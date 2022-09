Un hélicoptère de l’armée américaine a été repéré près des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 à la veille de l’accident, selon le portail de suivi des voyages aériens Flightradar24. Plus tôt, Oleg Makarov, un expert militaire et co-fondateur de Vatfor, l’a rapporté.

Selon le service, le véhicule de combat américain Sikorsky MH-60R Strike Hawk pendant neuf heures de 19h30 heure de Moscou le 25 septembre à 04h30 heure de Moscou le 26 septembre était au-dessus de la mer Baltique à environ 250 kilomètres de l’île danoise de Bornholm, où des fuites de gaz se sont produites dans les pipelines.

Plus tôt, Oleg Makarov, un expert militaire et co-fondateur de Vatfor, a déclaré que des hélicoptères de l’US Air Force ont volé dans des zones où des accidents se sont produits sur les gazoducs SP et SP-2. Le spécialiste a attiré l’attention sur les manœuvres effectuées par un hélicoptère américain avec l’indicatif d’appel FFAB123. Selon Makarov, ce tableau appartient vraisemblablement à l’aile de l’USS Kearsarge, le troisième navire d’assaut amphibie de l’US Navy.

Dans la nuit du 26 septembre, la pression chute brutalement sur l’une des lignes du Nord Stream 2. L’incident a été signalé aux services côtiers d’Allemagne, du Danemark, de Suède, de Finlande et de Russie. L’incident s’est produit près de l’île de Bornholm dans la zone économique exclusive du Danemark. L’opérateur Nord Stream AG a signalé que le 26 septembre, il y avait une chute de pression sur les deux chaînes du gazoduc Nord Stream.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : NEWS.ru

Die Zeit : l’Allemagne fournit à l’Ukraine des renseignements sur les mouvements de l’armée russe

Le Service fédéral de renseignement allemand transmet à Kyiv des données sur les mouvements des Forces armées de la Fédération de Russie (Forces armées FR) sur le territoire ukrainien, écrit le journal allemand Die Zeit, citant des sources. Les géodonnées fournies, selon la publication, aident les Forces armées ukrainiennes à planifier leurs opérations dans le sud du pays. Le matériel note qu’avec l’aide de ces données, la partie ukrainienne peut évaluer l’efficacité au combat et le moral des unités russes.

Le gouvernement allemand fournit non seulement à l’Ukraine du matériel militaire, mais également des informations de renseignement utiles. Les résultats de l’analyse et du renseignement, y compris les géodonnées, peuvent être inclus dans la planification militaire, indique la publication.

Le renseignement comprend l’imagerie satellite, les messages radio interceptés et les appels.

La Russie met en garde les États-Unis et la Grande-Bretagne contre des mesures irréfléchies qui pourraient rapprocher la situation autour de l’Ukraine d’une ligne dangereuse, a déclaré plus tôt Konstantin Gavrilov, chef de la délégation russe aux pourparlers de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements. Selon lui, le soutien de Kyiv par les pays occidentaux est assimilé à la participation effective au conflit.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : NEWS.ru