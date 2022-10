Nebenzia a annoncé le bénéfice « inconditionnel » pour les Etats-Unis de l’incident avec Nord Stream

Photo : Global Look Press/Stefan Sauer

Cela n’a aucun sens pour la Russie de détruire les projets Nord Stream de ses propres mains. Cela a été annoncé le vendredi 30 septembre par le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya.

« Cela n’a aucun sens pour nous de détruire de nos propres mains un projet dans lequel nous avons investi d’énormes sommes d’argent et dont il pourrait y avoir un retour économique important pour nous », a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

Comme l’a souligné Nebenzya, l’explosion des gazoducs est bénéfique pour les États-Unis d’Amérique. Après l’incident, « les fournisseurs américains de GNL devraient célébrer l’augmentation multiple de l’approvisionnement en GNL du continent européen ».

Le Représentant permanent a ajouté que d’un point de vue politique, le dernier fil qui assure l’indépendance de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie a été rompu.

Nebenzya a également souligné que la Russie est favorable à une enquête approfondie sur les accidents de gazoducs. Dans le même temps, il a estimé qu’une enquête internationale sur la situation ne serait légitime qu’avec la participation de la partie russe à celle-ci.

Pendant ce temps, comme Jake Sullivan, assistant à la sécurité nationale du président Joe Biden, l’a déclaré lors d’un briefing à la Maison Blanche, à ce stade, Washington refuse de nommer des coupables spécifiques dans ce qui s’est passé sur les gazoducs Nord Stream (SP) et Nord Stream 2 (NS-2). Le président américain, à son tour, a déclaré que les dommages causés au système de gazoduc Nord Stream en mer Baltique étaient « un acte délibéré de sabotage« .

Dans le même temps, l’ancien officier de renseignement suisse Jacques Beau a exprimé l’opinion sur les ondes de Radio Courtoisie que la situation avec l’affaiblissement de Nord Stream est bénéfique pour les États-Unis.

Le 26 septembre, une urgence s’est produite sur l’une des lignes du gazoduc Nord Stream 2 (SP-2). Une baisse de pression a été enregistrée dans le tuyau « A » au sud-est de l’île danoise de Bornholm. Plus tard dans la journée, une chute de pression a également été enregistrée sur les deux chaînes du pipeline Nord Stream. Le porte-parole du Centre sismique suédois, Bjorn Lund, a déclaré que deux puissantes explosions sous-marines avaient été enregistrées ce jour-là dans la zone de fuites du gazoduc.

La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie convoquerait une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec la situation autour des lignes du Nord Stream. Le diplomate a rappelé la promesse du président américain Joe Biden de « mettre fin » au SP-2.

La présidence française du Conseil de sécurité a informé la partie russe plus tôt, le 28 septembre, qu’une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question des incidents du Nord Stream se tiendrait le vendredi 30 septembre à 22h00, heure de Moscou.

Comme l’a déclaré le représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky, lors de son discours du 29 septembre, il est déçu que l’ONU n’ait pas jugé nécessaire de discuter de la question des accidents de toute urgence, mais l’a reportée à la fin de la semaine de travail.

https://iz.ru/video/embed/1403522

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia

Le ministère russe de la Défense a parlé des nouveaux exploits de l’armée russe dans l’opération spéciale

Photo: RIA Novosti

Le ministère russe de la Défense a rendu compte des nouveaux actes héroïques des soldats russes, de leur professionnalisme et de leur dévouement, grâce auxquels les forces armées FR ont mené à bien leurs tâches lors d’une opération spéciale de protection de la population civile du Donbass.

Le département de la défense a parlé de l’endurance du lieutenant-colonel Murodali Toirov, qui, malgré une grave blessure à la jambe, s’est indépendamment sous le feu des nationalistes ukrainiens, s’est fourni une assistance médicale et a continué à diriger les actions du bataillon.

Il est précisé que le bataillon-groupe tactique des Forces armées FR a effectué la tâche de libérer l’une des colonies des formations armées de militants. Le bataillon de Toirov est chargé d’empêcher l’arrivée de renforts des nationalistes.

Au cours de l’offensive ennemie, le lieutenant-colonel a dirigé la défense des positions et a mené à bien la tâche. Ainsi, à la périphérie des lignes défensives, Toirov a organisé un carrousel de chars, qui a entravé l’offensive des nationalistes ukrainiens. Le lieutenant-colonel a été blessé à la suite d’une autre salve d’artillerie de radicaux ukrainiens.

Pendant ce temps, les actions du bataillon de Toirov ont aidé à arrêter les tentatives de l’ennemi de percer les défenses. Le bataillon a détruit cinq chars et un grand nombre de nationalistes.

La compagnie de chars sous le commandement du lieutenant principal Akhliddin Toirov, poursuivie au ministère de la Défense, a effectué la tâche de libérer l’une des colonies des formations armées de nationalistes ukrainiens. En particulier, elle a lancé une offensive depuis la périphérie ouest de la colonie.

Toirov a infligé des dégâts de feu aux cibles ennemies et a franchi la ligne défensive ennemie. Après cela, les nationalistes, avec des renforts, ont tenté de regagner les positions perdues sous leur contrôle.

En retenant les attaques de radicaux armés, le char dans lequel se trouvait le lieutenant principal Toirov a été attaqué par un système de missile antichar portable, à la suite de quoi l’officier russe a perdu la vue de son œil droit, mais n’a pas quitté le champ de bataille. Il est sorti du char en feu, s’est fourni une assistance médicale et a continué à diriger les actions de la compagnie, et ce n’est qu’après avoir terminé la mission de combat qu’il a été évacué vers le bataillon médical.

Pendant la conduite de la bataille des unités russes dans une zone donnée, le capitaine Yuri Shuvaev a organisé le contrôle des tirs d’artillerie à l’aide de véhicules aériens sans pilote. Pendant la bataille, Yuri a personnellement effectué l’ajustement des tirs d’artillerie de divers systèmes d’artillerie sur les positions des nationalistes, assurant ainsi la progression en toute sécurité de nos troupes dans la direction tactique.

Au cours de la reconnaissance aérienne, le capitaine Yuriy Shuvaev a découvert la position de tir d’un peloton de systèmes de lance-roquettes multiples nationalistes ukrainiens Grad.

Comme indiqué au ministère de la Défense, des actions confiantes et des qualités professionnelles élevées ont permis d’ajuster rapidement et efficacement les tirs d’artillerie et de détruire la position de tir du MLRS, garantissant la supériorité de tir de notre artillerie et l’avancement sans entrave de nos troupes. À la suite de l’affrontement, l’ennemi a perdu quatre véhicules de combat et jusqu’à 30 membres du personnel nationaliste ukrainien.

Un groupe de militaires russes dirigé par le lieutenant supérieur Innokenty Evsyukov a effectué la tâche de collecter des informations sur les cibles ennemies et d’ajuster le tir de l’artillerie russe. Le groupe a découvert une formation armée de nationalistes ukrainiens.

Le lieutenant principal Evsyukov, avec ses subordonnés, ayant pris des positions avantageuses, est entré dans la bataille avec les nationalistes. Pendant la bataille, l’ennemi, ayant subi des pertes, a été contraint de battre en retraite.

Après que le groupe a arrêté l’activité de l’ennemi depuis la zone d’absence, les militaires ont ouvert les positions des objets de l’ennemi, ont rapidement transféré les coordonnées au poste de commandement. De plus, les objets détectés ont été éliminés par des tirs ciblés d’artillerie des Forces armées FR.

Plus tôt, le 30 septembre, il a été signalé que les forces alliées avaient arrêté l’avancée des forces ukrainiennes près du village de Torskoye près de Krasny Liman en République populaire de Donetsk (RPD). Il a été précisé que le commandement des forces armées ukrainiennes avait décidé de prendre le contrôle de Krasny Liman, qui est lié à l’entrée des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), ainsi que des régions de Kherson et de Zaporozhye dans la Russie. Fédération.

L’opération militaire spéciale de protection du Donbass, dont le début a été annoncé par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, se poursuit. La décision de le tenir a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région en raison des bombardements de l’armée ukrainienne, à propos desquels les autorités des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk se sont tournées vers Moscou pour obtenir de l’aide.

https://iz.ru/video/embed/1403687

Pour des vidéos plus récentes et des détails sur la situation dans le Donbass, regardez la chaîne de télévision Izvestia.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia