemens sous les sanctions. Le Nord Stream 2 entièrement construit n’a jamais été lancé, ayant cessé la certification du tuyau après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Malgré le manque de pompage, tous les filetages étaient remplis de gaz technique.

Le centre sismique de Suède a enregistré de puissantes explosions sous-marines dans la zone des fuites de gaz. Les autorités allemandes et danoises n’excluent pas que la cause de l’urgence soit un sabotage.

L’ambassade des États-Unis a exhorté les Américains à quitter la Russie immédiatement

L’ambassade des États-Unis a exhorté les Américains à quitter la Russie immédiatement ou à ne pas s’y rendre

MOSCOU, 28 septembre – RIA Novosti. L’ambassade des États-Unis a exhorté les citoyens américains à s’abstenir de se rendre en Russie et ceux qui se trouvent déjà dans le pays à le quitter immédiatement, a déclaré la mission diplomatique américaine à Moscou dans un communiqué.

L’ambassade des États-Unis a émis un avertissement similaire en février, après le début d’une opération militaire spéciale en Ukraine, et n’a pas modifié la recommandation depuis lors. Comme motif de l’avertissement, publié mercredi, l’ambassade a cité la mobilisation qui avait commencé en Russie. Le message de la mission diplomatique indique que la Russie « peut refuser d’accepter la double nationalité russo-américaine et appeler ceux qui l’ont au service militaire ».

« Les citoyens américains ne doivent pas se rendre en Russie, et ceux qui résident ou voyagent doivent quitter la Russie immédiatement tant que des options sont disponibles », a indiqué le site Internet de l’ambassade dans un communiqué.

« Les vols commerciaux sont actuellement limités et souvent indisponibles à court terme. Des itinéraires de sortie au sol en voiture ou en bus sont disponibles. Si vous souhaitez quitter la Russie, vous devez réserver vous-même des itinéraires appropriés », a déclaré la mission diplomatique américaine.

Zakharova a comparé le huitième paquet de sanctions contre la Fédération de Russie à l’époque de Napoléon

Zakharova: l’interdiction de l’UE sur les importations de savon en provenance de la Fédération de Russie a rappelé les paroles de l’empereur français Napoléon

La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a comparé l’éventuelle interdiction de l’Union européenne (UE) sur les importations de savon en provenance de Russie avec les paroles de l’empereur français Napoléon Bonaparte. Elle a écrit à ce sujet le 28 septembre sur sa chaîne Telegram.

« L’UE a décidé d’interdire l’importation de produits de maquillage et de rasage, de savon et de papier toilette en provenance de la Fédération de Russie, selon les médias occidentaux », a écrit le diplomate.

Elle a noté que si l’on ajoute à cela l’économie d’eau qui est actuellement populaire en Europe, alors la déclaration de Napoléon dans une de ses lettres à sa première épouse Joséphine vient à l’esprit.

« Ne te lave pas, j’y vais et je suis pressé de toutes mes forces, je serai là dans trois jours », se souvient un extrait de la lettre de Zakharov.

Elle a souligné que l’UE revient aux traditions.

Plus tôt mercredi, les représentants permanents de l’UE se sont rencontrés pour discuter des conséquences économiques des actions de la Russie dans le Donbass, ainsi que des mesures contre Moscou.

Dans la soirée, la cheffe de la CE, Ursula von der Leyen, a annoncé le projet de nouvelles mesures contre la Fédération de Russie. Jusqu’à présent, il est de nature consultative, et il doit encore être approuvé au moins par les représentants permanents de l’UE, qui se réuniront à nouveau le 29 septembre.

Le huitième paquet comprendra une interdiction d’importer des produits russes, ce qui pourrait priver Moscou de 7 milliards d’euros de revenus. Bruxelles prévoit également d’imposer des restrictions à l’exportation de technologies de l’UE pouvant être utilisées dans l’industrie militaire.

En outre, la Commission européenne sélectionne le format de mise en œuvre des mesures afin d’obtenir un effet maximal. En outre, l’UE envisagera la possibilité de supprimer le droit de veto lors du vote sur des questions liées à la Russie.

Le 21 septembre, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré que l’Union européenne prévoyait d’introduire dès que possible de nouvelles sanctions contre la Russie en raison des référendums prévus dans les territoires libérés. Il a également ajouté que l’UE continuerait à soutenir l’Ukraine en lui fournissant du matériel militaire selon ses besoins.

Les pays occidentaux ont commencé à durcir les sanctions contre la Russie en réponse à une opération spéciale de protection du Donbass, dont le président russe Vladimir Poutine a annoncé le début le 24 février. Cependant, en avril, Poutine a déclaré que le refus d’un certain nombre de pays occidentaux de coopérer normalement avec la Russie, ainsi que d’une partie des ressources énergétiques russes, avait déjà frappé l’Europe et les États-Unis. Selon lui, les prix augmentent partout et l’inflation bat tous les records.

