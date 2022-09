Le réseau a ridiculisé l’ancien ministre des Affaires étrangères de la Pologne pour avoir supprimé un message sur le sabotage de la coentreprise

Twitter a ridiculisé Sikorski, qui a supprimé les remerciements aux États-Unis pour le sabotage de Nord Stream

Phото: Global Look Press / Agence de presse polonaise / Leszek Szymański

Les utilisateurs de Twitter ont ridiculisé l’ancien chef du ministère polonais des Affaires étrangères, aujourd’hui membre du Parlement européen, Radoslaw Sikorski, qui a supprimé son message remerciant les États-Unis pour l’accident de Nord Stream.

Les utilisateurs ont ricané qu’il était « trop ​​​​tard » pour effacer le message.

« Internet se souvient encore de tout », a déclaré un utilisateur sous le surnom de FreedomFighter.

Une autre personne sur le réseau social sous le nom d’Alleged Sanghi a posé la question : « Cela confirme quelque chose, n’est-ce pas ? ».

« Quelle compagnie gazière américaine va gagner des milliards grâce à l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe occidentale et de l’Allemagne ? » a écrit la fille de la ministre.

Plus tôt dans la journée, l’homme politique français Nicolas Dupont-Aignan a appelé le dirigeant américain Joe Biden à s’expliquer après le sabotage du Nord Stream.

Dans le même temps, la Maison Blanche nie que les États-Unis aient menacé de détruire le gazoduc Nord Stream 2. Ainsi, l’administration du dirigeant américain a commenté la déclaration de Biden en février selon laquelle Washington était prêt à « mettre fin » au gazoduc Nord Stream 2.

Des fuites sur deux gazoducs ont été enregistrées le 26 septembre. Immédiatement après l’information à ce sujet, Sikorsky a publié sur Twitter une photographie de la surface de la mer avec du gaz s’élevant du fond, l’accompagnant des mots : « Merci, USA ».

Le 28 septembre, la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, à propos de ce qui s’est passé à Nord Stream, a demandé à Biden de préciser si sa menace de « mettre fin » au gazoduc s’était réalisée.

Le même jour, des enquêteurs du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, sur la base d’éléments du Bureau du Procureur général, ont ouvert une enquête pénale pour un acte de terrorisme international lié à des explosions sur les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2.

La police suédoise a rédigé un rapport sur le crime sous l’article « Sabotage grossier » et a ouvert une enquête sur les circonstances de la fuite de gaz des gazoducs. Il est rapporté que des stations de mesure en Suède et au Danemark ont ​​enregistré de fortes explosions avant même que des fuites ne soient détectées.

À son tour, l’attaché de presse du président de la Fédération de Russie Dmitri Peskov a admis que le sabotage pourrait être la cause des accidents. Selon lui, l’incident affecte la sécurité énergétique de tout le continent.

Dans une interview aux Izvestia, Alexander Frolov, directeur général adjoint de l’Institut national de l’énergie, a indiqué que les États-Unis pourraient être intéressés par l’incident d’un point de vue économique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia

L’opérateur turc Stream annonce la révocation de sa licence en raison des sanctions de l’UE

Photo : Global Look Press/Frank Hoermann/Sven Simon

Les sanctions de l’UE du 18 septembre ont entraîné la révocation anticipée de la licence d’exportation de l’opérateur turc Stream. Cela a été annoncé le 29 septembre par l’opérateur de gazoduc South Stream Transport B.V.

La société a noté que tout au long de 2022, l’Union européenne a périodiquement introduit des restrictions supplémentaires visant à restreindre l’exportation de technologies, de matériaux et de services par les entreprises à l’appui des activités de la Russie.

« Afin de continuer à fournir des approvisionnements en gaz sûrs et fiables à long terme, South Stream Transport B.V. a déposé une demande de renouvellement de la licence d’exportation et attend une réponse des autorités gouvernementales compétentes des Pays-Bas », indique le message.

La société a indiqué qu’elle dispose de tous les fondements juridiques en vertu du règlement actuel sur les sanctions de l’Union européenne 833/2014 pour bénéficier d’une exception (article 3, paragraphe 3a). L’opérateur du gazoduc a rappelé que le gaz fourni par le gazoduc assure la sécurité énergétique de l’Europe elle-même.

Plus tôt, le 19 septembre, Die Welt avait rapporté que l’ancien ministre de l’environnement et de la sécurité nucléaire de la République fédérale d’Allemagne, l’un des dirigeants du parti Union 90 / Verts – Jurgen Trittin – avait annoncé la nécessité d’imposer des restrictions contre Ankara du fait que l’État cherche à maintenir des contacts étroits avec la Russie. Il a été noté que la Turquie, membre de l’OTAN, fait plus pour contourner les sanctions européennes contre la Russie que la Chine.

Le même jour, le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, a déclaré qu’un accord sur le paiement de 25 % du gaz russe en roubles entrerait en vigueur dans un proche avenir. La proposition a été avancée après qu’Erdogan ait exprimé le désir de rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Turkish Stream est un gazoduc reliant la Russie à la Turquie à travers la mer Noire. Gazprom fournit du gaz via Turkish Stream à la Turquie et en transit par le territoire turc vers les pays du sud et du sud-est de l’Europe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia