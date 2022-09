L’inflation allemande atteint son plus haut niveau depuis 70 ans dans un contexte d’avertissements de profonde récession

Le taux d’inflation annuel de l’Allemagne a atteint son plus haut niveau en 70 ans au milieu des avertissements selon lesquels les pénuries d’énergie pourraient causer d’autres dommages.

Selon les statistiques officielles publiées jeudi, les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 10,9% sur l’année jusqu’en septembre.

Les données préliminaires publiées par le bureau gouvernemental des statistiques Destatis ont montré le taux d’inflation le plus élevé depuis décembre 1951.

Destatis a déclaré que les prix de l’énergie ont nettement augmenté et ont eu un impact considérable sur le taux élevé d’inflation. Les prix de l’énergie ont augmenté de 43,9% en septembre en glissement annuel.

Les prix alimentaires ont également augmenté au-dessus de la moyenne, affichant une augmentation de 18,7% en glissement annuel, a déclaré Destatis.

Les autres facteurs qui poussent l’inflation à la hausse sont les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les augmentations de prix importantes alors que la reprise économique a commencé, a déclaré Destatis.

Les experts ont spécifiquement lié l’augmentation des prix des matières premières allemandes à l’expiration des mesures gouvernementales temporaires conçues pour protéger les ménages et les entreprises de l’impact de la hausse des prix de l’énergie.

Les prix de l’énergie ont grimpé en flèche en raison de la décision de la Russie de couper l’approvisionnement en gaz de l’Europe après que cette dernière a imposé des sanctions à Moscou pour son opération militaire spéciale en Ukraine.

L’embargo a plongé non seulement l’Allemagne, mais aussi le continent, dans sa pire crise économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a plus de sept décennies.

Pendant ce temps, les principaux instituts économiques allemands ont averti que l’économie du pays pourrait se contracter de 7,9% l’année prochaine s’il y avait un hiver inhabituellement froid et une introduction du rationnement du gaz dans l’industrie.

« Si nous obtenons un hiver beaucoup plus froid, la consommation de gaz augmentera de manière significative, ce qui augmentera la probabilité d’une pénurie de gaz », a déclaré Torsten Schmidt de l’Institut Leibniz pour la recherche économique. « Cela aura plus d’impact sur le PIB que nous ne l’avons supposé dans nos prévisions. »

La BCE envisage une grosse hausse des taux

Les responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) ont exprimé jeudi leur soutien à une nouvelle hausse importante des taux d’intérêt, l’inflation dans la plus grande économie de la zone euro atteignant pour la première fois les deux chiffres.

« L’inflation monte au rouge en Allemagne », a déclaré Carsten Brzeski, économiste à la banque néerlandaise ING.

Brzeski a ajouté qu’étant donné le taux d’inflation, il était « difficile de voir » comment la BCE n’augmenterait pas les taux d’intérêt pour empêcher les investisseurs de déplacer leurs capitaux vers d’autres régions.

Le stratège de BBH, Win Thin, a averti que des hausses de taux à grande échelle de la BCE pourraient être assez perturbatrices pour l’économie en difficulté de la région.

Néanmoins, la BCE a relevé ses taux de 125 points de base au cours de ses deux dernières réunions et a promis de nouvelles augmentations alors que les prix vertigineux des aliments et de l’énergie se répercutent sur le reste de l’économie et intensifient les pressions sous-jacentes sur les prix.

« Mon choix serait 75 (points de base) », a déclaré le responsable politique de la BCE, Gediminas Simkus, à Bloomberg TV en marge d’une conférence à Vilnius. « Mais 50, c’est le minimum ».

Dans l’intervalle, la forte inflation et la hausse subséquente des taux d’intérêt de la BCE ont ébranlé la confiance du public dans la banque centrale, selon une enquête citée par Isabel Schnabel, membre du conseil d’administration de la BCE.

La zone euro est confrontée à un ralentissement économique, mais l’inflation est encore beaucoup trop élevée, de sorte que les taux d’intérêt doivent continuer à augmenter, a déclaré Schnabel la semaine dernière.

« Un ralentissement imminent aurait un effet modérateur sur l’inflation », a déclaré Schnabel au site d’information allemand t-online dans une interview. « Cependant, le point de départ des taux d’intérêt est très bas, il est donc clair que nous devons continuer à augmenter les taux. »

Schnabel a affirmé que la BCE ferait tout ce qu’il fallait pour maîtriser l’inflation. Cependant, elle a également laissé entendre qu’une récession économique en Allemagne pourrait être inévitable.

L’Allemagne est la plus grande économie d’Europe et les experts disent qu’une récession en Allemagne serait également préjudiciable aux autres pays européens.

Le site Web de Press TV est également accessible aux adresses alternatives suivantes :

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV