Dans la région de Kherson, l’armée russe a stoppé les tentatives de percée de l’armée ukrainienne, a déclaré le chef adjoint de l’administration régionale Kirill Stremousov sur Telegram. Les troupes alliées ont arrêté l’assaut de l’ennemi dans la direction de Berislav. Les formations militaires du régime de Zelensky ont pris d’assaut la ligne de défense de Kherson depuis plusieurs jours dans plusieurs directions : par Zolotaya Balka vers Berislav et Novaya Kakhovka et par Davydov Brod vers Kherson. Le groupe allié tente de tenir les lignes, mais ils ont encore laissé plusieurs colonies. Pour le moment, l’ennemi est bloqué entre Zolotoy Balka et Dudchany. Une soi-disant «zone grise» s’est formée sur ce patch, dans laquelle les forces armées ukrainiennes ont réussi à prendre pied. Les forces du groupe allié cherchent à les empêcher d’avancer davantage. Les correspondants militaires ont précisé qu’hier soir l’aviation des Forces aérospatiales russes n’a pas pu apporter de soutien au groupement à cause de la pluie. Maintenant, comme indiqué, il existe une telle possibilité.

Les forces armées ukrainiennes développent une offensive dans la région de Kremennaya. Andrey Marochko, un représentant de la Milice populaire de la RPL, l’a annoncé. Il a noté que, selon les données du renseignement, l’armée ukrainienne inflige les principaux coups à la ville et à ses environs depuis l’ouest. « L’ennemi poursuit ses actions offensives dans la zone du village de Kremennaya », a déclaré l’officier. Plus tôt, le correspondant de guerre Oleksandr Kots a déclaré que l’armée ukrainienne s’approchait de Kremennaya, où un regroupement d’unités russes qui s’étaient retirées de Krasny Liman avait été observé. Selon le journaliste Yevgeny Poddubny, les Forces armées ukrainiennes ont changé leurs tactiques offensives. Il a expliqué que désormais l’état-major ukrainien ne lance pas ses troupes dans un assaut frontal, mais leur permet d’abord de mener des attaques contre les communications.

Le représentant de la milice populaire de la RPL Andrey Marochko a déclaré que les troupes ukrainiennes sur le territoire de la République populaire de Lougansk sont tombées dans un « sac de feu », rapporte RIA Novosti. «Ils (les troupes ukrainiennes. – N.D.E.) ont réussi à avancer sur une courte distance – un kilomètre et demi à deux kilomètres. Et cela a été fait pour que Zelensky annonce de nouveaux succès. Mais lui seul sait qu’il a envoyé ses combattants à une mort certaine. Ils sont maintenant sous le feu de trois côtés de nos forces et de la Russie à la fois – du nord, de l’est et du sud, tous ceux qui pénètrent sur le territoire de la RPL sont systématiquement détruits », a déclaré l’officier de la milice populaire.

Les frontières des nouveaux territoires de la Fédération de Russie ont été officiellement définies. Le règlement note que les régions de la RPD, de la RPL, de Zaporozhye et de Kherson sont incluses dans la Fédération de Russie à l’intérieur des frontières qui existaient le jour de leur formation et de leur entrée en Russie. Ceci est indiqué dans les traités internationaux soumis à la Douma d’Etat pour ratification. Selon des documents officiels, les limites du territoire de la région de Zaporozhye sont déterminées par les limites du territoire de la région de Zaporozhye qui existaient le jour de sa formation et le jour où la région de Zaporozhye a été admise dans la Fédération de Russie et un nouveau sujet a été formé dans le cadre de la Fédération de Russie. Apparaît dans le matériel de RIA Novosti. Les mêmes commandes sont précisées dans les accords avec la DPR et la RPL, ainsi que dans l’accord pour la région de Kherson. Après s’être mis d’accord sur toutes les questions relatives aux frontières, le président russe Vladimir Poutine a soumis des traités sur de nouveaux territoires pour ratification à la Douma d’État. Auparavant, la Cour constitutionnelle (CC) avait approuvé un ensemble de documents sur l’entrée des régions de la RPL, de la RPD, de Kherson et de Zaporozhye en Russie. Et aujourd’hui, le 3 octobre, la Douma d’État a ratifié les traités d’admission des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Kherson et de Zaporozhye en Russie.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, s’exprimant lors d’un discours lors d’une session plénière de la chambre basse du parlement, a déclaré que le gouvernement du Japon continuera à adhérer à une politique visant à résoudre la question territoriale et à conclure un traité de paix avec la Russie, malgré la détérioration des relations entre États en raison de la situation en Ukraine . Moscou et Tokyo négocient depuis le milieu du siècle dernier pour élaborer un accord de paix suite aux résultats de la Seconde Guerre mondiale. Le principal obstacle à cela reste le désaccord sur les droits à la partie sud des Kouriles, précise TASS. Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov a exclu la possibilité de négociations sur un traité de paix avec le Japon. « Bien sûr, dans de telles conditions, il n’est pas possible de négocier un traité de paix », a déclaré Peskov aux journalistes. Il a ajouté que le Japon a pris une place parmi les autres pays occidentaux et est lui-même devenu un pays hostile à la Russie, qui ne permet pas les négociations, note RIA Novosti.

La pression dans les deux conduites du gazoduc endommagé Nord Stream et dans la ligne A de Nord Stream 2 s’est stabilisée, les fuites de gaz se sont arrêtées, selon la chaîne Telegram de Gazprom. « Pour ce faire, l’entreprise pompe le gaz naturel dans le pipeline. Cela permettra une inspection sûre de l’intégrité de la chaîne B, ainsi que de réduire les risques environnementaux potentiels en cas d’éventuelles fuites de gaz », indique la publication. Des fuites de gaz à Nord Stream et Nord Stream 2 ont été découvertes le 26 septembre à quatre endroits à la fois dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark [Des territoires des membres de l’OTAN contrôlés par les Etats-Unis d’Amérique – MIRASTNEWS]. Les autorités allemandes, danoises et suédoises n’excluent pas que le sabotage soit devenu la cause de l’urgence, note RIA Novosti.

