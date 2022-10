La milice populaire de la RPL a déclaré le contrôle total de la section du front dans la région de Kremennaya

KREMENNAYA (LPR), 3 octobre – RIA Novosti. Les forces alliées contrôlent totalement le front dans la région de Kremennaya en République populaire de Lougansk, la situation est calme, a déclaré Ivan Filiponenko, porte-parole de la milice populaire RPL.

« La situation à Kremennaya est calme, stable, la ville est entièrement sous le contrôle des unités de la milice populaire. Les forces alliées ont pris position et se défendent le long de la ligne de contact aux frontières de la République populaire de Lougansk », a-t-il déclaré. a dit.

Filiponenko a précisé qu’à Kremennaya même, contrairement aux informations des réseaux sociaux, les hostilités n’ont pas lieu.

« Les unités de la milice populaire <…> sont prêtes à donner une rebuffade décisive aux nationalistes », a souligné le représentant officiel du département de la défense de la république.

En outre, selon le secrétaire du Conseil de sécurité de la République tchétchène, Apty Alaudinov, les unités des forces spéciales Akhmat, ainsi que la milice populaire de la RPL, contrôlent pleinement la situation au front dans la région de Seversk, Yakovlevka et Lisichansk dans le Donbass.

Plus tôt lundi, Rodion Miroshnik, chef du bureau de représentation de la République populaire de Lougansk en Russie, a déclaré qu’à Kremennaya « c’est très bruyant, après les bombardements nocturnes, les forces alliées donnent une ligne de retour active ».

Depuis le 24 février, une opération militaire spéciale se déroule en Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Le 30 septembre, Poutine et les chefs des quatre régions ont signé des traités internationaux au Kremlin sur l’admission des régions de la RPD, de la RPL, de Kherson et de Zaporozhye en Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Un groupe de 11 pays dans une déclaration conjointe au CDH a condamné la russophobie

Mission diplomatique russe auprès de l’ONU: un groupe de 11 pays dans une déclaration au CDH a condamné la russophobie

© Photo : Photo ONU / Jean-Marc Ferré

Bâtiment du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève. Photo d’archive

GENÈVE, 3 octobre – RIA Novosti. Un groupe de 11 pays a publié une déclaration commune au Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’ONU, dans laquelle ils ont condamné la discrimination contre les Russes et la population russophone dans certains États. Cela a été rapporté par la représentation permanente de la Russie auprès de l’organisation à Genève.

Le document a été signé par la Russie, la Biélorussie, la Bolivie, la Chine, l’Éthiopie, l’Iran, la Corée du Nord, le Myanmar, le Nicaragua, la Syrie et le Venezuela.

« Nous sommes profondément préoccupés par l’ampleur et la profondeur sans précédent de la discrimination déclenchée par les autorités d’un certain nombre de pays contre les Russes et les russophones ces derniers mois », indique le communiqué.

Il souligne que ce qui se passe viole de manière flagrante la Déclaration universelle des droits de l’homme, les obligations des pays concernés en vertu des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’autres traités internationaux dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

Les pays qui ont signé le document ont appelé les gouvernements à cesser immédiatement « cette hystérie », la persécution des Russes et des russophones, et à revenir également au respect des obligations en matière de droits de l’homme.

Plus tôt, le président Vladimir Poutine a déclaré que l’une des raisons de la russophobie séculaire est que la Russie ne s’est pas laissé voler pendant la période des conquêtes coloniales et a forcé les Européens à mener des échanges mutuellement bénéfiques. Le chef de l’Etat a également noté que la russophobie occidentale actuelle n’est rien d’autre que du racisme.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti