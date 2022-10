Novak a nommé les personnes intéressées par le démantèlement de Nord Stream

PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKI, 2 octobre – RIA Novosti. Les pays qui ont adopté une position négative par rapport à ce projet sont intéressés par le démantèlement des Nord Streams, a déclaré le vice-Premier ministre Alexander Novak dans une interview avec Pavel Zarubin dans l’émission Moscou-Kremlin-Poutine sur la chaîne de télévision Rossiya 1.

« Aujourd’hui, nous partons du fait qu’il faut d’abord savoir qui a fait cela, et nous sommes sûrs que certains pays qui ont précédemment exprimé leurs positions sont intéressés par cela », a déclaré le vice-Premier ministre.

Il a rappelé que les États-Unis, l’Ukraine et la Pologne ont dit un jour que « cette infrastructure ne fonctionnera pas » et ont promis de tout faire pour cela.

« Par conséquent, bien sûr, cela doit être sérieusement examiné », a ajouté Novak.

Répondant à la question de savoir si la pénétration d’eau dans la brèche pouvait désactiver les autoroutes, il a noté qu’il n’y avait jamais eu de tels accidents, ce qui signifie qu’il est difficile de juger sans ambiguïté.

« Bien sûr, il existe des possibilités techniques pour restaurer l’infrastructure, cela prend du temps et des fonds appropriés. Je suis sûr que des opportunités appropriées seront trouvées », a conclu le vice-Premier ministre.

Une fuite de gaz à Nord Stream et Nord Stream 2 a été découverte le 26 septembre, et à quatre endroits à la fois. À cette époque, les deux gazoducs ne fonctionnaient pas – le pompage à travers Nord Stream a été suspendu à partir de fin août en raison de problèmes de réparation des turbines Siemens causés par les sanctions occidentales, et Nord Stream 2, qui a été achevé en 2021, n’a jamais été mis en fonctionnement. Cependant, ils sont restés remplis de gaz.

Selon l’opérateur Nord Stream AG, l’accident est sans précédent et il est impossible d’estimer le délai de réparation. Le centre sismique de Suède a enregistré de puissantes explosions sous-marines dans la zone d’urgence. Les autorités allemandes et danoises n’excluent pas que le sabotage ait été à l’origine de l’accident.

Le Kremlin a qualifié l’incident d’acte de terrorisme international. Selon Vladimir Poutine, « les sanctions ne suffisent pas aux Anglo-Saxons », ils ont commencé à détruire l’infrastructure énergétique paneuropéenne.

S’il s’avère que ces genres d’actes de destruction aient été réalisés par les Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés comme la Grande-Bretagne, l’Ukraine, la Pologne, l’Allemagne, l’Union européenne, ils parieraient sur le fait que militairement, ils seraient intouchables et qu’il n’y aurait jamais de réactions russes du même genre et non plus de GUERRE NUCLÉAIRE déclenchée par la Fédération de Russie du fait de l’ampleur des dégâts et dommages réciproques.

Cette assurance est due au fait que la Russie n’est pas présente aux abords des frontières de certains pays membres de l’OTAN leaders comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne pour mener ces genres d’entreprises de destruction sur leurs infrastructures, du fait que les membres de l’OTAN sont plus nombreux et que les Etats-Unis ont installé leurs armes nucléaires en dehors de leur territoire national, jusqu’aux portes de la Russie.

De plus, si la Russie ne fait rien pour stopper ou contrecarrer leurs actions destructrices de l’ombre sur plusieurs plans, elle devrait s’attendre à d’autres types d’attaques et actions hostiles de ce type concoctées dans le plus grand secret. L’objectif visé est de l’asphyxier à petits feux sur tous les plans de la vie économique et sociétale pour qu’elle tombe à genoux et ne se relève plus jamais, aux fins d’être pillée, divisée, ruinée et anéantie.

Jean de Dieu MOSSINGUE

Jean de Dieu MOSSINGUE est Économiste, Expert en Innovation scientifique, technologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique