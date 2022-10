Le ministère de la Défense a annoncé le retrait des troupes de Krasny Liman en raison de la menace d’encerclement

MOSCOU, 1er octobre – RIA Novosti. En raison de la menace d’encerclement, les forces alliées ont quitté Krasny Liman et se sont repliées sur des lignes plus avantageuses, a indiqué le ministère de la Défense.

Le département a noté qu’au cours de la journée écoulée, des frappes contre les positions des 66e et 93e brigades mécanisées des Forces armées ukrainiennes ont détruit plus de 200 militaires, cinq chars et neuf véhicules de combat d’infanterie.

« Malgré les pertes subies, disposant d’une importante supériorité en forces et en moyens, l’ennemi a fait venir des réserves et a poursuivi l’offensive dans cette direction », a ajouté le ministère de la Défense.

Krasny Liman est un nœud ferroviaire majeur qui fait partie de l’agglomération de Kramatorsk. Les troupes russes, jointes aux forces de la RPD et de la LPR, en ont pris le contrôle fin mai. Ces dernières semaines, de violents combats se sont déroulés dans la zone de la ville, les autorités de la RPD ont qualifié cette direction de section la plus difficile du front.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Du 23 au 27 septembre, dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, à Kherson et dans les territoires libérés de la région de Zaporozhye, des référendums ont été organisés sur l’adhésion à la Russie. La grande majorité de ceux qui ont voté étaient en faveur. Le 30 septembre, Poutine et les chefs de régions ont signé des accords sur l’admission de nouveaux territoires à la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Konashenkov a déclaré que les troupes russes ont détruit plus de 270 militaires ukrainiens, cinq chars, six véhicules de combat d’infanterie, 23 véhicules de combat blindés et 11 véhicules dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih en une journée.

Source : RIA Novosti