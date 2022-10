L’économie britannique s’effondre ; C’est l’énergie, stupide !

Image d’illustration

Les élites britanniques devraient assumer la responsabilité des politiques concernant le conflit en Ukraine et ses coûts.

Écrit par Uriel Araujo, chercheur spécialisé dans les conflits internationaux et ethniques

Alors que la récession et même la dépression hantent l’UE, dans le monde post-Nord Stream, le Royaume-Uni a à son tour ses propres problèmes. Le Premier ministre Liz Truss a déclaré que « l’économie britannique a besoin d’une remise à zéro ». Soi-disant, tout a commencé avec le « mini budget » de 45 milliards de livres sterling qui a été présenté la semaine dernière. Les marchés n’ont pas bien réagi : la réaction des investisseurs a été de vendre la livre et de se décharger des obligations d’État, augmentant ainsi la facture d’intérêts payée par le Trésor britannique.

L’enfer s’est déchaîné : la livre est tombée à un niveau record par rapport au dollar américain, les banques ont retiré sans précédent des milliers de produits hypothécaires des étagères (ce qui a nui au marché immobilier britannique), les gilts se sont vendus rapidement (les rendements des gilts à cinq ans ont augmenté de 50 points de base). La Banque d’Angleterre a même lancé à son tour un programme d’achat d’obligations d’urgence sans précédent de 65 milliards de livres sterling pour stabiliser les marchés de la dette publique et empêcher l’effondrement des fonds de pension.

Pendant ce temps, les marchés parient que les taux d’intérêt britanniques pourraient culminer à 5,8% d’ici le printemps prochain, créant ainsi ce que certains ont décrit par anticipation comme un « embarras de richesses ». Cependant, les banquiers n’ont certainement pas perdu de vue le fait qu’au milieu d’une récession, les entreprises s’effondrent et donc les pertes sur prêts augmentent. Ironiquement, la hausse des taux d’intérêt est la chose même qui, selon toute vraisemblance, entraînera la récession britannique. Et, selon Tim Worstall (un trader et Senior Fellow de l’Adam Smith Institute), la Banque d’Angleterre augmente les taux d’intérêt précisément pour provoquer une situation de récession afin « d’essorer l’inflation ».

Mais le Royaume-Uni s’est-il vraiment effondré sur le budget du nouveau gouvernement ? C’est en fait le seul pays du G7 avec une économie plus petite qu’avant la pandémie. L’économiste irlandais Philip Pilkington soutient que, aussi « ridicule » que puisse être le budget (essentiellement un « paquet expansionniste » dans une économie souffrant déjà d’une forte inflation et d’un déficit commercial), les marchés et la City de Londres se sont inquiétés du « contrôle du déficit commercial » et « l’inflation élevée » pendant un certain temps. En paraphrasant James Carville, on pourrait très bien crier « c’est l’énergie, con ! ».

Tous ces déséquilibres ont en réalité été entraînés par les coûts de l’énergie, car les Britanniques importent beaucoup d’énergie – par conséquent, lorsque ces coûts augmentent, ils sont répercutés sur les consommateurs et suivent donc l’inflation. Il s’agit d’une crise européenne, mais, selon Pilkington, il a fallu plus de temps pour frapper le Royaume-Uni et simplement parce qu’il ne dépend pas autant de la fabrication comme l’Allemagne, par exemple. Quoi qu’il en soit, c’est maintenant au tour de la Grande-Bretagne et le Brexit ne pouvait pas l’éviter. Phillip Pilkington et d’autres experts craignent maintenant que l’effondrement des économies européennes ne fasse que commencer, à commencer par le « maillon économique le plus faible » de l’Europe, à savoir le Royaume-Uni.

Les coûts élevés de l’énergie, enfin, ont tout à voir avec une guerre financière contre la Russie qui s’est retournée contre lui. De plus, Washington a fait campagne fortement contre Nord Stream 2, le projet germano-russe qui, à vrai dire, aurait pu aider à surmonter (ou du moins minimiser) la crise énergétique de l’Europe ; une crise qui a bien servi les intérêts américains.

Après la disparition des pipelines Nord Stream (probablement à la suite d’un sabotage), il n’y a plus de retour sur les sanctions russes pour résoudre la situation et les prix de l’énergie doivent rester élevés. La dure vérité est que sous les Européens et les Britanniques d’aujourd’hui se cache le coût d’une guerre qui pèse lourdement sur l’Europe.

Nonobstant toute critique que l’on pourrait faire sur la manière et le moment où Moscou a décidé de mener ses opérations militaires actuelles en Ukraine (après 8 ans d’offensives ukrainiennes contre la population du Donbass, dans la « guerre oubliée » de l’Europe), le fait que les racines du conflit actuel, le mensonge dans l’élargissement de l’OTAN a été reconnu par différents politologues, et des politiques occidentales similaires de «confinement» ciblant la Chine sur Taiwan risquent de produire des résultats désastreux similaires. Cependant, outre la géopolitique, il y a aussi un autre angle.

J’ai écrit sur la façon dont cette question énergétique est un angle du différend géoéconomique entre Washington et Moscou qui n’a pas reçu suffisamment d’attention : les intérêts des Etats-Unis à vendre son GNL (plus cher) à l’Europe ont poussé Washington à adopter au fil des ans une série de mesures législatives imposant des sanctions aux entreprises impliquées dans Nord Stream – ici, comme cela arrive souvent, les intérêts privés et la corruption gouvernementale se mêlent à la géopolitique américaine.

En se lançant dans les plans de l’OTAN dirigés par les États-Unis, les puissances européennes et la Grande-Bretagne se sont mises dans une situation dans laquelle elles ont beaucoup à perdre.

Ajoutez à cela le moment de la mort de la reine Elizabeth (et les coûts immenses que toutes les procédures de transition entraîneront) ainsi que les défis auxquels est confronté le nouveau roi impopulaire pour maintenir l’unité, dans un Royaume-Uni déjà divisé, troublé par l’après- Crise frontalière du Brexit Northern Protocol et par la résurgence du conflit loyaliste-républicain d’Irlande du Nord.

Avec une dépression hivernale à venir, des taux d’intérêt en hausse et des banques britanniques prêtes à réaliser d’abondants bénéfices dans un contexte de gel du marché hypothécaire, comment la voix du populisme ne peut-elle pas se faire entendre de plus en plus fort ? La perception que les élites européennes agissent à la manière de Néron devient de plus en plus difficile à échapper. J’ai également écrit sur la façon dont les populistes et la soi-disant extrême droite, comme Marine Le Pen et Viktor Orban, ont capitalisé le mécontentement croissant à l’égard de l’OTAN et de l’UE elle-même – qui est en fait un phénomène populaire, bien que largement politique marginalisés sur le continent.

En résumé, il est grand temps que les élites européennes et britanniques assument la responsabilité de leurs politiques relatives au conflit en Ukraine et de ses coûts. Mais une sortie de crise économique et politique semble loin.

