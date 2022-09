L’Iran déclare la guerre aux insurgés kurdes dans le nord de l’Irak

L’Iran a déclaré la guerre aux insurgés kurdes-iraniens dans le nord de l’Irak, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) lançant une série de frappes sans précédent sur leurs positions dans la région du Kurdistan.

Le 24 septembre, les forces terrestres de l’IRGC ont annoncé qu’elles avaient lancé une opération contre le quartier général de «groupes terroristes» au Kurdistan.

Le même jour, d’intenses tirs d’artillerie et de roquettes ont frappé les positions des groupes d’opposition kurdo-iraniens dans la région, principalement à Berbezin et dans d’autres zones le long de la frontière avec l’Iran. Les frappes se sont poursuivies les 25, 26 et 27 septembre. Cependant, aucune victime n’a été signalée.

Le 28 septembre, le CGRI a mené une vague sans précédent de frappes de missiles et de drones sur les positions des groupes d’opposition kurdo-iraniens dans différentes parties du Kurdistan.

Les gardes ont déclaré avoir ciblé 42 positions avec 72 missiles et plusieurs drones suicides. Les postes appartenaient au Parti de la liberté du Kurdistan, au Parti démocratique du Kurdistan d’Iran, au Parti de la vie libre du Kurdistan et au Parti Komala du Kurdistan iranien.

Selon le ministère de la Santé de la région du Kurdistan, au moins 13 personnes ont été tuées et 58 autres ont été blessées à la suite des frappes iraniennes.

Le CGRI a mené les frappes avec des missiles sol-sol à guidage de précision Fath 360 et des drones suicides Shahed-136.

La dernière vague de frappes iraniennes a été condamnée par le gouvernement de la région du Kurdistan ainsi que par le ministère irakien des Affaires étrangères, qui ont déclaré qu’ils convoqueraient l’ambassadeur iranien pour protester contre l’opération du CGRI.

Quelques heures seulement après les frappes, le Commandement central des États-Unis a annoncé qu’il avait dépêché un avion F-15 pour abattre un drone de combat iranien Mohajer-6 qui semblait se diriger vers les forces américaines dans la capitale de la région du Kurdistan, Erbil. Le drone participait probablement à la dernière vague de frappes. Le commandement a déclaré dans un communiqué qu' »il s’agissait d’un incident important ».

Plusieurs des groupes kurdo-iraniens ciblés par le CGRI, comme le Komala, entretiennent des liens étroits avec Washington.

L’opération du CGRI contre les groupes d’opposition kurdo-iraniens est une réponse aux manifestations dirigées par les Kurdes en Iran. Les manifestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une Iranienne kurde qui a été arrêtée pour avoir prétendument enfreint les règles strictes de l’Iran sur le port du hijab, le couvre-chef islamique pour les femmes. Téhéran a accusé à plusieurs reprises les puissances étrangères de soutenir les manifestants. Les États-Unis sont considérés comme l’une de ces puissances.

Les gardes disent que leur opération dans la région du Kurdistan se poursuivra jusqu’à ce que toutes les positions des groupes d’opposition kurdo-iraniens soient démantelées. Cela pourrait éventuellement conduire à une confrontation avec le gouvernement de la région, voire les forces américaines sur place.

En vidéo : les missiles iraniens Fath 360 et les drones Shahed-136 frappent les insurgés kurdes dans le nord de l’Irak

L’agence de presse Fars a publié des images documentant les frappes iraniennes du 28 septembre sur la région du Kurdistan irakien.

Les frappes, qui ont été menées par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), visaient des positions de groupes d’opposition kurdo-iraniens, notamment le Parti de la liberté du Kurdistan, le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran, le Parti de la vie libre du Kurdistan et le Parti Komala du Kurdistan iranien. Les frappes faisaient partie d’une opération militaire lancée par les forces terrestres des gardes le 24 septembre.

Les images diffusées par l’agence de presse Fars documentent le tir de dizaines de missiles à guidage de précision Fath 360 sur 42 positions d’insurgés kurdes-iraniens dans différentes parties du Kurdistan. Les missiles ont été tirés à partir de lanceurs multiples mobiles.

Le missile Fath 360 a une portée maximale de 120 kilomètres. Le missile, qui est guidé par un système de navigation inertielle assisté par satellite, porte une ogive de 150 kg et a une vitesse maximale de Mach 4. Chaque lanceur Fath 360 peut transporter jusqu’à six missiles préchargés dans des conteneurs scellés.

Outre les missiles Fath 360, le CGRI a attaqué plusieurs positions d’insurgés kurdes-iraniens avec le drone suicide Shahed-136.

Le Shahed-136 a une portée de 2 500 kilomètres et peut transporter une ogive de 50 kg. Le drone est également guidé par un système de navigation inertielle assisté par satellite. Plusieurs vidéos montrant des drones Shahed-136 impactant leurs cibles au Kurdistan ont fait surface en ligne après les frappes.

Selon le ministère de la Santé de la région du Kurdistan, au moins 13 personnes ont été tuées et 58 autres ont été blessées à la suite des frappes iraniennes.

Les frappes condamnées par le gouvernement de la région du Kurdistan ainsi que le ministère irakien des Affaires étrangères. Cependant, le CGRI a déclaré que son opération contre les insurgés kurdes-iraniens se poursuivrait. L’opération semble être une réponse aux manifestations dirigées par les Kurdes en Iran, qui, selon le gouvernement, sont soutenues par des puissances étrangères.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front