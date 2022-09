Antonov a accusé les États-Unis de provoquer un choc des puissances nucléaires

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a déclaré que Washington était directement impliqué dans le conflit aux côtés de l’Ukraine. La preuve en est, selon le diplomate, l’augmentation ouverte des livraisons d’armes meurtrières à Kyiv. Selon Antonov, il a actuellement le sentiment que « la force de la Russie est mise à l’épreuve ». Il a écrit à ce sujet dans un article pour le magazine National Interest.

« Ils veulent vérifier combien de patience nous avons assez pour ne pas réagir à des actions et des attaques ouvertement hostiles. En fait, Washington pousse la situation vers un affrontement entre grandes puissances nucléaires, lourd de conséquences imprévisibles », a écrit Antonov.

Il a également qualifié de « fait évident » l’implication directe des États dans des opérations militaires aux côtés de l’Ukraine. Selon l’ambassadeur, cela confirme l’augmentation de la fourniture d’armes létales et la fourniture de renseignements au commandement des forces armées ukrainiennes. Il a également noté la planification conjointe des opérations contre les forces armées russes et la formation des Ukrainiens aux compétences militaires sur l’équipement des forces armées de l’OTAN.

Antonov a souligné que la Fédération de Russie est prête à protéger de la même manière tous ses territoires, y compris la Crimée et les terres qui « pourraient faire partie de la Russie sur la base de la libre expression de la volonté du peuple ».

Dans le même temps, les États-Unis, selon le diplomate, intimideraient les siens et la communauté mondiale avec des « menaces nucléaires minimales » de la Fédération de Russie. Antonov a déclaré qu’une telle rhétorique « déforme le sens de ce que les dirigeants russes ont dit » et pousse la situation vers un « choc des grandes puissances nucléaires », qui pourrait se terminer de manière imprévisible.

Il a également averti que toute utilisation des forces nucléaires par des opposants pourrait dégénérer d’un conflit local en une catastrophe mondiale. Dans le même temps, l’ambassadeur a exprimé l’espoir que la Russie et les États-Unis n’aient pas encore atteint le seuil d’une panne dans l’abîme d’un conflit nucléaire et a appelé Washington à « cesser les menaces » contre Moscou.

Plus tôt, le président Vladimir Poutine a déclaré que si l’intégrité territoriale du pays est menacée, la Russie utilisera tous les moyens de défense à la disposition de la Fédération de Russie, y compris les armes nucléaires. En réponse, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré que Washington avait élaboré un plan d’action au cas où la Russie utiliserait des armes nucléaires en Ukraine. Dans le même temps, la Maison Blanche vise à garantir que la crise en Ukraine ne conduise pas à son expansion, a-t-il déclaré. Blinken a ajouté que Washington avait dit à Moscou qu’il devait cesser de parler de manière irresponsable de l’utilisation des armes nucléaires.

Imaginons que la Russie se voyant en danger, adopte une position d’anéantissement réciproque avec les États-Unis et leurs alliés, que pourront-ils sauvegarder en déployant leur plan? La Russie n’a-t-elle pas également de bons planificateurs d’anéantissement des ennemis? Croient-ils ainsi faire peur et reculer la Russie? La Russie pourrait-elle abandonner aux massacres les russophones d’Ukraine devenus indépendants par les armes? Soyez réalistes, il y a un point de non retour, les russophones réintègrent la mère patrie quel qu’en soit le prix.

Jean de Dieu MOSSINGUE

Jean de Dieu MOSSINGUE est Économiste, Expert en Innovation Scientifique, technologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique