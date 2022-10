Manifestation contre Bill Gates et Adar Poonawala suite à des décès après avoir pris le vaccin Covid

La Haute Cour a signifié des avis au gouvernement de l’État, au gouvernement de l’Union, au SII et à Bill Gates après avoir entendu une requête déposée par le père de Snehal Lunawat, Dilip. Pendant ce temps, une manifestation massive a eu lieu contre Bill Gates et Adar Poonawala au sujet des décès après avoir pris le vaccin Covid.

En réponse à la mort d’un médecin après avoir été vacciné contre la Covid-19, un groupe d’activistes a organisé des manifestations contre le Serum Institute of India (SII) et le fondateur de Microsoft, Bill Gates, samedi à Pune, rapporte The Indian Express.

Lunawat a affirmé que sa fille Snehal est décédée des suites d’effets indésirables après avoir reçu les deux doses de Covishield dans le cadre de la campagne de l’État pour vacciner le personnel de santé contre Covid-19. Snehal est décédé le 1er mars 2021.

Il a déclaré que les « faux récits » des autorités ont forcé les professionnels de la santé comme sa fille à accepter les vaccinations. Lunawat a demandé Rs 1 000 crore de dommages-intérêts aux intimés. La requête a été entendue le 26 août par un banc de juges Sanjay V Gangapurwala et Madhav J Jamdar, qui ont demandé une réponse aux autorités jusqu’à la prochaine audience le 17 novembre.

