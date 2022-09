Suite aux fuites du système de gazoduc Nord Stream, les États-Unis sont « prêts à apporter leur soutien » à l’Europe, selon AFP News. Mais la CIA était-elle derrière l’attaque du pipeline Nord Stream ?

Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, a déclaré que les brèches dans le système de gazoduc Nord Stream étaient le résultat d’un « sabotage » et a menacé la « réponse la plus forte possible » au cas où l’infrastructure énergétique européenne opérationnelle serait attaquée.

A parlé à @Statsmin Frederiksen de l’action de sabotage #Nordstream.

Il est primordial d’enquêter maintenant sur les incidents, d’obtenir une clarté complète sur les événements et pourquoi.

Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes actives est inacceptable et conduira à la réponse la plus forte possible.

– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 27 septembre 2022

Auparavant, la Première ministre danoise Mette Frederiksen avait qualifié les trois infractions distinctes sur NS1 et NS2 d' »actes délibérés », ajoutant : « Il est difficile d’imaginer que c’est accidentel ».

Des sismologues suédois ont découvert lundi des explosions sous-marines ; peu de temps après, d’énormes plaques de gaz bouillonnant étaient visibles à la surface dans la même région.

Un message transmis par l’incident était clair comme de l’eau de roche : les systèmes critiques sont susceptibles d’être attaqués, quelles que soient les théories qui circulent sur qui est à blâmer.

« Le message le plus important que quelqu’un veut envoyer, c’est que ce que l’on est capable de faire avec un pipeline hors ligne peut également être fait avec des pipelines actifs, des câbles sous-marins ou d’autres infrastructures », a déclaré Julian Pawlak, chercheur à l’Institut allemand de Defence and Strategic Studies, dans une déclaration au NY Times.

En réponse, le Danemark et la Norvège ont annoncé une sécurité accrue autour de leurs infrastructures énergétiques, et la Norvège, désormais le plus important producteur de gaz et de pétrole d’Europe, a appelé à « une vigilance accrue de la part de tous les opérateurs et armateurs ». Dans un communiqué, le ministre norvégien de l’Énergie, Terje Aasland, a cité « des rapports faisant état d’une activité accrue de drones » autour de ses côtes et a déclaré qu’une grande partie de ce qu’il avait appris des incidents du Nord Stream « indique des actes de sabotage ».

-NY Times

Alors que l’ancien ministre polonais de la Défense a semblé remercier les États-Unis pour l’attaque (une clarification parfaitement raisonnable dont nous sommes certains qu’elle sera fournie), le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a reproché à la Russie d’avoir ciblé les pipelines, laissant entendre que l’attaque était une tentative d’intensifier le conflit en Ukraine.

« Nous ne connaissons pas encore les détails de ce qui s’est passé, mais nous pouvons clairement voir qu’il s’agit d’un acte de sabotage », a déclaré Morawiecki, ajoutant « Un acte qui marque probablement la prochaine étape dans l’escalade de cette situation en Ukraine ».

Mise à jour (1445ET) :

La Central Intelligence Agency (CIA) américaine, selon le magazine allemand Spiegel, a récemment alerté Berlin sur la probabilité croissante d’une attaque délibérée contre le réseau de gazoducs Nord Stream.

Selon des sources non identifiées citées par Spiegel, la CIA a informé Berlin d’éventuelles agressions NS1 et NS2 cet été.

La CIA a averti l’Allemagne il y a quelques semaines d’une attaque imminente contre les gazoducs Nord Stream I & II (de la Russie à l’Allemagne), rapporte Der Spiegel.

La Russie aurait pu réussir une telle attaque mais « il est difficile de voir si la Russie ou l’Ukraine pourraient avoir un intérêt à un tel incident » pic.twitter.com/7jZWvYdhgI

– Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) 27 septembre 2022

« Du point de vue de l’Ukraine, l’interruption permanente de l’approvisionnement en gaz de la Russie vers l’Allemagne serait un intérêt possible dans la salle. Au contraire, il y aurait d’immenses désavantages politiques qui pourraient découler d’une attaque. pic.twitter.com/qziRb1gFUF

– Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) 27 septembre 2022

Mise à jour (1415 HE) :

Les dommages aux sections NS1 et NS2 du système de gazoduc Nord Stream, selon le Premier ministre danois Mette Frederiksen, « sont des actions délibérées, pas un accident ».

« C’est maintenant l’évaluation claire par les autorités qu’il s’agit d’actions délibérées. Ce n’était pas un accident.

« Il n’y a pas encore d’informations pour indiquer qui pourrait être derrière cette action », a déclaré Frederiksen, ajoutant que les autorités ne considèrent pas les dommages NS1 et NS2 comme une menace militaire contre le Danemark.

Le gouvernement danois parle maintenant en direct des fuites de Nord Stream.

PM Mette Frederiksen « Ce sont des actions délibérées, pas un accident. » pic.twitter.com/UMw4MOUgc9

– Carl Fridh Kleberg (@FridhKleberg) 27 septembre 2022

Mise à jour (1215ET) :

Natasha Bertrand, journaliste de CNN à la Maison Blanche et à la sécurité nationale, a déclaré que l’administration Biden « ne va pas spéculer sur la cause » des dommages causés par le système de pipeline Nord Stream à NS1 et NS2.

« Les États-Unis sont prêts à soutenir les efforts des partenaires européens dans leur enquête », a déclaré Bertrand.

Il a été rapporté par Kylie Atwood, une autre journaliste de la sécurité nationale de CNN, que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il ne serait « dans l’intérêt de personne » s’il s’avérait que les fuites NS étaient le produit d’une attaque ou d’un acte de sabotage.

Sec Blinken cite des rapports initiaux selon lesquels les fuites du nord stream pourraient être le résultat d’une attaque ou d’un sabotage, qui, selon lui, ne sont pas confirmés. Mais s’ils sont confirmés, il dit qu’une telle attaque n’est « dans l’intérêt de personne ».

– Kylie Atwood (@kylieatwood) 27 septembre 2022

Gardez à l’esprit ce que Victoria Nuland, la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, a fait remarquer plus tôt cette année…

⚠️27 janvier 2022 VICTORIA NULAND : « Si la Russie envahit l’Ukraine, d’une manière ou d’une autre, Nord Stream 2 n’avancera pas. » pic.twitter.com/gYSaMd0yJc

– AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) 27 septembre 2022

Mise à jour (1025ET) :

Suite aux fuites du système de gazoduc Nord Stream, les États-Unis sont « prêts à apporter leur soutien » à l’Europe, selon AFP News.

Il n’y a pas eu d’informations supplémentaires sur le type de soutien qui sera fourni, mais il est logique de supposer que cela impliquerait davantage d’approvisionnements en GNL vers l’UE.

Il n’y a qu’un seul problème…

Le célèbre négociant en pétrole et gaz Pierre Andurand affirme que l’Europe peut remplacer une grande partie du gaz naturel russe par du GNL. https://t.co/HN9MkCCbgl

– OilPrice.com (@OilandEnergy) 26 septembre 2022

Mise à jour (0932ET) :

Lundi, le réseau sismique national suédois a enregistré deux explosions sous-marines près du système de pipeline Nord Stream, selon le diffuseur suédois SVT.

« L’une des explosions avait une magnitude de 2,3 et a été enregistrée dans pas moins de 30 stations de mesure dans le sud de la Suède », a déclaré SVT.

Ces deux occurrences sismiques, selon Bjorn Lund, professeur de sismologie et directeur du Réseau sismique national suédois, étaient des explosions.

Les trois fuites sur le réseau de canalisation Nord Stream sont représentées sur la carte suivante.

Toutes les explosions semblent se produire juste à l’extérieur des eaux territoriales (bien qu’à l’intérieur de la ZEE) – ce qui a des implications juridiques potentielles concernant l’ingérence dans la souveraineté

Il est également intéressant de savoir si la taille même des bulles de méthane (1 km de diamètre) le fait reculer à l’intérieur du territoire danois… https://t.co/a3l0q0bByk

– David Sheppard (@OilSheppard) 27 septembre 2022

Selon Javier Blas de Bloomberg, l’étendue de la « fuite de gaz est énorme ».

La taille de la fuite de gaz du gazoduc Nord Stream est énorme.

Selon les forces armées danoises, il mesure environ 1 kilomètre de diamètre. Le plus petit cercle au centre mesure environ 200 mètres de large https://t.co/7FJQNN5hNg

– Javier Blas (@JavierBlas) 27 septembre 2022

Par conséquent, la question de savoir quoi ou qui a causé les explosions demeure.

Gardez à l’esprit ce que le président Biden a dit avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie :

« Si la Russie envahit… alors il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. »

Pas grave, juste une fuite de gaz majeure dans Nordstream 2 et un « sabotage » présumé, c’est un vrai mystère ce qui se passe 🤔 https://t.co/azIM4DF58T

– Kyle Becker (@kylenabecker) 27 septembre 2022

Mise à jour (0920ET) :

Selon le quotidien suédois Aftonbaldet, le commandant des opérations des Forces de défense suédoises, Michael Claesson, un lien entre les fuites de gaz et la mobilisation de la Russie la semaine dernière ne peut être exclu.

Claesson a poursuivi en disant que l’incident était une « affaire militaire ».

Mise à jour (0910ET) :

Selon le quotidien suédois Aftonbaldet, les forces de défense danoises ont publié les premières images des fuites de gaz du système de gazoduc Nord Stream près de la zone économique exclusive au sud-est de l’île de Bornholm.

La mer Baltique semble avoir beaucoup de bulles de gaz à sa surface sur les premières photographies.

Plus d’images de l’une des fuites sont montrées ici.

Les forces de défense danoises ont détecté une autre fuite à la surface de l’eau de 1 kilomètre de diamètre.

PLUS – Les autorités danoises ne peuvent pas exclure un acte délibéré. Les ruptures de gazoducs se produisent extrêmement rarement, explique le directeur de l’Agence danoise de l’énergie.

– Disclose.tv (@disclosetv) 27 septembre 2022

Il s’agit d’une fuite extrêmement importante.

Plusieurs représentants de l’UE pensent que les pipelines ont été sabotés.

Mise à jour (0842ET) :

Selon les propos de la ministre des Affaires étrangères Ann Linde, le gouvernement suédois a rencontré d’autres autorités publiques pour discuter de la gestion de la crise à la lumière des dommages causés au système de gazoduc Nord Stream.

Selon Linde, la Suède et le Danemark pourraient parler du pipeline endommagé plus tard dans la journée.

Alors que certains responsables européens soupçonnent que le système de pipelines NS a été compromis, le Danemark renforce la sécurité autour de tous les actifs énergétiques.

Alors que certains responsables européens soupçonnent désormais un sabotage, le mystère de ce qui a endommagé trois lignes du système de gazoduc Nord Stream sous la mer Baltique vers l’Europe s’approfondit.

Nord Stream AG, l’opérateur du système de gazoduc NS, a publié mardi un communiqué qui disait : « la destruction qui s’est produite en un jour sur trois lignes du système de gazoduc Nord Stream est sans précédent… et impossible maintenant d’estimer le délai de rétablissement des opérations de l’infrastructure d’expédition de gaz.

Lundi, le gazoduc NS2 et deux lignes NS1 ont signalé des baisses de pression rapides, et les autorités suédoises et danoises ont enregistré des fuites de gaz en mer Baltique dans la zone économique exclusive au sud-est de l’île de Bornholm.

Un aperçu plus détaillé de la scène de l’incident.

Les baisses de pression dans le réseau de gazoducs de la Nouvelle-Écosse pourraient être l’indice le plus révélateur que les débits de la Nouvelle-Écosse pourraient ne pas revenir cet hiver. L’Allemagne et les pays voisins étudient la situation. NS2 n’a aucune influence sur les flux de l’UE, car le canal inactif litigieux n’a jamais été actif lorsque le chancelier allemand Olaf Scholz l’a annulé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie plus tôt cette année.

Le président du régulateur du réseau énergétique allemand, Klaus Mueller, a déclaré que le marché restait « tendu », mais que l’Allemagne et l’UE ne dépendaient plus de l’approvisionnement de la NS.

Nord Stream AG a publié une notification d’interruption qui restera en vigueur jusqu’au 26 octobre, tandis que le ministère allemand de l’économie a déclaré qu’il enquêtait sur la question.

Mardi matin, la référence européenne, le gaz néerlandais du premier mois, était en hausse de près de 10% à 190,50 euros le mégawattheure.

La baisse de pression concomitante des lignes NS indique que certains acteurs du marché pourraient être à l’affût de tout signe de sabotage.

Mette Frederiksen, Premier ministre danois, a déclaré qu’il était difficile de croire que les fuites de gaz NS étaient le résultat d’une « coïncidence ».

Selon Reuters, Frederiksen n’a pas pu exclure un sabotage lors d’une visite en Pologne, mais elle a affirmé qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions.

Selon un agent de sécurité allemand, les dégâts du NS semblent être la conséquence d’un « sabotage ».

Les preuves indiquent un acte violent, plutôt qu’un problème technique, selon un responsable de la sécurité allemande, qui a demandé à ne pas être identifié car l’affaire fait l’objet d’une enquête.

-Bloomberg

Selon le quotidien allemand Tagesspiegel, « les pipelines du Nord Stream pourraient avoir été endommagés par des attaques ciblées et fuir en conséquence ».

Selon une source gouvernementale rapportée dans la publication, « tout parle contre une coïncidence ».

« Nous ne pouvons pas imaginer un scénario qui ne soit pas une attaque ciblée », a déclaré la source.

Une autre publication allemande, Die Welt , a rapporté que la période des dommages NS suggérait un sabotage et qu’il était peu probable qu’il s’agisse d’une coïncidence.

Les journalistes ont interrogé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sur la possibilité d’un sabotage dans le système NS. « Il est impossible d’exclure des options, » a-t-il répondu.

Comme l’a rapporté le quotidien national danois Berlingske, qui a cité l’Autorité danoise de l’énergie, il ne semble pas y avoir de fin brutale à la fuite de gaz des conduites NS.

L’autorité de l’énergie a déclaré: « beaucoup de gaz sort, donc ce n’est pas une petite fissure, c’est un très gros trou. Les fuites de Nord Stream peuvent être un acte délibéré, mais cela peut aussi être autre chose, c’est juste extrêmement rare que quelque chose comme ça se produise.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia