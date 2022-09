Poutine a qualifié l’incident avec les gazoducs Nord Stream de sabotage et de terrorisme

Photo : REUTERS/Lisa Leutner

Lors d’une conversation téléphonique avec le dirigeant turc Recep Erdogan, le président russe Vladimir Poutine a fait une évaluation de principe de l’acte de sabotage sans précédent, un acte de terrorisme international contre les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2. Cela a été annoncé le 29 septembre au Kremlin.

« Il a été noté que la Russie soulève cette question pour une discussion urgente au Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré le service de presse.

Le 26 septembre, Nord Stream 2 AG a annoncé qu’une situation d’urgence s’était produite dans les eaux danoises près de l’île de Bornholm sur l’une des lignes Nord Stream 2 (NS-2), accompagnée d’une forte baisse de pression. de la pression a été enregistrée sur les deux lignes La coentreprise, qui a été arrêtée à partir de fin août pour des raisons techniques, mais s’est remplie de gaz.

Dans le même temps, un représentant du Centre sismique de Suède, Bjorn Lund, a déclaré que deux puissantes explosions sous-marines avaient été enregistrées dans la zone de fuites de gaz de SP et SP-2 le 26 septembre. Il a souligné qu’il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait d’explosions.

À son tour, l’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radek Sikorski a publié sur Twitter une photographie de la surface de la mer avec du gaz s’élevant du fond, accompagnée des mots : « Merci, États-Unis« .

La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a appelé le président américain Joe Biden à répondre à la question de savoir si la menace qu’il avait proférée en février de « mettre fin » au gazoduc SP-2 s’était réalisée. L’animateur de Fox News, Tucker Carslon, se référant aux mêmes propos de Biden, a suggéré que les États-Unis pourraient être à l’origine de l’incident. La déclaration de Biden selon laquelle les États-Unis « finiraient » le SP-2 a été faite le 7 février. À une question de clarification d’un journaliste sur la manière exacte dont Washington prévoit de mettre en œuvre cette intention, le chef de la Maison Blanche a alors répondu : « Je vous promets, nous pouvons le faire. »

Les enquêteurs du FSB ont ouvert une enquête pénale sur un acte de terrorisme international.

https://iz.ru/video/embed/1402677

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Le Sénat américain approuve une aide supplémentaire de 12,4 milliards de dollars à l’Ukraine

Titre : Global Look Press/Capt. Ian Sandal

Le Sénat du Congrès américain lors d’une réunion le 29 septembre a approuvé un projet de loi pour continuer à financer le gouvernement, y compris 12,4 milliards de dollars d’aide supplémentaire à l’Ukraine. L’émission était hébergée par C-SPAN.

L’adoption de ce projet de loi a été soutenue par plus de 60 législateurs, dont les voix suffisent pour l’approuver.

On sait que le projet de loi, qui prévoit un financement temporaire des programmes gouvernementaux aux États-Unis, doit être approuvé par les deux chambres du Congrès américain avant la fin de la journée. Sinon, les ministères fédéraux devront suspendre leurs travaux à partir du 3 octobre.

La Chambre des représentants devrait voter sur le projet de loi le 30 septembre.

Le document comprend notamment l’allocation d’un total de 12,4 milliards de dollars pour « l’aide liée à l’Ukraine, y compris la fourniture de formation, la fourniture d’équipements militaires, d’armes, de soutien logistique, ainsi qu’un soutien financier direct au gouvernement de Ukraine. »

En particulier, il est prévu d’allouer 3 milliards de dollars pour l’envoi de matériel militaire et d’armes à l’Ukraine, ainsi que pour le soutien au transport, la fourniture de fournitures et de maintenance, ainsi que le soutien à la fourniture de renseignements aux Forces armées ukrainiennes (FAU) et les forces de sécurité du pays.

Il est proposé d’affecter 4,5 milliards de dollars supplémentaires, comme indiqué dans le texte du projet de loi, au soutien économique de l’Ukraine, notamment en assurant le travail des organes gouvernementaux du pays.

Plus tôt dans la journée, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a noté que l’aide financière américaine à l’Ukraine atteindrait bientôt la somme astronomique de 26 milliards de dollars.

La veille, le 28 septembre, il a été signalé que les États-Unis enverraient un autre programme d’aide militaire de 1,1 milliard de dollars à l’Ukraine, y compris HIMARS MLRS et des véhicules blindés.

Le 27 septembre, l’attaché de presse du président de la Fédération de Russie Dmitri Peskov a noté que les États-Unis se rapprochaient de devenir partie au conflit en Ukraine. Il a donc commenté devant les journalistes la déclaration du secrétaire d’État américain Anthony Blinken selon laquelle Washington ne s’oppose pas à l’utilisation d’armes occidentales par Kyiv dans des régions susceptibles de faire partie de la Russie après les référendums.

Le 15 septembre, le président américain Joe Biden a commandé un autre programme d’aide militaire de 600 millions de dollars pour Kyiv, qui comprendra, selon le Pentagone, des munitions HIMARS, des obus d’artillerie, des systèmes anti-véhicules aériens sans pilote (UAV) et des radars.

https://iz.ru/video/embed/1396219

Comme l’a noté plus tôt le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l’Alliance de l’Atlantique Nord entre dans une guerre par procuration avec la Russie, fournissant des armes à l’Ukraine. Il a noté que les armes occidentales fournies à Kyiv seraient une cible légitime pour l’armée russe.

Pour des vidéos plus récentes et des détails sur la situation dans le Donbass, regardez la chaîne de télévision Izvestia.

L’opération militaire spéciale de protection du Donbass, dont le début a été annoncé par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, se poursuit. La décision de le tenir a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région en raison des bombardements de l’armée ukrainienne, à propos desquels les autorités des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk se sont tournées vers Moscou pour obtenir de l’aide.

Pour des vidéos plus récentes et des détails sur la situation dans le Donbass, regardez la chaîne de télévision Izvestia.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia