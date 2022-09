PRÉDATEURS DANS LE SANG ET PILLEURS DANS L’ÂME : Des dizaines de pétroliers entrent dans le nord de l’Irak étant donné que les États-Unis continuent de voler du pétrole syrien

Un soldat américain regarde un hélicoptère d’assaut AH-64 Apache survoler lors d’une patrouille près des champs pétrolifères de Suwaydiyah dans la province de Hasakah, au nord-est de la Syrie, le 13 février 2021. (Photo par AFP)

Les forces militaires des États-Unis ont introduit en contrebande une nouvelle cargaison de pétrole syrien volé dans les régions du nord de l’Irak alors que Washington continue de piller les ressources naturelles du pays arabe par des passages frontaliers illégaux.

Citant des sources locales dans la campagne de Yarubiyah jeudi, l’agence de presse arabe syrienne (SANA) a rapporté le nouvel acte de pillage.

« Les forces d’occupation américaines ont volé des quantités supplémentaires de pétrole par 14 pétroliers, sous la protection de véhicules blindés militaires, jusqu’au point de passage illégal d’Al-Walid avec le territoire irakien », indique le rapport.

Il a également ajouté que 85 autres pétroliers avaient été passés en contrebande par les forces américaines dans le nord de l’Irak via la traversée illégale de Mahmoudiya un jour plus tôt.

Les forces américaines volent régulièrement du pétrole syrien malgré la condamnation internationale.

Plus tôt en septembre, 88 pétroliers chargés de pétrole ont été transférés dans des régions irakiennes par des passages frontaliers illégaux.

Le ministère syrien du pétrole a annoncé fin août que les États-Unis et leurs groupes militants par procuration avaient pillé plus de 80 % de la production quotidienne de pétrole brut de la Syrie au cours du premier semestre 2022.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que la quantité de production de pétrole au cours du premier semestre 2022 « s’élevait à quelque 14,5 millions de barils, avec une production quotidienne moyenne de 80,3 mille barils, dont 14,2 mille sont livrés quotidiennement aux raffineries ».

« Les forces d’occupation américaines et leurs mercenaires volent jusqu’à 66 000 barils chaque jour dans les champs occupés dans la région orientale », ajoute le communiqué.

Selon les données du ministère, le secteur pétrolier syrien a perdu « environ 105 milliards de dollars depuis le début de la guerre jusqu’au milieu de cette année » à la suite de la campagne américaine de vol de pétrole.

L’armée américaine a depuis longtemps stationné ses forces et son équipement dans le nord-est de la Syrie, le Pentagone affirmant que le déploiement vise à empêcher que les champs pétrolifères de la région ne tombent entre les mains des terroristes de Daech.

Damas, cependant, maintient que le déploiement vise à piller les ressources naturelles du pays. L’ancien président américain Donald Trump a admis à plusieurs reprises que les forces américaines étaient dans le pays arabe pour sa richesse pétrolière.

Dans des commentaires infâmes faits en 2019, Trump a déclaré : « Nous gardons le pétrole [de la Syrie]. Nous avons le pétrole. Le pétrole est sécurisé. Nous n’avons laissé des troupes que pour le pétrole.

Plusieurs pays, dont la Russie et la Chine, ont condamné les actions américaines de pillage des ressources syriennes et ont appelé Washington à cesser son pillage continu des ressources naturelles du pays déchiré par la guerre.

Notre commentaire

Ceci est le vrai visage du capitalisme et du libéralisme, bourrés de dogmes théoriques, jamais vérifiés dans la pratique. Ce sont eux qui imposent les solutions inhumaines du FMI, de la Banque mondiale et autres organisations internationales prédatrices. Ils vivent de guerres généralisées sur la planète, de prédations, de pillages, de vols, de corruptions, de destructions, de manipulations, de mensonges et de crimes de masse. JDDM

EN SAVOIR PLUS

Le livre ci-dessus de 804 pages avec de multiples illustrations, images, tableaux statistiques, graphiques et renvois, anticipe, explore, analyse, expose et révèle l’ensemble des tenants et aboutissants qui expliquent les crises, conflits et fléaux actuels et futurs. Il montre comment il était prévisible avec la plus grande précision et exactitude que les membres de l’OTAN, en particulier les Etats-Unis d’Amérique créaient les conditions globales nécessaires et suffisantes pour installer le chaos dans le monde, affaiblir et attaquer la Russie et ses alliés dans le but de s’emparer des ressources naturelles, richesses et espaces terrestres de la planète et réaliser le Nouvel Ordre mondial unipolaire. Il s’interroge sur les conséquences sur l’humanité et son environnement. Pour l’Afrique, il a été dédicacé, remis et transmis par les voies officielles les plus autorisées au Président de la République du Cameroun, Doyen des Chefs d’État africains, son excellence Paul BIYA. Prix 34 euros + Frais de livraison (France par exemple, prévoir 11 euros). Contact: mossinguej@yahoo.fr ou WhatsApp: +33664839844 ou encore en cliquant sur le lien de ce site internet faire un don et payer directement le montant. Les stocks existent.

Web de Press TV est également accessible aux adresses alternatives suivantes :

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV