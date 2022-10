Des scientifiques découvrent un « océan » massif près du noyau de la Terre

Les scientifiques ont découvert un « océan » massif près du noyau de la Terre. L’enquête a prouvé une théorie selon laquelle l’eau de l’océan accompagnait les dalles de subduction et pénétrait dans la zone de transition.

Des recherches internationales ont révélé que sous la surface de la Terre, il y a un réservoir d’eau qui est trois fois le volume de tous les océans, rapporte NDTV. L’eau a été découverte dans la région où les manteaux supérieur et inférieur de la Terre se croisent. Selon l’ANI, l’équipe de recherche a utilisé des méthodes telles que la spectrométrie FTIR et la spectroscopie Raman pour examiner un diamant de vitesse créé à 660 mètres sous la surface de la Terre.

L’étude a soutenu une notion de longue date, selon laquelle l’eau de l’océan se déplace avec des dalles de subduction et pénètre dans la zone de transition. Cela implique que l’intérieur de la Terre fait partie du cycle de l’eau de notre planète.

« Ces transformations minérales entravent grandement les mouvements de la roche dans le manteau », explique le professeur Frank Brenker de l’Institut des géosciences de l’université Goethe de Francfort. Les panaches du manteau, les colonnes ascendantes de roche chauffée du manteau profond, par exemple, peuvent s’arrêter juste en dessous de la zone de transition. La masse qui se déplace dans la direction opposée s’arrête également de se déplacer.

Brenker déclare : « Les plaques de subduction ont souvent du mal à traverser toute la zone de transition. Il y a donc tout un cimetière de telles plaques dans cette zone sous l’Europe.

Cependant, jusqu’à présent, on ne savait pas quelles conséquences à long terme l’« aspiration » de matériaux dans la zone de transition aurait sur sa composition géochimique et s’il y aurait plus d’eau présente. Brenker précise: «Les dalles de subduction transportent également des sédiments des grands fonds marins à l’intérieur de la Terre. Ces sédiments peuvent contenir de grandes quantités d’eau et de CO2. Mais jusqu’à présent, on ne savait pas exactement quelle quantité pénétrait dans la zone de transition sous la forme de minéraux et de carbonates hydratés plus stables – et il était donc également difficile de savoir si de grandes quantités d’eau y étaient réellement stockées.

Certes, compte tenu des circonstances actuelles, cela serait envisageable. La wadsleyite et la ringwoodite sont des minéraux denses qui peuvent stocker une grande quantité d’eau, contrairement à l’olivine à des profondeurs moindres. En fait, ils peuvent stocker tellement d’eau que la zone de transition pourrait hypothétiquement absorber six fois plus d’eau que nos océans. « Nous savions donc que la couche limite a une énorme capacité de stockage de l’eau », explique Brenker. « Cependant, nous ne savions pas si c’était réellement le cas. »

La solution a maintenant été apportée par une étude internationale dans laquelle le géoscientifique de Francfort a été impliqué. Un diamant du Botswana, en Afrique, a été examiné par l’équipe de recherche. Il est né à 660 kilomètres de profondeur, juste au contact entre la zone de transition et le manteau inférieur, où le minéral dominant est la ringwoodite. Les diamants de cet endroit sont extrêmement rares, même parmi les diamants extrêmement rares d’origine super profonde, qui ne représentent que 1% de tous les diamants. Les études ont révélé que la pierre contient de nombreuses inclusions de ringwoodite à forte teneur en eau. L’équipe d’étude a également pu établir la composition chimique de la pierre. Elle était presque identique à presque tous les morceaux de roche du manteau trouvés dans les basaltes de la planète. Cela a prouvé que le diamant était formé à partir d’un morceau normal du manteau terrestre. « Dans cette étude, nous avons démontré que la zone de transition n’est pas une éponge sèche, mais contient des quantités considérables d’eau », déclare Brenker, ajoutant : « Cela nous rapproche également de l’idée de Jules Verne d’un océan à l’intérieur de la Terre.” La différence est qu’il n’y a pas d’océan là-bas; à la place, il y a de la roche hydratée qui, selon l’estimation de Brenker, ne se sentirait pas mouillée ou ne goutterait pas.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia