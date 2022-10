Après l’attaque des pipelines de la mer Baltique : Russes stupides ou Occident intelligent ?

Le moulin à rumeurs redouté a immédiatement commencé à bouillir sur les derniers événements sur les pipelines Nord Stream. Alors, qui en étaient les auteurs, ou au final juste le diabolique président russe Poutine, seul avec des palmes et des mines à patelle ? Une analyse des perceptions antérieures.

© http://www.tagesschau.de Capture d’écran :

Rapport du Tagesschau du 29 septembre 2022.

Par Uli Gellermann

Si vous croyez les médias allemands, alors les Russes sont stupides : soi-disant, ils ont eux-mêmes détruit leur propre pipeline. Un oléoduc qui a rapporté beaucoup d’argent à la Russie et qui devrait en rapporter encore plus.

Une ligne qui évite aux Allemands et aux Russes les frais de transit polonais. La ligne qui était à l’abri du harcèlement polonais. Une ligne qui assurait un débit nettement supérieur par rapport aux opérations terrestres. Une ligne qui était une bonne affaire pour toutes les personnes impliquées.

Et pourtant, Joachim Krause, le directeur de l’Institut de politique de sécurité de l’Université de Kiel, conforme au gouvernement, est souvent cité :

« La destruction des deux gazoducs est aussi un signe que la Russie suppose dans le domaine des exportations de gaz qu’elle ne reprendra jamais l’approvisionnement en gaz de l’Europe occidentale, en particulier de l’Allemagne. Un autre pont que le Kremlin est en train de briser. »

Krause est payé pour dire des bêtises flagrantes. Et les nombreux journalistes qui rapportent ces bêtises sont payés pour rapporter des mensonges flagrants.

L’attaque du pipeline est une attaque contre l’Allemagne

L’attaque contre le pipeline de la mer Baltique est une attaque contre la sécurité énergétique de l’Allemagne. Étant donné que le pipeline traverse en partie le territoire allemand, appartient en partie à des entreprises allemandes et était voulu par l’État allemand, l’attaque est également une atteinte à la souveraineté et à la sécurité générale du pays.

Ce serait désormais la tâche du directeur de l’Institut de politique de sécurité et aussi celle des médias décents de rechercher et de trouver l’arrière-plan et les personnes derrière l’acte de terrorisme. Et comme pour tout crime, les enquêteurs devraient d’abord se demander qui a intérêt à détruire le pipeline.

Et tout de suite on serait aux USA. Ce sont des concurrents économiques des Russes et des Allemands. Les États-Unis ont les capacités techniques et militaires et leurs services secrets ont averti le gouvernement allemand il y a des semaines des attaques contre les gazoducs de la mer Baltique.

Bien sûr, si quelqu’un savait à l’avance, c’était la CIA, une adresse internationale bien connue pour le sabotage à motivation politique. L’agence suit toujours le « Simple Sabotage Field Manual » de l’OSS, un manuel de l’organisation qui a précédé la CIA. Les habitants de Cuba ou du Nicaragua et d’autres pays qui faisaient obstacle aux États-Unis ont dû apprendre beaucoup d’actes de sabotage.

Biden : « On va pouvoir faire ça »

Et les chefs respectifs de l’organisation terroriste américaine ont avoué et admis aussi effrontément leurs crimes. Comme récemment Joe Biden lors d’une conférence de presse avec Olaf Scholz lorsqu’il a déclaré que les États-Unis feraient tout pour empêcher Nord Stream 2. Et lorsqu’un journaliste a demandé au président américain comment cela pouvait arriver, puisque l’Allemagne devait décider, Biden a répondu sans équivoque :

« Je vous promets que nous pourrons le faire ».

Après la chute de #pression dans NS2 maintenant aussi dans NS1. Pour rappel : Le 7 février 2022, en présence du chancelier Scholz, Joe Biden a déclaré que #Nordstream2 serait stoppé. Un journaliste a demandé comment Biden prévoyait de faire cela. Sa réponse : « Je te promets, on va pouvoir le faire. » pic.twitter.com/RDlqmbGkAI

– Steffen Kotré (@SteffenKotre) 27 septembre 2022

Bien sûr, les États-Unis sont capables de pratiquement tout. Le 24 septembre, le Fehmarnsche Tageblatt a signalé qu’une flotte de la marine américaine composée de l’USS Kearsarge et de l’USS Arlington avait dépassé l’île allemande de la mer Baltique de Fehmarn en route vers le Skagerrak.

Une telle flotte a toujours deux sous-marins et suffisamment de forces spéciales à bord pour effectuer des opérations telles que faire sauter un pipeline. Les plongeurs de la marine peuvent désormais atteindre des profondeurs de 80 mètres avec le bon équipement ; L’utilisation de robots sous-marins qui fixent des charges adhésives avec des minuteries télécommandées est également envisageable. Coïncidence si l’unité navale était en mouvement au moment de l’attaque ? Oui, mais seulement comme l’intersection de deux besoins.

Poutine peut plonger !

Les Russes auraient pu facilement et simplement couper le gaz à tout moment. Mais le fantasme malade de James Bond des médias allemands ne permet pas des possibilités aussi simples. Surtout depuis que Poutine a été vu une fois sur une photo de Reuters alors qu’il plongeait assez habilement à la recherche d’éclats antiques dans la baie de Taman, dans le sud de la Russie. En voici la preuve : lui-même a dû se balader en mer Baltique avec des palmes extra-longues, la mine collante dans son sac à dos étanche, le détonateur entre les dents et RRUMMS ! le pipeline avait une fuite.

Après des décennies de russophobie dans les médias allemands, leurs consommateurs peuvent même en être inculqués. Parce que les Russes ne sont pas stupides. Les pauvres Allemands qui ont grandi avec ces médias et vivent avec un réflexe pavlovien anti-Russie implanté sont stupides. Oui, Pavlov était aussi un Russe, ce qui est une preuve supplémentaire de la culpabilité continue de la Russie selon la méthode Scholz-Baerbock.

Brave à nos dépens

Quiconque se cache courageusement sous son bureau de presse et attaque les Russes jour après jour conduit la guerre, est courageux aux dépens des Allemands. Parce que la guerre que les médias suscitent et diffusent avec tant d’empressement frappera d’abord les Allemands ordinaires. D’abord seulement leurs portefeuilles, puis leurs besoins de base et, en cas d’urgence, leur vie. Parce que les Scholz’ et les Biden ont des bunkers chauds et de gros portefeuilles.

Uli Gellermann est cinéaste et journaliste. Ses critiques médiatiques sont basées sur ses expériences avec les radiodiffuseurs publics. Il est l’éditeur du site RATIONALGALERIE.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT