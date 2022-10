Plus de preuves indiquent le sabotage ETATS-UNIS-OTAN de Nord Stream

Si vous vivez en Allemagne, vous voudrez peut-être commencer à chercher du bois de chauffage avant l’hiver.

Par Kurt Nimmo. La source originale de l’article est Kurt Nimmo sur la géopolitique

De plus en plus, il y a peu de doute qui est derrière les fuites du pipeline Nord Stream, qui sont maintenant au nombre de quatre. Les grands médias tentent maladroitement de blâmer la Russie pour avoir fait exploser son propre oléoduc de plusieurs milliards de dollars et sa cargaison coûteuse, mais comme d’habitude, les médias de propagande des grandes entreprises ne fournissent aucune preuve pour étayer cette affirmation.

De cette source d’information si fiable, l’Express :

La fuite massive dans les pipelines Nord Stream 1 et 2, que beaucoup soupçonnaient d’être un acte de sabotage, pourrait être le moyen de la Russie d’envoyer une menace horrible à l’Europe, ont averti des experts. Ils disent qu’il a les prouesses et la puissance de feu nécessaires pour endommager d’autres pipelines. Au cours des derniers jours, quatre fuites ont été découvertes le long du pipeline Nord Stream 2, long de 1 234 km, entre la Russie et l’Allemagne. Les gazoducs, qui contournaient l’Ukraine et la Pologne en faisant transiter du gaz via la mer Baltique, ont commencé à fuir lundi, ce que des experts du Danemark et de la Suède ont confirmé après de fortes explosions.

En effet, je suis certain que la Russie possède une telle technologie. Cependant, il en va de même pour les États-Unis et l’OTAN, tous deux plus incités à faire sauter les pipelines que la Russie. Elle n’a pas besoin de faire cela. La Russie peut simplement fermer le robinet de son côté, comme elle l’a partiellement fait en réponse à l’envoi par l’Allemagne et l’Europe de munitions pour tuer des soldats russes.

Quant à la technologie requise :

En juin de cette année, l’OTAN a mené son exercice militaire annuel BALTOPS en mer Baltique. Les exercices de cette année se sont concentrés sur l’utilisation de véhicules sous-marins sans pilote de la marine américaine pour éliminer les mines marines. pic.twitter.com/n8T4CfzP23 – toiletteur de porcs professionnel (@bidetmarxman) 27 septembre 2022

BALTOPS est un exercice militaire annuel organisé en mer Baltique. De Naval News:

Les nations participantes sont la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Suède, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces pays exerceront une myriade de capacités démontrant la flexibilité inhérente aux forces maritimes. Les scénarios d’exercice comprennent les opérations amphibies, l’artillerie, la lutte anti-sous-marine, la défense aérienne, les opérations de déminage, l’élimination des explosifs et munitions, les véhicules sous-marins sans pilote et l’intervention médicale. (Soulignement ajouté.)

De plus, non mentionné par les médias de propagande d’entreprise, le fait que BALTOPS ait eu lieu près de la côte de Bornholm, une île au large de la côte est du Danemark, précisément là où les explosions et les fuites de gaz se sont produites.

Dans le cadre de l’exercice Baltops de l’OTAN, la 6e flotte de l’US Navy s’est entraînée à l’utilisation de drones sous-marins en juin. Où? Juste sur la côte de Bornholm, juste dans la zone des fuites NordStream2. Ensuite, les États-Unis et la GB Navy ont formé l’UA Navy le 22 août à la manipulation de ces drones pic.twitter.com/3kmt5vywIg – Dan Reznik (@reznikWSWS) 27 septembre 2022 L’OTAN a testé des drones sous-marins près de la zone de fuite de Nord Stream – Moscou https://t.co/P6SUFk3bYP – La presse unie (@ThePressUnited) 29 septembre 2022

Coïncidence, non ? En voici une autre, tout naturellement non signalée :

En 2015, l’enquête sous-marine de routine annuelle des pipelines Nord Stream 1 a découvert un véhicule télécommandé équipé d’explosifs juste à côté de l’une des lignes dans les eaux suédoises. Le câble ombilical avait été coupé. L’origine nationale du drone n’a jamais été révélée. 🧵 – toiletteur de porcs professionnel (@bidetmarxman) 27 septembre 2022

Il n’a pas été divulgué parce que cet engin chargé d’explosifs appartient à l’armée américaine ou à l’OTAN (ou peut-être à la Suède, un pays suppliant, avec la Finlande, de rejoindre l’OTAN). S’il avait été identifié comme russe, les gros titres du matin seraient plus hauts que le mont Everest.

Seules les publications spécialisées ont rapporté l’étrange découverte. De toute évidence, peu d’Américains lisent les revues sur la technologie des pipelines.

Le véhicule a été découvert lors d’une opération d’enquête de routine dans le cadre de l’évaluation annuelle de l’intégrité du pipeline Nord Stream. Puisqu’il se trouvait dans la zone économique exclusive (ZEE) suédoise à environ 120 km de l’île de Gotland, les Suédois ont appelé leurs forces armées à retirer et finalement désarmer l’objet.

Comme le note Pepe Escobar, analyste dé-plateforme des médias sociaux, le développement et la production de ce type de drone submersible figurent sur la liste des choses à faire de l’OTAN depuis un certain temps. « L’OTAN a pour sa part été très active sur le département des drones sous-marins. Les Américains ont accès à des drones sous-marins norvégiens longue distance qui peuvent être modifiés avec d’autres modèles », écrit-il.

Pendant ce temps, les médias de propagande d’entreprise intensifient l’histoire « la Russie l’a fait ».

Fuite de Nord Stream: l’Ouest renforce la sécurité du pipeline, accusant la Russie de « sabotage » https://t.co/sy9Mml1dZr – BBC News (Monde) (@BBCWorld) 29 septembre 2022 L’Europe pointe du doigt la Russie, alléguant un sabotage pour les dommages du Nord Stream – The Washington Post – La Russie sabote-t-elle maintenant le monde et elle-même en accélérant le #réchauffementglobal ? https://t.co/ajhEcfjNut – Steven C.Hall (@Chandlerllc) 28 septembre 2022

Je ferais un lien vers l’article du Washington Post, mais ils veulent de l’argent pour lire leur propagande.

Notre commentaire

La mer Baltique est contrôlée pour la plupart par des pays membres de l’OTAN où se trouve l’enclave russe de Kaliningrad. Certains pays membres de l’Alliance envisageaient même d’y exclure la Russie en prenant le contrôle de la totalité de la mer.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front