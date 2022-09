Prestidigitation : Les vaccins COVID-19 « magiques » de Bill Gates ont-ils mis fin à la COVID-19 ? – JDDM

Bill Gates a déclaré qu’il pensait que la communauté mondiale devait investir dans des cultures modifiées en utilisant ce qu’il appelle ses «graines magiques» pour résoudre la faim dans le monde.

L’aide alimentaire ne peut à elle seule résoudre le problème, a déclaré Gates dans un essai accompagnant le rapport Goalkeepers 2022 de la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF), publié plus tôt ce mois-ci.

Ce qu’il faut, a-t-il dit, ce sont des graines « magiques » qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux climats chauds et secs ou pour pousser trois semaines plus vite que les graines naturelles.

« La température continue d’augmenter », a déclaré Gates. « Il n’y a aucun moyen, sans innovation, de se rapprocher ne serait-ce que de l’alimentation de l’Afrique. Je veux dire, ça ne marche tout simplement pas. »

Cependant, André Leu, expert en agriculture biologique, ancien président d’IFOAM Organics International et auteur de « Growing Life: Regenerating Farming and Ranching », a critiqué Gates pour avoir qualifié ses semences génétiquement modifiées de « magiques ».

« C’est manifestement faux et un exemple de spin doctoring par des sociétés de relations publiques pour renommer des produits qui sont largement considérés comme Frankenfoods« , a déclaré Leu à The Defender.

Selon Vandana Shiva, Ph.D., militante écologiste, auteure et fondatrice de Navdanya International, « les graines [naturelles] en tant que source de vie sont magiques. Ils détiennent leur ordre implicite en eux et se déploient pour relocaliser les modèles et les structures uniques de la vie dans sa diversité.

En revanche, Shiva a déclaré: « Les graines génétiquement modifiées ont été conçues pour posséder la vie grâce à des brevets. »

Shiva a déclaré au Defender :

« [Les semences génétiquement modifiées] sont une technologie qui a échoué. »

« Les cultures résistantes aux herbicides étaient censées lutter contre les mauvaises herbes. Elles ont créé des super mauvaises herbes. Les cultures à toxine Bt étaient censées lutter contre les ravageurs. Elles ont créé de super ravageurs, augmenté le besoin de pesticides, augmenté la dette des agriculteurs et poussé les agriculteurs au suicide en Inde. »

« Une manipulation ratée, maladroite et grossière des systèmes vivants ne crée pas de « graines magiques ».

« Cela crée un désastre écologique de monocultures d’OGM [organismes génétiquement modifiés] déplaçant la riche diversité des cultures dont nous avons besoin pour la santé des personnes et la santé de la planète. »

Selon Gates, il est préoccupé par la planète – du moins comment elle pourrait être affectée par le changement climatique.

Le BMGF a publié le 6 septembre un « Atlas de l’adaptation de l’agriculture » qui utilise une modélisation prédictive pour estimer comment le changement climatique peut affecter les conditions de croissance des cultures dans les pays africains.

Le BMGF promeut également l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) qui traite les séquences du génome des cultures avec ces données environnementales pour évoquer une vision basée sur les données de ce à quoi les fermes devraient ressembler à l’avenir.

« A partir de ce modèle informatique, les chercheurs peuvent identifier la variété végétale optimale pour un lieu particulier », a déclaré Cambria Finegold, directrice du développement numérique pour CABI, une organisation intergouvernementale qui développe des modèles pour le BMGF, plus tôt ce mois-ci à l’Associated Press (AP) . « Ou ils peuvent faire l’inverse : identifier l’endroit optimal pour cultiver une culture spécifique. »

Finegold a ajouté :

« Ce n’est pas seulement, ‘comment pouvons-nous traverser cette crise et revenir à la normale?’ C’est, ‘à quoi ressemble le futur normal?' »

Mais les critiques ont souligné que cette dépendance à l’IA et aux semences génétiquement modifiées exacerberait les problèmes environnementaux, car les semences modifiées nécessitent une utilisation intensive d’engrais fossiles, qui doivent être transportés sur de grandes distances, et de pesticides qui menacent la biodiversité.

Selon Alliance for Food Sovereignty in Africa et AGRA Watch, un groupe qui « travaille avec des organisations partenaires en Afrique et aux États-Unis pour soutenir des alternatives durables, agroécologiques, socialement responsables et indigènes », les programmes d’agriculture industrielle de la BMGF en Afrique, y compris son Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), causent la perte de biodiversité, nuisent aux petits agriculteurs et causent des dommages à l’environnement – tout en ne résolvant pas la faim.

Rachel Bezner Kerr, professeur de développement mondial à l’Université Cornell, a déclaré à l’AP qu’il existe des alternatives – telles que des banques de semences gérées localement, des systèmes de compostage qui favorisent des sols sains et des interventions de pesticides non chimiques – qui peuvent construire des systèmes agricoles plus résilients et réduire le besoin d’aide alimentaire.

Kerr, l’un des principaux auteurs du chapitre sur l’alimentation du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, a déclaré que bien que le groupe d’experts ne fasse pas de recommandations, « dans l’ensemble, l’accent mis sur quelques technologies et la dépendance aux combustibles fossiles -les intrants basés sur les écosystèmes ne sont pas conformes à l’adaptation basée sur les écosystèmes » ou à un avenir biodiversifié.

Cependant, le PDG de BMGF, Mark Suzman, a soutenu que les engrais étaient nécessaires. « Vous ne pouvez tout simplement pas réaliser des gains de productivité globaux sans cela », a-t-il déclaré lors d’un appel avec des journalistes, selon l’AP.

Gates a également rejeté les idées alternatives.

« S’il existe une solution non innovante, vous savez, comme chanter » Kumbaya « , je mettrai de l’argent derrière », a déclaré Gates à l’AP dans une interview. « Mais si vous n’avez pas ces graines, les chiffres ne fonctionnent tout simplement pas. »

Gates a déclaré : « Lorsque des chercheurs au Kenya ont comparé des parcelles de ce nouveau maïs [génétiquement modifié], qu’ils ont appelé « DroughtTEGO® », avec l’ancien, ils ont constaté que les fermes DroughtTEGO produisaient en moyenne 66 % de céréales en plus par acre.

Shiva a déclaré que les cultures et les semences génétiquement modifiées ne sont pas la réponse.

« Pour mettre fin à la faim dans le monde, nous devons cesser de traiter la nourriture comme une marchandise et les graines comme une « propriété intellectuelle » des entreprises », a-t-elle déclaré à The Defender.

« Pour résoudre la faim dans le monde, chaque ferme doit devenir biodiversifiée et écologique. L’intensification de la biodiversité produit plus de nutrition par acre, sans dépendre d’apports externes de semences et de produits agrochimiques toxiques, comme le montre notre rapport « Health Per Acre ».

« Nous pouvons nourrir les gens tout en régénérant la biodiversité de la planète », a déclaré Shiva.

Leu a accepté. « La mise à l’échelle de l’agriculture biologique régénérative basée sur la science de l’agroécologie résoudrait facilement la crise mondiale de l’insécurité alimentaire. Il est peu coûteux, éprouvé et efficace, et sa mise à l’échelle mondiale serait inférieure au coût de développement d’une culture OGM.

Affirmant que les OGM n’ont pas leur place dans la résolution de la faim dans le monde, Leu a déclaré :

« Malgré plus de 40 ans de battage publicitaire selon lequel les semences OGM allaient augmenter considérablement les rendements, résoudre les problèmes de ravageurs et de maladies, réduire l’utilisation de pesticides, les cultures résistantes à la sécheresse, leur permettre de pousser dans des sols salins et de nombreuses autres affirmations extravagantes, cela a pas été atteint.

« Les recherches menées par des scientifiques indépendants – et non par les scientifiques employés par les sociétés de biotechnologie qui ont un conflit d’intérêts évident – montrent clairement qu’il n’y a pas eu d’augmentation de rendement par rapport à la sélection conventionnelle.

« Les deux seules choses que les cultures OGM ont réussi à faire sont d’augmenter considérablement l’utilisation de pesticides toxiques tels que le glyphosate (Roundup) dans notre alimentation, notre corps et notre environnement, ainsi que les bénéfices des grandes entreprises de pesticides agroalimentaires. »

Leu a souligné l’efficacité de l’enseignement des méthodes d’agriculture biologique aux petits agriculteurs pour lutter contre la faim.

« La majorité des personnes en situation d’insécurité alimentaire sont des petits exploitants agricoles familiaux et d’autres qui dépendent d’eux dans les communautés rurales », a-t-il déclaré.

« Nous avons prouvé à plusieurs reprises que l’enseignement de bonnes pratiques d’agriculture biologique peut augmenter leurs rendements de plus de 100 % afin qu’ils puissent nourrir leurs familles et les communautés locales. Ils reçoivent également un revenu pour payer les soins de santé, l’éducation et bien d’autres choses qui sont importantes pour une bonne qualité de vie.

Qui souffre vraiment et qui profite du « philanthrocapitalisme basé sur la biopiraterie » ?

Le BMGF et l’AGRA dirigée par Gates affirment qu’ils visent à transformer l’agriculture en Afrique en augmentant les revenus et la sécurité alimentaire de millions de petits exploitants agricoles.

Le 13 juillet, Gates s’est engagé à faire un don de 20 milliards de dollars au BMGF afin qu’il puisse augmenter ses dépenses annuelles pour « atténuer certaines des souffrances auxquelles les gens sont actuellement confrontés ». Le don a porté la dotation de la fondation à 70 milliards de dollars, a rapporté CNBC en juillet.

Le BMGF a dépensé 1,5 milliard de dollars en subventions axées sur l’agriculture en Afrique, selon Candid, une organisation à but non lucratif qui étudie les dons philanthropiques.

Mais une évaluation indépendante des efforts de l’AGRA, publiée fin février par la société de conseil Mathematica, a révélé des résultats « mitigés » sur les marchés financiers inclusifs, les marchés de production et les résultats des agriculteurs, a rapporté The Defender.

Selon Joeva Rock, Ph.D., professeure adjointe d’études sur le développement à l’Université de Cambridge qui a écrit un livre non encore publié sur la souveraineté alimentaire au Ghana, les militants en Afrique se sont demandé si les fonds auraient pu être mieux dépensés ailleurs.

Au Ghana, des essais sur le terrain pour quatre variétés de semences génétiquement modifiées ont commencé en 2013, a déclaré Rock à l’AP.

« Que se passerait-il si ceux-ci servaient à augmenter les fonds destinés aux centres de recherche nationaux au Ghana, à construire des routes, à construire des entrepôts, à construire des silos ou à aider à construire des marchés ? » dit Rock.

L’insécurité alimentaire n’est pas causée par de faibles rendements, a déclaré Leu à The Defender. « Elle est causée par des systèmes de distribution alimentaire injustes et inefficaces. »

Leu a dit :

« Les systèmes agricoles industriels ne sont pas conçus pour nourrir les pauvres. Les blocages liés à la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine sont des exemples de la raison pour laquelle ce n’est pas le bon modèle.

« Cultiver des aliments à des milliers de kilomètres de là où ils sont nécessaires au lieu de les cultiver localement est le problème. Les gens dépendent de chaînes d’approvisionnement qui peuvent facilement être perturbées.

« De plus, les personnes en situation d’insécurité alimentaire sont les plus pauvres de la planète. Même si la nourriture arrive dans leur pays, elles n’ont pas les moyens de l’acheter.

« D’un autre côté, nous avons maintenant une épidémie d’obésité dans les pays et régions les plus riches en raison d’une offre excédentaire de calories vides de nutriments provenant de l’agriculture industrielle. »

En 2006, la BMGF s’est associée à la Fondation Rockefeller pour stimuler une «révolution verte» en Afrique en créant l’AGRA.

« À long terme, le partenariat, appelé Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), vise à améliorer le développement agricole en Afrique en abordant à la fois les problèmes agricoles et économiques pertinents, notamment la fertilité des sols et l’irrigation, les pratiques de gestion des agriculteurs et l’accès des agriculteurs aux marchés et au financement », ont déclaré les groupes.

Lors de sa création, l’AGRA a déclaré que l’Afrique manquait de ce qu’elle appelait des « intrants améliorés », tels que les engrais et les semences « avancées », et s’est efforcée de mettre en œuvre des politiques qui obligeraient les agriculteurs africains à utiliser des engrais manufacturés, des pesticides et des semences modifiées – qui sont tous les produits brevetés qui génèrent des profits pour leurs propriétaires.

AGRA Watch – fondée pour répondre et contester les politiques de l’AGRA – appelle les efforts de BMGF « le philanthrocapitalisme basé sur la biopiraterie« .

Bien que le BMGF et l’AGRA prétendent être «pro-pauvres» et «pro-environnement», leur alignement sur des sociétés transnationales telles que Monsanto et des groupes de politique étrangère tels que l’Agence américaine pour le développement international (USAID), rend leurs motivations suspectes, selon AGRA Watch :

« [BMGF] profite des crises alimentaires et climatiques mondiales pour promouvoir une agriculture industrielle de haute technologie, basée sur le marché et générer des profits pour les entreprises, tout en dégradant l’environnement et en affaiblissant les agriculteurs. »

Une série de vidéos en trois parties « Rich Appetites: How Big Philanthropy Is Shaping the Future of Food in Africa » explique pourquoi l’exportation du modèle agroalimentaire américain en Afrique est une « grave erreur » et expose comment « Big Philanthropy » – à savoir le BMGF – est détruire l’agriculture et la nourriture en Afrique en prenant le contrôle des intérêts locaux.

Au 20 septembre, Forbes estimait la valeur nette de Gates à environ 104,4 milliards de dollars.

Suzanne Burdick, Ph.D., est journaliste et chercheuse pour The Defender basée à Fairfield, Iowa. Elle est titulaire d’un doctorat. en communication de l’Université du Texas à Austin (2021) et une maîtrise en communication et leadership de l’Université Gonzaga (2015). Sa bourse a été publiée dans Health Communication. Elle a enseigné dans diverses institutions universitaires aux États-Unis et parle couramment l’espagnol. Cet article a été initialement publié sur Children’s Health Defence.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia