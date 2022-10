Le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces armées ukrainiennes avaient perdu 200 soldats dans la direction de Krasnolimansky

MOSCOU, 2 octobre – RIA Novosti. L’aviation russe a détruit plus de 200 militants ukrainiens dans la région de Krasny Liman, a déclaré le ministère de la Défense aux journalistes.

« Dans la direction de Krasnolimansky, à la suite des frappes aériennes des Forces aérospatiales russes dans la zone de la colonie de Yampolovka de la République populaire de Donetsk, les pertes des forces armées ennemies ukrainiennes se sont élevées à plus de 200 militaires, 320 blessés, dix chars et 25 véhicules de combat d’infanterie ont été détruits », indique le rapport.

Le département a également évoqué les tentatives des troupes ukrainiennes d’avancer simultanément sur les directions tactiques Nikolaev, Andreevsky et Krivoy Rog. Les opérations les plus actives ont été menées dans la région de Davydov Brod – là, les forces des forces armées ukrainiennes s’élevaient à six bataillons, dont deux chars. Au même moment, deux groupes tactiques de bataillons renforcés avançaient dans les zones des villages de Bruksinskoye et Kostromka.

« En raison de la défense obstinée et des tirs massifs des troupes russes, l’offensive de l’ennemi dans cette zone a été contrecarrée. 31 chars, 78 unités d’équipement spécial et plus de 240 militaires ukrainiens ont été détruits », a noté le ministère de la Défense.

En général, l’armée russe a détruit 43 chars ukrainiens, 89 unités d’autres équipements militaires et plus de 400 militaires dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih pendant la journée.

Dans la direction de Kupyansk, il a lancé des attaques de missiles sur les zones de concentration des 92e et 14e brigades mécanisées des Forces armées ukrainiennes. Les pertes de ces unités se sont élevées à plus de 100 personnes et 12 unités de matériel militaire.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Du 23 au 27 septembre, des référendums ont eu lieu dans ces régions, au cours desquels l’écrasante majorité de ceux qui ont voté étaient favorables à l’adhésion à la Russie. Le 30 septembre, le président Vladimir Poutine et les chefs des régions de la RPD, de la RPL, de Zaporozhye et de Kherson ont signé des accords sur l’admission de nouveaux territoires à la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti