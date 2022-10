Photo : Global Look Press/ZB/Jens Büttner

La Russie est prête à fournir du gaz via la branche intacte du gazoduc Nord Stream 2. C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie Alexander Novak le 5 octobre, racontant aux journalistes les résultats de la dernière réunion de l’OPEP + à Vienne.

« Oui, bien sûr, c’est possible (livraison. – NDLR) », a déclaré Novak, répondant à une question d’un journaliste.

« Quant à la deuxième chaîne, elle est prête, construite, et si les décisions juridiques nécessaires sont prises par des collègues européens concernant sa certification et la suppression des restrictions, je pense que la Russie pourrait fournir des approvisionnements appropriés via cette chaîne de gazoducs dans un court laps de temps », a déclaré Novak.

Il a également ajouté qu’à l’heure actuelle, le gazoduc endommagé nécessite un examen, qui déterminera d’autres décisions sur son fonctionnement.

Le 2 octobre, le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie a déclaré qu’il était techniquement possible de réparer les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, mais que cela prendrait beaucoup de temps et d’argent.

Une fuite de gaz a été découverte le 26 septembre dans la foulée sur deux gazoducs d’exportation russes – Nord Stream et Nord Stream – 2. Bjorn Lund, un représentant du Centre sismique de Suède, a déclaré que deux puissantes explosions sous-marines ont été enregistrées ce jour-là dans la zone de fuites de pipelines.

Une enquête est actuellement en cours. Le Pentagone a nié l’implication des États-Unis dans le sabotage de Nord Stream. Cependant, le ministère russe des Affaires étrangères a rappelé les paroles du président américain Joe Biden pour se débarrasser du SP-2.

Le 4 octobre, on a appris que Nord Stream 2 AG ne pouvait pas commencer à inspecter les tronçons endommagés du gazoduc Nord Stream 2 en raison de l’absence des autorisations demandées, le délai de traitement de la demande pouvant dépasser 20 jours ouvrables. Le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Alexander Novak, a déclaré le 2 octobre qu’il était techniquement possible de réparer les gazoducs, mais que cela prendrait beaucoup de temps et d’argent.

Le 5 octobre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la participation de la Russie à l’enquête Nord Stream devrait être obligatoire et que le pays ne peut être exclu de ce processus.

Le président de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération, Grigory Karasin, a expliqué le même jour qu’une enquête est nécessaire, faute de quoi il existe un risque de sabotage répété.

