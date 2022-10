Ministère de la Défense : Les forces armées russes ont détruit plus de 300 soldats ukrainiens en RPD, RPL et près de Kharkov

Le travail de calcul de l’artillerie des forces armées de Russie. Photo d’archive

MOSCOU, 5 octobre – RIA Novosti. Les unités russes ont liquidé plus de 300 militaires ukrainiens dans la région de Kharkiv, les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk en une journée, selon un résumé du ministère de la Défense au cours d’une opération militaire spéciale du 5 octobre.

« Jusqu’à 100 militaires et 13 unités d’équipement militaire ont été détruits par des frappes de missiles sur des unités de premier échelon et des réserves de la 92e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes dans la direction de Kupyansky dans les zones des colonies de Shipovatoe, Shevchenkovo ​​​​et Petrovka, région de Kharkiv », indique le document.

Les pertes de la 14e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes dans les districts de Pershotravnevy et Orlyansky de la région de Kharkiv se sont élevées à 15 personnes tuées et jusqu’à 40 blessées.

Plus de 90 militaires de la 93e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes ont été liquidés par une frappe massive dans la direction de Krasnolimansky dans les régions de Druzhelyubovka, région de Kharkiv et Redkodub, République populaire de Donetsk.

À son tour, l’artillerie a couvert deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance composés de 21 personnes près de Yampolovka et Torsky en RPD.

« Jusqu’à 70 militants, un char, trois véhicules de combat blindés ont été détruits dans la direction de Lisichansk à la suite de dégâts causés par le feu aux positions des 54e brigades mécanisées, 80e d’assaut aérien et 10e d’assaut de montagne des Forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Belogorovka, Disputed et Yakovlevka et six camionnettes avec des mitrailleuses lourdes », a ajouté le ministère.

Dans la région de Zaporozhye, dans la région de Rivnopol, jusqu’à 30 personnes ont été tuées par une attaque au missile contre des unités de la 102e brigade de défense territoriale.

Jusqu’à 30 militaires des Forces armées ukrainiennes, deux chars et quatre véhicules de combat d’infanterie ont été liquidés au cours des hostilités dans la région de Novaya Kamenka, région de Kherson, dans la direction Andriyevo-Krivoy Rog pendant la journée.

« À la suite d’attaques massives des forces aérospatiales russes contre des unités de la 35e brigade de marine des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Davydov Brod et de la 128e brigade d’assaut en montagne des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Dudchany, dans la région de Kherson, plus de 120 militaires, deux chars et huit véhicules de combat blindés ont été détruits par les forces armées ukrainiennes », a poursuivi le ministère de la Défense.

Le département a déclaré qu’en une journée dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, les pertes de l’ennemi s’élevaient à plus de 230 hommes, quatre chars, 18 véhicules de combat blindés, deux obusiers automoteurs Gvozdika, deux mortiers et 20 véhicules.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

En vidéo : des militaires ukrainiens révèlent les crimes de leur commandement

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/command2.mp4?_=1

Des militaires ukrainiens de la 25e brigade des FAU ont affirmé que leurs commandants militaires ordonnaient de tuer des civils dans les villages et de tuer des militaires ukrainiens blessés qui demandaient leur évacuation. Les militaires ukrainiens refusent d’entrer en guerre avec un tel commandement.