Selon les informations du SPIEGEL, des engins explosifs équivalant à 500 kilogrammes de TNT ont été utilisés pour détruire Nord Stream.

Les pipelines Nord Stream en mer Baltique auraient été détruits à l’aide d' »engins explosifs très efficaces », selon un rapport du journal allemand Der Spiegel.

Selon les informations du SPIEGEL, il a été calculé que des engins explosifs ayant un effet comparable à celui de 500 kilogrammes de TNT ont dû être utilisés pour détruire les tubes. Les signaux sismiques enregistrés par diverses stations de mesure ont également été inclus dans l’estimation.

Les estimations jusque-là inconnues étayent l’hypothèse selon laquelle seul un acteur étatique peut être à l’origine de l’action. Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral s’est retenu de spéculer sur le contexte de l’interruption des pipelines.

Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que la Russie est derrière l’action. Les dirigeants russes ont cependant qualifié le processus de terrorisme international dirigé contre la Russie.

Le gouvernement fédéral espère plus d’informations à partir d’un examen plus détaillé des pipelines Nord Stream 1 et 2, qui sont interrompus au nord-est et au sud-est de l’île de la mer Baltique de Bornholm. Dans les cercles de sécurité, on a dit que des plongeurs ou un robot télécommandé pourraient éventuellement évaluer les dégâts le week-end.

Dans le meilleur des cas, on pourrait alors tirer des premières conclusions sur le type d’explosion sous l’eau et les explosifs utilisés, selon les milieux de sécurité. Cependant, il est difficile de prédire combien de traces peuvent encore être trouvées. — Le Spiegel

Les explosions étaient si puissantes que le réseau sismique national suédois a enregistré deux tremblements de terre d’une magnitude de 1,9 et 2,3, respectivement.

Deux puissantes explosions sous-marines ont été détectées lundi dans la même zone maritime que les fuites de gaz du Nord Stream, selon le réseau sismique national suédois.

Le réseau de surveillance a indiqué que la première explosion s’est produite lundi à 2 h 03, heure suédoise, avec une magnitude de 1,9 sur l’échelle de Richter, suivie d’une seconde à 19 h 04. le même jour avec une magnitude de 2,3.

Selon Javier Blas de Bloomberg, NS1 et NS2 étaient en acier de quelques centimètres d’épaisseur et recouverts de tonnes de béton sur chaque segment. Cela vous donne une idée de la quantité de matériau que les bombes ont dû couper pour endommager les tubes. Chaque tube est « très solide », selon Blas.

Quelle est la résistance d’un tuyau Nord Stream ? Assez!

Le tuyau en acier lui-même a une paroi de 4,1 centimètres (1,6 pouces) et il est recouvert de 6 à 11 cm supplémentaires de béton armé d’acier. Chaque section du tuyau pèse 11 tonnes, ce qui passe à 24-25 tonnes après l’application du béton. pic.twitter.com/BFYnv36CaF

– Javier Blas (@JavierBlas) 27 septembre 2022

Pourquoi la CIA a-t-elle alerté l’Allemagne d’une attaque contre Nord Stream des semaines à l’avance, c’est ce qui a retenu notre attention.

La CIA a averti l’Allemagne d’une éventuelle attaque du pipeline Nord Stream https://t.co/jwV0uWSmrV

– zerohedge (@zerohedge) 27 septembre 2022

Aujourd’hui, l’attaque de Nord Stream a été qualifiée de « sabotage » par le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui a également promis une « réponse déterminée ».

Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, a été cité par Reuters jeudi comme ayant déclaré que les attaques contre des infrastructures vitales dans l’UE seront confrontées à une « réponse déterminée ». Il a qualifié les actes de « sabotage ».

« Toutes les informations actuellement disponibles indiquent qu’il s’agit du résultat d’actes de sabotage délibérés, imprudents et irresponsables.

« En tant qu’Alliés, nous nous sommes engagés à nous préparer, à dissuader et à nous défendre contre l’utilisation coercitive de l’énergie et d’autres tactiques hybrides par des acteurs étatiques et non étatiques. Toute attaque délibérée contre les infrastructures critiques des Alliés se heurterait à une réponse unie et déterminée », lit-on dans un communiqué du Conseil de l’Atlantique Nord (OTAN).

Stoltenberg a tweeté séparément :

Le sabotage des pipelines Nordstream est très préoccupant. L’#OTAN s’engage à dissuader et à se défendre contre les attaques hybrides. Toute attaque délibérée contre l’infrastructure critique des Alliés se heurterait à une réponse unie et déterminée. https://t.co/XSiqWK20xF

– Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 29 septembre 2022

Ni l’OTAN ni Stoltenberg n’ont identifié l’auteur des attaques contre le pipeline, tandis que certains responsables de l’UE ont mis la Russie sur la liste.

Aucune explication n’a été donnée sur la manière dont l’OTAN « est parvenue à son évaluation selon laquelle les dommages, qui, selon elle, ont causé des retombées environnementales importantes et des perturbations de la navigation, résultaient de l’attaque intentionnelle », selon le WSJ.

Avec la décision du président russe Vladimir Poutine d’annexer des parties de l’est de l’Ukraine, les tensions entre la Russie et l’Occident ont considérablement augmenté à la suite de la déclaration de l’OTAN.

Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant la quatrième fuite de Nord Stream.

Selon Reuters, le système de pipeline Nord Stream endommagé dans la mer Baltique a connu une nouvelle fuite jeudi. Les garde-côtes suédois l’ont confirmé. Il y a maintenant un total de quatre fuites qui libèrent du gaz naturel dans le lac depuis lundi. Ajoutez ceci aux trois autres fuites.

« Deux de ces quatre se trouvent dans la zone économique exclusive de la Suède », a déclaré la porte-parole des garde-côtes Jenny Larsson au journal Svenska Dagbladet. Il a dit que les deux autres sont situés dans la zone économique exclusive danoise.

Au-dessus des pipelines endommagés dans la zone économique suédoise, deux énormes bulles de gaz sont visibles à la surface de la Baltique. Le diamètre d’une bulle de gaz est un incroyable 2 950 pieds, tandis que celui de l’autre est d’environ 600 pieds.

L’incident a été qualifié de « délibéré » et de « sabotage » par un certain nombre de dirigeants de l’UE, la Finlande affirmant que seul un acteur étatique était capable d’attaquer le pipeline.

La tension dans la région de la Baltique augmente chaque jour en raison de la sécurité accrue des sites d’infrastructures énergétiques, des terminaux terrestres et des plates-formes sur le plateau continental norvégien par la Norvège, qui vient de remplacer la Russie en tant que premier fournisseur de gaz naturel en Europe. Des drones non identifiés auraient été vus envahissant des plates-formes pétrolières.

En réponse à la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira vendredi pour évaluer les dommages causés à NS1 et NS2. Alors que Washington « insiste sur la nécessité d’un examen complet et objectif des circonstances des attaques sans précédent contre les pipelines russes », l’ambassade américaine en Russie a demandé la réunion.

Selon Reuters, l’ambassade a déclaré sur sa chaîne Telegram que les États-Unis utilisent « des méthodes et des sanctions non marchandes » pour « évincer » les compagnies pétrolières russes du marché international de l’énergie.

Selon Interfax, l’incident du Nord Stream est examiné dans le cadre d’une enquête sur le « terrorisme international ».

NS1 ne semble pas fonctionner de sitôt (NS2 n’a jamais été opérationnel bien qu’il soit rempli de gaz). Avant cet hiver et la diminution de la capacité NS1, l’UE obtenait environ 40 % de son gaz naturel via des gazoducs en provenance de Russie ; selon Bloomberg, ce pourcentage est maintenant plus proche de 9 %.

Notre avis

Lors d’une enquête fiable et honnête, il est impossible d’écarter la l’implication éventuelle des membres de l’OTAN dans le sabotage, dont les Etats-Unis, qui d’ailleurs usent et abusent des sanctions antirusses pour l’évincer du marché. Ils ont donc tout à gagner en faisant exploser les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 du fait que le GNL qu’ils vendent coûte très cher pour le produire. Car les hydrocarbures de schistes requièrent des coûts d’extraction très élevés et donc pour être rentables réclament l’instauration des prix élevés et un marché vaste. Il faut se souvenir qu’en Syrie les Etats-Unis d’Amérique avec leurs alliés avaient attaqués la Syrie pour ses hydrocarbures et parce que Bashar Al-Assad avait refusé d’évincer le gazoduc South Stream russe à l’époque plus rentable que le gazoduc Nabucco américain. Il est donc possible que les Etats-Unis aient joué sur tous ces tableaux à la fois pour essayer d’évincer la Russie du marché et faire accepter le GNL de schiste américain largement plus cher aux européens. Cela est très facile à faire étant donné que les dirigeants européens vouent un culte quasi-religieux aux dirigeants des Etats-Unis d’Amérique qui coiffent l’OTAN, couvrant ainsi tous leurs actes de criminalité internationale, et de cette façon, deviennent complices ou alliés des crimes perpétrés. Face à une telle situation d’actions de l’ombre menées par ses ennemis pour la nuire économiquement et toucher à son intégrité morale et à sa notoriété, quelle réponse pour la Russie dans le cas où elle serait innocente? Jean de Dieu MOSSINGUE Jean de Dieu MOSSINGUE est Économiste, Expert en Innovation scientifique, technologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique

Poutine : la société occidentale « satanique » avec « divers genres »

Le président russe Vladimir Poutine, dans un discours majeur vendredi, a dénoncé la société occidentale comme un « satanisme pur et simple » avec « divers genres supposés ».

Il a déclaré que l’Occident s’était détourné des valeurs « traditionnelles » et « religieuses », demandant au public s’il voulait que ses « enfants se voient proposer des opérations de changement de sexe », ce qui, selon lui, est courant en Occident.

Il a ajouté qu’ils ont « les concepts de différents genres en plus des hommes et des femmes aux États-Unis et dans les pays européens ».

« Répondons nous-mêmes à quelques questions très simples. Je veux maintenant revenir sur ce que j’ai dit, je veux m’adresser à tous les citoyens du pays – pas seulement aux collègues qui sont dans la salle – à tous les citoyens de Russie : voulons-nous avoir, ici, dans notre pays, en Russie, au lieu de maman et papa, il y avait « le parent numéro un », « le numéro deux », « le numéro trois » – sont-ils allés là-bas ? Voulons-nous vraiment que des perversions qui conduisent à la dégradation et à l’extinction soient imposées aux enfants de nos écoles dès le primaire ? Se faire leurrer qu’il existe différents genres supposés en plus des femmes et des hommes, et se voir proposer une opération de changement de sexe ? Voulons-nous tout cela pour notre pays et nos enfants ? Pour nous, tout cela est inacceptable, nous avons un avenir différent, notre propre avenir », a déclaré le dirigeant russe.

« Un tel déni complet de l’homme, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, la suppression de la liberté acquiert les caractéristiques d’une « religion inversée » – le satanisme pur et simple. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus-Christ, dénonçant les faux prophètes, dit : C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ces fruits toxiques sont déjà évidents pour les gens – pas seulement dans notre pays, dans tous les pays, y compris pour de nombreuses personnes et en Occident même », a déclaré Poutine.

Le texte intégral du discours de Poutine est disponible ici.

Il s’exprimait lors d’une cérémonie d’annexion de quatre régions d’Ukraine à la suite d’une série de votes que Kyiv et l’Occident ont dénoncés comme des référendums factices et illégaux. Poutine a déclaré que Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia seraient fusionnés avec la Russie.

Poutine s’est étroitement aligné sur l’Église orthodoxe – qui rejette fermement les relations homosexuelles – et a intégré le conservatisme social dans un récit de renouveau politique et culturel russe qui est maintenant également utilisé pour aider à justifier l’invasion de l’Ukraine.

Il dénonce régulièrement le libéralisme occidental, dénonce la soi-disant culture d’annulation et la promotion des droits des homosexuels et des transgenres.

L’année dernière, il a déclaré que « les enfants qui apprennent qu’un garçon peut devenir une fille et vice versa » sont monstrueux et « un crime contre l’humanité ».

