Le chef adjoint du CAA Stremousov a annoncé la suppression de l’avancement des forces armées ukrainiennes dans la direction de Kherson

© AP Photo / Kostiantyn Liberov

Soldats ukrainiens blessés. Photo d’archive

SIMFEROPOL, 4 octobre – RIA Novosti. La situation sur la ligne de front de Kherson n’est pas critique, les tentatives de faire avancer les troupes ukrainiennes ont été contrecarrées, a déclaré le chef adjoint de l’administration régionale Kirill Stremousov sur Channel One.

« Dans la direction de Kherson, depuis la position du nord, il y a certaines avancées des nazis ukrainiens. Mais nous ne devons pas oublier que ce ne sont pas les nazis ukrainiens qui se battent contre nous, mais presque toute l’OTAN avec tout le système, satellites et armes meurtrières, qui sont pleinement utilisées aujourd’hui sur le territoire de la région de Kherson », – a-t-il déclaré.

Selon le responsable, les forces du ministère russe de la Défense, de la Garde nationale et des Forces aérospatiales ont réussi à stopper l’avancée de l’armée ukrainienne.

Stremousov a également noté que les forces armées ukrainiennes subissaient des pertes importantes, le nombre de soldats ukrainiens morts se chiffrant par centaines.

« Toutes ces colonies qui ont été capturées aujourd’hui – j’ai l’impression que les nazis y entrent pour prendre quelques selfies. Le prix de ces selfies est de centaines d’Ukrainiens tués qui, avec les nazis et les mercenaires, restent sur le champ de bataille aux approches dans la région de Kherson », a-t-il ajouté.

Plus tôt mardi, le chef adjoint du VGA de Kherson a déclaré que les troupes ukrainiennes se trouvaient dans un sac à feu près du village de Dudchany, dans le nord de la région. Selon lui, ils essaient d’attaquer de plusieurs directions, mais partout ils se heurtent à de la résistance.

Le 30 septembre, Vladimir Poutine a signé des accords avec les chefs des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Kherson et de Zaporozhye sur l’admission de ces régions en Russie en tant que sujets de la Fédération à la suite des résultats des référendums qui s’y sont tenus.

Depuis le 24 février, une opération militaire spéciale est en cours pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

En vidéo : un char russe a rattrapé Humvee avec des soldats ukrainiens

Un groupe de militaires ukrainiens est venu voler des camions russes détruits. A ce moment précis, ils ont été repérés par un char russe. Des soldats ukrainiens ont tenté de s’échapper de la zone dans un Humvee américain, mais ont été rattrapés par les Russes.

Source : South Front