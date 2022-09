Position de la conduite : l’indemnisation des dommages causés aux SP-1 et SP-2 a été estimée à 17 milliards d’euros

La Russie sera-t-elle en mesure d’obtenir des paiements d’assurance ?

Valéry Voronov

Maria Vasilyeva

Les opérateurs de Nord Stream peuvent recevoir jusqu’à 17 milliards d’euros d’indemnisation par le biais de paiements d’assurance en raison de dommages aux gazoducs, ont estimé des experts et des représentants d’entreprises interrogés par Izvestia. Le Parlement allemand a indiqué que les États-Unis pourraient être les principales parties prenantes dans les accidents de NS-1 et que l’état d’urgence nécessite une enquête. La partie russe a l’intention de demander à participer à l’enquête, a déclaré le 28 septembre Dmitri Peskov, attaché de presse du président de la Fédération de Russie. Tout dépendra des termes des accords d’assurance et du facteur politique, selon les experts. Dans le même temps, les conséquences des dommages aux gazoducs pour l’Europe seront négatives : l’UE a perdu l’opportunité d’augmenter rapidement l’approvisionnement en carburant et pourrait faire face à des prix d’environ 2 800 dollars par millier de mètres cubes dans un avenir proche, selon les analystes.

Problème de gaz

Les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 étaient assurés par des sociétés européennes (leurs noms n’ont pas été divulgués) et l’indemnisation des dommages pourrait se chiffrer en milliards, a déclaré Natalya Milchakova, analyste chez Freedom Finance Global, à Izvestia.

« Le montant des paiements si les explosions sur les gazoducs sont reconnues comme des actes terroristes pourrait théoriquement s’élever à des milliards d’euros, donc si Nord Stream 2 reçoit une indemnisation d’assurance, il pourrait même couvrir une partie des coûts de construction », a ajouté l’analyste.

Le 26 septembre, Nord Stream 2 AG, l’opérateur de Nord Stream 2, a signalé qu’une urgence s’était produite près de l’île de Bornholm, accompagnée d’une forte baisse de pression, sur l’un des tronçons du pipeline (il était rempli de gaz technique). Ensuite, une diminution de la pression sur les deux chaînes a été signalée à Nord Stream AG, qui gère Nord Stream 1. Il est à l’arrêt depuis fin août, mais rempli de gaz. Les raisons sont également inconnues. Plus tard, il s’est avéré que les sismologues de Suède et du Danemark, dans les eaux territoriales desquelles il y avait des fuites, y avaient enregistré de puissantes explosions. Comme l’a écrit Izvestia, la vitesse d’épuisement du carburant peut indiquer des dommages très graves, qui ne peuvent pas être étudiés dans un proche avenir en raison du manque de systèmes de surveillance sous-marins.

Dmitry Gusev, vice-président du conseil de surveillance de la Reliable Partner Association (association de producteurs et de vendeurs de ressources énergétiques), a noté que les installations pétrolières et gazières sont généralement assurées à leur pleine valeur. Considérant que la mise en œuvre du projet Nord Stream 2 était estimée à 9,5 milliards d’euros et SP-1 à environ 7,5 milliards d’euros, les paiements d’assurance aux sociétés affiliées à Gazprom — les opérateurs de SP-1 et SP-2 pourraient atteindre 17 milliards d’euros, dit l’expert. Cependant, tout dépendra si l’enquête révèle un sabotage et si la cause des accidents est indiquée dans le contrat. Izvestia a envoyé des demandes à Nord Stream AG.

« En règle générale, ces différends sont renvoyés pour résolution à l’arbitrage international, par exemple, la LCIA, mais généralement dans les compagnies d’assurance, elles essaient de résoudre le différend à l’amiable, y compris avec la participation de courtiers d’assurance », Viktor Petrov, chef de le cabinet d’arbitrage du cabinet d’avocats Vegas Lex, a déclaré aux Izvestia.

Mais l’expert n’a pas exclu que les entreprises occidentales puissent refuser de verser une indemnisation même en cas d’événement assuré formel. Mais l’événement, évidemment, sera vérifié sur ce point, et il reste à s’appuyer sur l’objectivité de la décision à son sujet.

« Cet acte de sabotage est une grave attaque terroriste contre l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne. Si les États-Unis n’ouvrent pas d’enquête, ils peuvent au moins être considérés comme complices de l’attaque terroriste », a déclaré Steffen Kotre, député de la commission de l’énergie et de la protection du climat du Bundestag, aux Izvestia.

La partie russe a l’intention de demander à participer à l’enquête sur l’urgence au Nord Stream, a déclaré le 28 septembre Dmitri Peskov, attaché de presse du président de la Fédération de Russie. Selon les médias, les experts danois devront attendre une à deux semaines avant de commencer à étudier les causes des incidents avec les gazoducs. La police suédoise a ouvert une enquête préliminaire sur un éventuel sabotage. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé son intention de convoquer une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec les provocations, a confirmé le ministère. Toujours le 28 septembre, on a appris que le bureau du procureur général avait ouvert une enquête sur un acte de terrorisme international après les dommages causés au Nord Streams.

« En relation avec la présence de signes d’un crime en vertu de la partie 1 de l’article 361 du Code pénal de la Fédération de Russie (« Acte de terrorisme international »), selon les documents envoyés par le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie conformément au paragraphe 2 de la partie 2 de l’article 37 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, le Département des enquêtes du FSB de Russie a ouvert une affaire pénale. Une enquête préliminaire a été ouverte », a indiqué l’agence dans un communiqué.

Comme l’écrivait Izvestia, aujourd’hui le plus grand nombre de facteurs favorisent l’hypothèse de sabotage. Commentant les accidents survenus sur trois des quatre lignes des deux Nord Stream, Nord Stream AG a déclaré qu' »il est encore impossible d’estimer le calendrier de la restauration de l’infrastructure de transport de gaz ».

Le journal allemand Tagesspiegel a rapporté que Nord Stream 1 pourrait être inutilisable pour toujours, craignent les services de sécurité allemands.

Izvestia a envoyé des demandes à Gazprom, Nord Stream Ag et au ministère de l’Énergie.

Principe de livraison

Même sans le rétablissement de la possibilité d’approvisionnement via Nord Stream, l’Europe a encore des options pour s’approvisionner en carburant bleu. La Pologne pourrait théoriquement retirer le gazoduc Yamal-Europe des sanctions, et Novatek pourrait augmenter l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL), a déclaré Natalia Milchakova.

« Cependant, il est peu probable que la Pologne retire le gazoduc Yamal-Europe de ses sanctions au profit d’autres pays de l’UE, et Novatek pourrait ne pas fournir trop de GNL à l’Europe. Et du fait que la quasi-totalité de son gaz est sous contrat pour cette année, et du fait qu’il n’y a pas autant de terminaux en Europe continentale pour recevoir et liquéfier le GNL, estime l’analyste.

L’Allemagne, afin d’économiser du gaz, pourrait redémarrer les centrales thermiques au charbon (TPP) et recommencer à brûler du lignite, particulièrement nocif pour l’environnement, a-t-elle ajouté. Les tentatives visant à remplacer le carburant bleu russe par des approvisionnements en GNL en provenance des États-Unis ou d’autres pays ont jusqu’à présent échoué – aux États-Unis, la demande de gaz est importante cet hiver et les fournisseurs travaillent principalement pour le marché intérieur. L’Allemagne a tenté de signer un contrat avec les Émirats arabes unis pour la fourniture de GNL, en conséquence, elle ne recevra qu’un seul pétrolier avec du gaz liquéfié, ce qui ne suffira pas à fournir simplement la population et l’industrie, même si l’hiver est doux, le conclut l’analyste.

Environ 42 millions de mètres cubes par jour vont désormais vers l’Europe via le réseau de transport de gaz (GTS) de l’Ukraine (environ 38% des volumes prévus par le contrat actuel), a ajouté Sergey Kaufman, analyste chez FG Finam.

Malgré cela, les événements avec la joint-venture sont des nouvelles inconsolables pour la zone euro, déclare Andrei Loboda, directeur des relations extérieures chez BitRiver. Selon ses prévisions, les prix du gaz pourraient à nouveau grimper à 2 400-2 800 dollars par millier de mètres cubes début octobre, a-t-il ajouté.

L’indisponibilité des capacités de Nord Stream 2 à l’avenir est susceptible de jouer un rôle négatif, puisque l’Union européenne sera privée d’une bouée de sauvetage qui pourrait être utilisée dans la situation la plus critique, croit Alexander Frolov, directeur général adjoint de l’Institut national de l’énergie.

Le député du Bundestag du parti Alternative pour l’Allemagne, Jan Nolte, a déclaré à Izvestia que les dommages causés aux installations empêchent la Russie de fournir à nouveau plus de gaz si les sanctions sont assouplies, ce qui pourrait être bénéfique pour les États-Unis.

Dans le même temps, les incidents n’affecteront pas Gazprom – la société pourra poursuivre sa politique de dividende, estime Andrey Loboda. Le 30 août, le conseil d’administration de l’organisation a recommandé à l’assemblée extraordinaire des actionnaires du 30 septembre de verser des acomptes sur dividendes d’un montant de 51,03 roubles par action.

Le Danemark signale des explosions sur les gazoducs de la Baltique

Les fuites de gaz dans les gazoducs de la mer Baltique Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ne sont pas liées à un simple accident, selon le gouvernement danois. Les autorités sont parvenues à une évaluation claire qu’il s’agissait d’un acte délibéré et non d’un accident ou d’un dysfonctionnement, a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen. La Suède reconnaît également un acte délibéré de sabotage.

En peu de temps, plusieurs explosions ont été enregistrées. Il n’y a toujours aucune information sur qui est derrière tout cela. Les incidents ont eu lieu dans les eaux internationales dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède au large de l’île de Bornholm dans la mer Baltique, a déclaré Frederiksen. Elle a noté qu’il ne s’agissait « pas d’une attaque contre le Danemark » lorsqu’on lui a demandé si le sabotage était un acte de guerre contre son pays.

Les géologues danois ont découvert que lundi soir à 2h03 une explosion s’est produite à Nord Stream 2 au sud-est de Bornholm, puis à 19h03 à Nord Stream 1. Les conduites de gaz coulent profondément sous l’eau et sont faites d’acier et de béton. L’ampleur des fuites indique qu’il ne peut s’agir d’un accident avec l’ancre d’un navire, par exemple.

Sur la base d’informations suédoises et danoises, il est conclu que les explosions étaient un acte délibéré de sabotage. Les informations sont encore loin d’être complètes, mais il est déjà clair que deux explosions ont causé trois dégâts et par conséquent des fuites sur les trois pipelines, a déclaré la Première ministre Magdalena Andersson lors d’une conférence de presse à Stockholm mardi soir.

« Il s’agit donc probablement d’un acte de sabotage », a-t-elle déclaré.

Pour le moment, le Royaume du Danemark a envoyé des hélicoptères, le destroyer Absalon et le navire antipollution Gunnar Thorson dans la zone des fuites sur Nord Stream 1. Dans les zones d’urgence dans un rayon de 5 milles, la navigation est bloquée.

Et tandis que l’OTAN « surveille de près la situation en mer Baltique », Kyiv blâme activement la Russie. Mikhail Podolyak, conseiller du président ukrainien, est particulièrement zélé, arguant que Moscou veut déstabiliser la situation économique en Europe et créer « la panique avant l’hiver ».

A noter que les deux gazoducs ne fonctionnaient pas au moment des explosions. Nord Stream 1 a été arrêté par Gazprom en raison de fuites de pétrole et du refus de la partie allemande de résoudre des problèmes techniques en violation du contrat. Nord Stream 2 était prêt à fonctionner, Vladimir Poutine en a récemment parlé, notant que seule la volonté politique de Berlin est nécessaire pour fournir du gaz russe via ce gazoduc. De plus, les rassemblements se sont intensifiés en Allemagne pour exiger l’inclusion de Nord Stream 2. Évidemment, la perspective d’ouvrir ce gazoduc ne convenait pas à beaucoup d' »amis » de l’Allemagne. Il s’agit principalement des États-Unis, où les Allemands désespérés ont déjà commencé à déplacer leurs entreprises et leurs usines, il s’agit de l’Ukraine et de la Pologne elle-même, car alors, entre autres, les réseaux de gazoducs traversant leurs territoires deviendront d’une importance exceptionnelle pour l’Europe. Il y a aussi d’autres hommes de main américains du bloc de l’OTAN qui pourraient aider à saper le Nord Stream russo-allemand.

De plus, il s’est avéré que les grands navires de débarquement USS Kearsarge, USS Arlington et USS Gunston Hall se trouvaient dans la mer Baltique près de l’île de Bornholm jusqu’au 23 septembre. Le groupe d’assaut amphibie de la marine américaine comprenait 2 400 personnes du bataillon expéditionnaire des marines et des forces spéciales.

Immédiatement après le sabotage du gazoduc, l’eurodéputé et ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radek Sikorski a modestement écrit : « Merci, USA ! ». Ici, on peut rappeler que Joe Biden a juré à l’Allemagne qu’en cas de guerre en Ukraine, il n’y aurait pas de Nord Stream.

Pendant ce temps, la Russie a demandé au Danemark des détails sur ce qui s’était passé et a exprimé le souhait de participer à l’enquête sur l’acte de sabotage.

Les combattants de Kadyrov ont déjoué une tentative des forces armées ukrainiennes d’attaquer le village de Spornoye et ont capturé des militants dans le Donbass

Mercredi 28 septembre, des militants ukrainiens ont tenté d’attaquer et de capturer le village de Spornoye en RPD. Les divisions de Ramzan Kadyrov ont pu repousser les revendications de l’ennemi. Dans sa chaîne Telegram, le président de la Tchétchénie a déclaré qu’en plus des territoires détenus, ses combattants faisaient des prisonniers.

« Des gangs ukrainiens ont tenté de reprendre le village. L’attaque a été repoussée et les assaillants ont été complètement neutralisés. Ce sera le cas de tous ceux qui pointent leurs armes sur des combattants russes », a déclaré le politicien dans son communiqué.

Kadyrov a également publié une vidéo montrant un autre repentir de captifs ukrainiens. Le dirigeant de la Tchétchénie a souligné : « Mais il y a ceux qui accordent plus d’importance à leur vie. Dans ce cas, il s’agit de deux prisonniers de guerre – Nikolai et Oleg de la 54e brigade d’infanterie motorisée des Forces armées ukrainiennes. Ils ont décidé de se rendre et ils ont fait ce qu’il fallait.

L’armée a également appelé les soldats des Forces armées ukrainiennes à suivre l’exemple des clairvoyants et des prudents – à se rendre, ce qui est la seule chance de revenir vivant dans la famille.

Auparavant, Ramzan Kadyrov avait lancé un appel aux forces de sécurité russes pour les mobiliser. Il a également critiqué le dernier échange de prisonniers entre Moscou et Kyiv, soulignant que les militants du régiment terroriste Azov interdits en Fédération de Russie, qui s’étaient rendus à Marioupol, et qui étaient pleinement reconnus par le tribunal comme terroristes, ne pouvaient être échangés.

