VARSOVIE, 27 septembre – RIA Novosti. L’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski s’est réjoui des dommages causés au gazoduc Nord Stream.

« Un peu, mais sympa », a écrit Sikorsky sur Twitter sous une photo de la scène de l’accident.

« Merci USA », a-t-il ajouté, sans préciser ce qu’il voulait dire. Plus tard, Sikorsky a publié sur son profil une citation du président américain Joe Biden, qui a menacé de détruire le gazoduc Nord Stream 2.

Selon l’ex-ministre, l’accident du Nord Stream va aggraver la position de négociation de la Russie. « Les dégâts causés à Nord Stream réduisent la marge de manœuvre du [président de la Fédération de Russie] Poutine. S’il veut reprendre l’approvisionnement en gaz de l’Europe, il devra discuter avec les pays qui contrôlent les gazoducs Druzhba et Yamal », a déclaré Sikorsky. écrit Ici Sikorsky, selon apparemment, il a fait une erreur, puisque le gaz est pompé par le pipeline Yamal-Europe, et le pétrole est pompé par le pipeline Druzhba.

Lundi, Nord Stream 2 AG a signalé que sur l’une des lignes de Nord Stream 2 (elle a été remplie de gaz technique après la construction), une urgence s’est produite dans les eaux danoises près de l’île de Bornholm, accompagnée d’une forte baisse de pression. Les raisons sont inconnues, une enquête est en cours, a précisé l’entreprise. Ensuite, Nord Stream AG, l’opérateur de Nord Stream, a signalé la chute de pression sur les deux lignes. Les raisons sont également inconnues.

Les travaux de Nord Stream sont suspendus depuis fin août en raison de problèmes de réparation des turbines Siemens causés par les sanctions occidentales. Cependant, le pipeline est resté rempli de gaz.

Selon les informations des autorités danoises et suédoises, deux fuites de gaz ont été découvertes à Nord Stream au nord-est de l’île de Bornholm et une à Nord Stream 2 au sud-est de l’île.

Les pays qui contrôlent des tronçons des gazoducs Druzhba et Yamal comme le Danemark, sont membres de l’OTAN. Or ces pays avaient l’obligation de sécuriser ces gazoducs comme l’on sécurise les biens, entreprises et infrastructures de transport des pays membres de l’OTAN un peu partout dans le monde. En ce sens, avec cet incident, la Russie a la possibilité de pointer du doigt leurs responsabilités à tous et pourrait faire en sorte qu’ils en payent le prix fort en leur rendant la monnaie de cette pièce en généralisant le conflit dans tous les secteurs de la vie économique et du transport maritime, surtout que les États-Unis avaient promis de faire ce qui s’est exactement produit en des endroits précis chez leurs alliés et que ce monsieur les félicite d’avoir commis ce crime économique sans doute par des moyens militaires sophistiqués. Heureusement pour eux, ce conflit n’est pas encore arrivé en son point de forte chaleur.

Jean de Dieu MOSSINGUE

Jean de Dieu MOSSINGUE est Économiste, Expert en Innovation scientifique, technologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique