Le discours de Poutine a appelé les gauchistes et les conservateurs à soutenir l’ordre mondial multipolaire

La majeure partie de l’humanité voit le monde comme Poutine malgré le déni libéral occidental.

Écrit par Ahmed Adel, chercheur en géopolitique et économie politique basé au Caire

Le discours du président Vladimir Poutine doit être compris comme la Russie se déclarant comme le leader de la lutte anticoloniale mondiale, une position que le pays devrait à juste titre occuper étant donné qu’il est l’héritier de l’héritage soviétique. De cette manière, le président russe a fait appel aux communistes et autres gauchistes, non seulement en Russie, mais dans le monde entier. Pourtant, dans le même discours, Poutine se positionne en leader et défenseur des valeurs traditionnelles face à la dégénérescence toujours croissante de l’Occident, et fait ainsi également appel aux conservateurs. En faisant appel à la gauche et à la droite du monde, l’appel de Poutine à l’ordre mondial multipolaire est attrayant pour la majeure partie du globe, qui, malgré ce que pourrait laisser penser la domination médiatique de l’Occident, vit une vie complètement différente avec d’énormes écarts de valeur par rapport au libéralisme occidental.

Le président russe s’est adressé à la nation après avoir signé l’accord sur l’unification de quatre régions avec la Russie – les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que Zaporozhye et Kherson. Son discours s’est étendu à la critique de la politique occidentale, à la violation des accords internationaux et aux intentions de l’Occident de capturer le monde dans son cadre. Poutine a également souligné la dégradation dans laquelle le libéralisme occidental s’est transformé, des idées qui attirent la majorité de la population mondiale, y compris de nombreux conservateurs du monde occidental, en particulier ceux des États-Unis avec des idées trumpiennes.

Au cours de son discours, Poutine a appelé à « un mouvement anticolonial de libération contre l’hégémonie unipolaire ».

« L’Occident est prêt à tout enjamber pour préserver le système néocolonial qui lui permet de parasiter, en fait, de piller le monde au détriment de la puissance du dollar et du diktat technologique », a-t-il dit, ajoutant que les pays occidentaux n’ont « rien à offrir » autre que « le vol et le racket ». « En fait, ils crachent sur le droit naturel de milliards de personnes, la majeure partie de l’humanité, à la liberté et à la justice, de déterminer leur avenir par eux-mêmes. »

Poutine a positionné la Russie comme un combattant pour la libération du néo-colonialisme, mais aussi comme un pays programmatique et idéologiquement pragmatique. Son discours défie ouvertement l’ordre mondial unipolaire existant et jette les bases d’un nouvel ordre loin de l’hégémonie dirigée par les États-Unis.

Néanmoins, l’attitude de l’administration américaine, qui n’a pas été enthousiasmée par la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, montre que le régime de Kiev n’est utilisé que comme un pion contre la Russie pour les puissances hégémoniques occidentales. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ont déclaré que l’OTAN n’était pas partie au conflit, et fondamentalement, on pourrait dire qu’ils ont soudainement refroidi un peu leur rhétorique, surtout après le discours de Poutine.

Il semble maintenant qu’ils comprennent ce qu’a dit Poutine, même si le président russe essaie de leur faire comprendre depuis des années qu’il défendra par tous les moyens le territoire et l’indépendance russes. La Russie et l’OTAN sont déjà dans un conflit par procuration qui peut être maintenu dans certaines limites afin de ne pas complètement aggraver la situation.

Cependant, le discours de Poutine n’a pas seulement séduit les anti-impérialistes et les gauchistes, mais aussi les conservateurs. Il a également décrit le conflit de la Russie contre l’OTAN via l’Ukraine comme une lutte contre la dégénérescence du libéralisme occidental.

« Ils [l’Occident] se dirigent vers un satanisme ouvert », a déclaré Poutine. Les élites occidentales enseignaient la « déviation sexuelle » aux enfants qui changeaient de sexe, a-t-il poursuivi. « Nous nous battons pour la Russie historique, pour protéger nos enfants et petits-enfants de cette expérience pour changer leur âme. »

Poursuivant, Poutine a déclaré : « Voulons-nous vraiment, ici, dans notre pays, en Russie, au lieu de « maman » et « papa », avoir « parent n° 1 », « parent n° 2 », « non ». 3′ ? Sont-ils devenus complètement fous ? Voulons-nous vraiment… que cela inculque aux enfants de nos écoles… qu’il y ait soi-disant des genres autres que les femmes et les hommes, et que [les enfants à naître] offrent la possibilité de subir des opérations de changement de sexe ? Nous avons une autre vision. »

Bien que cela puisse sembler choquant pour beaucoup d’Occidentaux qui ont été contraints d’accepter la dégénérescence culturelle, de telles opinions sont considérées comme parfaitement normales en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et dans toute l’Asie, c’est-à-dire là où non seulement l’écrasante majorité de l’humanité vit, mais également les régions qui ont subi le poids de l’impérialisme/colonialisme occidental. Comme mentionné cependant, alors que de plus en plus d’Occidentaux sont désabusés en raison du déclin économique, social et culturel actuel, il existe de forts segments de conservateurs en Occident qui se rapportent également aux valeurs promues par Poutine, en particulier après s’être sentis autonomes depuis la présidence de Donald Trump.

Les médias et les dirigeants occidentaux tentent de dépeindre le discours de Poutine comme les divagations d’un fou, et bien que les libéraux occidentaux se conforment bien sûr à ce point de vue, ils sont une très petite minorité au sens global, avec leur influence et leur emprise sur le pouvoir hégémonique en déclin continu. La vérité inconfortable pour les libéraux occidentaux est que l’écrasante majorité de l’humanité voit le monde de la même manière que Poutine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front