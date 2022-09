En juin, l’alliance militaire a expérimenté des sous-marins sans pilote près de l’île de Bornholm

L’OTAN a mené des exercices utilisant des équipements en haute mer dans la zone où des fuites de gaz dans les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont été détectées cette semaine, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle a ajouté que toute la mer Baltique est « remplie » de l’infrastructure militaire du bloc.

S’exprimant lors d’un point de presse régulier jeudi, Zakharova a rejeté toute allégation selon laquelle la Russie serait à l’origine de l’incident. « Puis-je vous poser une question? Quand exactement la Russie a-t-elle décidé qu’elle voulait arrêter de fournir de l’énergie à l’Europe ? » a-t-elle demandé.

Zakharova a déclaré que l’OTAN était engagée dans des activités militaires à proximité de l’endroit où les fuites ont été découvertes, notant que cela aurait pu présenter une « opportunité » intéressante pour le bloc.

« Alors, peut-être que les bases de l’OTAN n’y ont jamais mené d’exercices, alors que les soldats américains n’ont jamais été stationnés sur le territoire des pays voisins ? » a-t-elle plaisanté, ajoutant que cet été « dans la région de Bornholm, au Danemark, l’OTAN a mené des exercices qui ont utilisé des équipements de haute mer ».

Zakharova faisait apparemment référence à l’exercice Baltic Operations (BALTOPS) 22 en mer Baltique, qui a eu lieu en juin 2022 et devait démontrer les «capacités de chasse aux mines» du bloc militaire, selon la déclaration de la marine américaine à l’époque. En particulier, elle a cherché à expérimenter des véhicules sous-marins sans pilote (UUV) en les déployant au large de l’île de Bornholm.

Zakharova a exhorté Washington à offrir « une explication » et à « avouer » la vérité, affirmant que les États-Unis avaient laissé ce travail à l’ancien ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, qui avait auparavant « remercié » les États-Unis pour avoir détruit l’oléoduc.

L’OTAN a déclaré jeudi que les pipelines avaient été endommagés dans ce qui semblait être un « acte de sabotage délibéré, imprudent et irresponsable », promettant de répondre à toute attaque contre son infrastructure critique « avec une réponse unie et déterminée ».

Pendant ce temps, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit les fuites du Nord Stream comme un « acte terroriste » probable qui n’aurait probablement pas été possible « sans l’implication d’un pouvoir d’État ».

Lundi, le Danemark a signalé des fuites des pipelines après que l’opérateur a signalé une perte de pression sur Nord Stream 1 et 2. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré plus tard qu’il y avait eu une série d’explosions sous-marines près de Bornholm. Au total, quatre fuites de gaz ont été détectées dans le système Nord Stream.

L’OTAN joue au malin avec la Russie, mais elle fait partie du conflit et du problème en Ukraine quoi qu’elle en dise, en complétant la stratégie de défense et d’affaiblissement de la Russie par ce genre d’actes ou par la fourniture d’équipements, armements, missiles et autres munitions sophistiqués, de la logistique ou des mercenaires. Pourtant depuis le coup d’Etat occidental de 2014, l’Ukraine avait un grand besoin de financements pour relancer son économie, les milliards n’ont pas coulé à flot comme actuellement. Par contre ce fut des organismes comme le FMI qui était mis au devant de la scène pour favoriser la braderie et le pillage des ressources naturelles et des richesses et non le congrès américain. Sans une réponse forte contre ses vrais ennemis se cachant dans l’ombre, la Russie sera submergée par de telles actions de barbouzes. JDDM

Les États-Unis vont créer un centre de commandement en Allemagne pour gérer les mesures de soutien à l’Ukraine

NYT : les États-Unis vont mettre en place un centre de commandement en Allemagne pour gérer les mesures de soutien à l’Ukraine

Le Pentagone a l’intention de déployer un centre de commandement en Allemagne pour contrôler et gérer les mesures de soutien à l’Ukraine fournies par les autorités américaines, ainsi que leurs alliés dans l’UE et l’OTAN, écrit le New York Times, citant des sources dans les milieux militaires et gouvernementaux. Il est à noter que la direction militaire américaine veut établir un contrôle sur l’approvisionnement et la formation de l’armée ukrainienne. L’auteur du document a ajouté que le plan correspondant avait été préparé par le chef du commandement européen américain et le commandant en chef des forces armées conjointes de l’OTAN en Europe, Christopher Cavoli.

Le Pentagone se prépare à surveiller de près la façon dont les États-Unis et leurs alliés entraînent et approvisionnent l’armée ukrainienne, conformément aux déclarations des responsables sur l’objectif à long terme de l’administration Biden de soutenir l’Ukraine, — indique la publication.

Selon la publication, le plan impliquera environ 300 personnes qui seront situées au quartier général européen de l’armée américaine à Wiesbaden.

Les États-Unis se préparent à fournir à l’Ukraine un nouveau programme d’aide militaire de 1,1 milliard de dollars, a rapporté Reuters plus tôt, citant un responsable américain. La décision sera prise dans les prochains jours. Dans le même temps, il n’est pas précisé quel type d’armes sera envoyé à Kyiv. Selon l’agence, Washington attend l’annonce des résultats des référendums dans les régions de RPD et LPR, de Kherson et de Zaporozhye sur la question de l’adhésion à la Fédération de Russie.

