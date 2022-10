Un ancien conseiller du Pentagone déclare que la CIA a attaqué les pipelines Nord Stream pour isoler l’Allemagne

La CIA a prévenu l’Allemagne d’éventuelles attaques contre des gazoducs dans la mer Baltique des semaines avant que Nord Stream 1 et 2 ne soient frappés. En outre, un ancien conseiller du Pentagone a déclaré que les États-Unis avaient probablement attaqué les pipelines Nord Stream afin d’isoler l’Allemagne.

Selon un ancien conseiller du Pentagone, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont parmi les parties les plus plausibles responsables des incidents du pipeline Nord Stream, et l’attaque a été lancée pour empêcher l’Allemagne de sortir du conflit en Ukraine.

Les remarques ont été faites par le colonel à la retraite de l’armée américaine Douglas Macgregor alors qu’il était invité sur le podcast Judging Freedom.

L’Allemagne est éliminée par un processus d’élimination, selon Macgregor, car ils comptent sur Nord Stream pour leur sécurité énergétique, et il était inutile pour la Russie d’avoir attaqué sa propre infrastructure.

« Les Russes détruiraient-ils leur propre pipeline ? 40 % du produit national brut ou du produit intérieur brut de la Russie sont constitués de devises étrangères qui entrent dans le pays pour acheter du gaz naturel, du pétrole, du charbon, etc. Les Russes ne l’ont donc pas fait. Je pense que l’idée qu’ils l’ont fait est absurde », a déclaré Macgregor.

Se référant au tweet notoirement supprimé de l’eurodéputé polonais Radoslaw Sikorski, qui a écrit : « Merci, États-Unis », a noté Macgregor, « Qui d’autre pourrait être impliqué ? Eh bien, les Polonais semblent apparemment très enthousiastes à ce sujet.

« Douglas Macgregor, ancien conseiller du secrétaire américain à la Défense dans l’administration de Donald Trump, a fait valoir l’absurdité de la rhétorique selon laquelle la Russie était derrière l’attaque du Nord Stream, et a déclaré : » Les Russes n’ont pas fait cela « . » pic.twitter.com /zVKesXKVIN

– Camarade Heather 🇮🇪☭🇵🇸☭🇮🇪 (@ComradeHeather) 2 octobre 2022

L’ancien conseiller du Pentagone a toutefois affirmé que seuls les États-Unis et la Royal Navy britannique avaient la capacité de mener l’attaque, citant des allégations selon lesquelles plus de 500 kg de TNT avaient été trouvés dans les deux explosions.

« Ensuite, vous devez regarder qui sont les acteurs étatiques qui ont la capacité de le faire. Et cela signifie la Royal Navy, les opérations spéciales de la marine américaine », a déclaré Macgregor.

« Je pense que c’est assez clair. Nous savons que des milliers de livres de TNT ont été utilisées parce que ces pipelines sont extrêmement robustes. Vous avez plusieurs pouces de béton autour de divers alliages métalliques pour déplacer le gaz naturel. Ce n’est donc pas quelque chose que vous pourriez simplement lancer une grenade au bout d’une ligne de pêche et perturber. Cela signifie qu’il faut une certaine sophistication », a-t-il ajouté.

Après que Berlin ait commencé à « donner l’impression qu’ils n’allaient plus accepter cette guerre par procuration en Ukraine », Macgregor a affirmé que les frappes avaient été menées pour empêcher l’Allemagne d’abandonner le conflit en Ukraine.

« J’hésite à dire « nous savons que ce devait être Washington ». Je ne peux pas dire ça parce que nous ne savons tout simplement pas. Mais il est très clair que nous avons forclos les options de Berlin. Berlin s’éloignait de cette alliance. [Le chancelier] Olaf Scholz a dit « Je n’envoie plus d’équipement, je n’enverrai plus de chars ». Maintenant, il est dans une impasse parce que les États-Unis lui ont tout simplement privé de la possibilité de renflouer. Qui va lui fournir du gaz, du pétrole, du charbon et tout le reste s’il se retire ? Vers qui se tourne-t-il maintenant ? Et rappelez-vous, les Allemands, qui font face à de terribles conséquences chez eux, refusent de redémarrer les centrales nucléaires », a déclaré l’ancien responsable.

Comme GGI l’a mentionné précédemment, la CIA a prévenu l’Allemagne d’éventuelles attaques contre des gazoducs dans la mer Baltique des semaines avant que Nord Stream 1 et 2 ne soient frappés.

Dans le cas où la Russie attaquerait l’Ukraine, Nord Stream 2 ne serait pas autorisé à fonctionner, selon Joe Biden et la sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques Victoria Nuland.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

À qui profite la terreur des pipelines ?

La guerre des corridors économiques est entrée dans un territoire incandescent et inexploré : Pipeline Terror.

Une opération militaire sophistiquée – qui a nécessité une planification exhaustive, impliquant éventuellement plusieurs acteurs – a fait sauter cette semaine quatre tronçons distincts des gazoducs Nord Stream (NS) et Nord Stream 2 (NS2) dans les eaux peu profondes du détroit danois, dans la Baltique. Mer, près de l’île de Bornholm.

Les sismologues suédois ont estimé que la puissance des explosions pouvait atteindre l’équivalent de 700 kg de TNT. NS et NS2, près des forts courants autour de Borholm, sont placés au fond de la mer à une profondeur de 60 mètres.

Les tuyaux sont construits avec du béton armé d’acier, capable de résister à l’impact des ancres de porte-avions, et sont fondamentalement indestructibles sans charges explosives graves. L’opération – provoquant deux fuites près de la Suède et deux près du Danemark – devrait être effectuée par des drones sous-marins modifiés.

Tout crime implique un mobile. Le gouvernement russe voulait – du moins jusqu’au sabotage – vendre du pétrole et du gaz naturel à l’UE. L’idée que les renseignements russes détruiraient les pipelines de Gazprom est plus que ridicule. Ils n’avaient qu’à fermer les vannes. NS2 n’était même pas opérationnel, sur la base d’une décision politique de Berlin. Le flux de gaz en NS a été entravé par les sanctions occidentales. De plus, un tel acte impliquerait que Moscou perdrait un levier stratégique clé sur l’UE.

Des sources diplomatiques confirment que Berlin et Moscou étaient impliqués dans une négociation secrète pour résoudre à la fois les problèmes NS et NS2. Ils ont donc dû être arrêtés – sans restriction. Géopolitiquement, l’entité qui avait le motif d’arrêter un accord tient pour anathème une éventuelle alliance à l’horizon entre l’Allemagne, la Russie et la Chine.

Whodunnit?

La possibilité d’une enquête « impartiale » sur un acte de sabotage aussi monumental – coordonné par l’OTAN, rien de moins – est négligeable. Des fragments des explosifs/drones sous-marins utilisés pour l’opération seront certainement retrouvés, mais les preuves pourront être falsifiées. Les doigts atlantistes accusent déjà la Russie. Cela nous laisse avec des hypothèses de travail plausibles.

Cette hypothèse est éminemment solide et semble fondée sur des informations provenant de sources de renseignement russes. Bien sûr, Moscou a déjà une assez bonne idée de ce qui s’est passé (satellites et surveillance électronique fonctionnant 24h/24 et 7j/7), mais ils ne le rendront pas public.

L’hypothèse se concentre sur la marine polonaise et les forces spéciales en tant qu’auteurs physiques (tout à fait plausible ; le rapport offre de très bons détails internes), la planification et le soutien technique américains (extra plausible) et l’aide des militaires danois et suédois (inévitable, compte tenu que cela était très proche de leurs eaux territoriales, même si elle a eu lieu dans les eaux internationales).

L’hypothèse correspond parfaitement à une conversation avec une source de renseignement allemande de premier plan, qui a déclaré à The Cradle que le Bundesnachrichtendienst (BND ou renseignement allemand) était « furieux » parce qu' »ils n’étaient pas au courant ».

Bien sûr que non. Si l’hypothèse est correcte, il s’agissait d’une opération manifestement anti-allemande, portant le potentiel de se métastaser en une guerre intra-OTAN.

L’article 5 de l’OTAN, très cité – « une attaque contre l’un d’entre nous est une attaque contre nous tous » – ne dit évidemment rien d’une attaque OTAN contre OTAN. Après les crevaisons du pipeline, l’OTAN a publié une déclaration humble « pensant » que ce qui s’est passé était un sabotage et « répondra » à toute attaque délibérée contre son infrastructure critique. NS et NS2, d’ailleurs, ne font pas partie de l’infrastructure de l’OTAN.

Toute l’opération devait être approuvée par les Américains et déployée sous leur marque Divide and Rule. « Américains » dans ce cas signifie les néo-conservateurs et les néo-libéraux qui dirigent l’appareil gouvernemental à Washington, derrière le lecteur sénile du téléprompteur.

Il s’agit d’une déclaration de guerre contre l’Allemagne et contre les entreprises et les citoyens de l’UE – pas contre la machine kafkaïenne de l’eurocrate à Bruxelles. Ne vous y trompez pas : l’OTAN dirige Bruxelles, pas la chef de la Commission européenne (CE) et la russophobe enragée Ursula von der Leyen, qui n’est qu’une modeste servante du capitalisme financier.

Il n’est pas étonnant que les Allemands soient absolument maman; jusqu’à présent, personne du gouvernement allemand n’a dit quoi que ce soit de substantiel.

Le couloir polonais

À l’heure actuelle, diverses classes de bavardage sont au courant du tweet de l’ancien ministre polonais de la Défense et actuel député européen Radek Sirkorski : « Merci, États-Unis ». Mais pourquoi la petite Pologne serait-elle au premier plan ? Il y a la russophobie atavique, un certain nombre de raisons politiques internes très alambiquées, mais surtout, un plan concerté pour attaquer l’Allemagne fondé sur un ressentiment refoulé – y compris de nouvelles demandes de réparations de la Seconde Guerre mondiale.

De plus, les Polonais sont terrifiés à l’idée qu’avec la mobilisation partielle de la Russie et la nouvelle phase de l’opération militaire spéciale (SMO) – qui sera bientôt transformée en opération antiterroriste (OAT ; CTO) – le champ de bataille ukrainien se déplace vers l’ouest. La lumière électrique et le chauffage ukrainiens seront très certainement détruits. Des millions de nouveaux réfugiés dans l’ouest de l’Ukraine tenteront de passer en Pologne.

En même temps, il y a un sentiment de « victoire » représenté par l’ouverture partielle du Baltic Pipe dans le nord-ouest de la Pologne – presque simultanément avec le sabotage.

Parlez du moment. Baltic Pipe transportera du gaz de la Norvège à la Pologne via le Danemark. La capacité maximale n’est que de 10 milliards de mètres cubes, soit dix fois moins que le volume fourni par NS et NS2. Ainsi, Baltic Pipe peut être suffisant pour la Pologne, mais n’a aucune valeur pour les autres clients de l’UE.

Pendant ce temps, le brouillard de la guerre s’épaissit de minute en minute. Il a déjà été documenté que des hélicoptères américains survolaient les nœuds de sabotage il y a seulement quelques jours ; qu’un navire de « recherche » britannique flânait dans les eaux danoises depuis la mi-septembre ; que l’OTAN a tweeté à propos des tests de « nouveaux systèmes sans pilote en mer » le jour même du sabotage. Sans oublier que Der Spiegel a publié un rapport surprenant intitulé « La CIA a mis en garde le gouvernement allemand contre les attaques contre les pipelines de la mer Baltique », peut-être un jeu intelligent pour un déni plausible.

Le ministère russe des Affaires étrangères a été tranchant comme un rasoir : « L’incident s’est produit dans une zone contrôlée par les services de renseignement américains ». La Maison Blanche a été forcée de « clarifier » que le président Joe Biden – dans une vidéo de février devenue virale – n’avait pas promis de détruire NS2 ; il a promis de « ne pas permettre » que cela fonctionne. Le département d’État américain a déclaré que l’idée que les États-Unis étaient impliqués est « absurde ».

Prés. Biden : « Si la Russie envahit… alors il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. »

Journaliste : « Mais comment allez-vous faire cela, exactement, puisque… le projet est sous le contrôle de l’Allemagne ? »

Biden: « Je vous promets que nous pourrons le faire. » https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC

– ABC News (@ABC) 7 février 2022

Il appartenait au porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, d’offrir une bonne dose de réalité : les dommages aux pipelines posaient un « gros problème » à la Russie, perdant essentiellement ses routes d’approvisionnement en gaz vers l’Europe. Les deux lignes NS2 avaient été remplies de gaz et – surtout – étaient prêtes à le livrer en Europe ; c’est Peskov qui admet cryptiquement que des négociations avec l’Allemagne étaient en cours.

Peskov a ajouté : « ce gaz est très cher et maintenant tout monte en l’air ». Il a souligné à nouveau que ni la Russie ni l’Europe n’avaient rien à gagner du sabotage, en particulier l’Allemagne. Ce vendredi, il y aura une session spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU sur le sabotage, convoquée par la Russie.

L’attaque des Straussiens

Maintenant, pour la grande image. Pipeline Terror fait partie d’une offensive straussienne, portant la séparation de la Russie et de l’Allemagne au niveau ultime (comme ils le voient). Leo Strauss et le mouvement conservateur en Amérique : une évaluation critique, par Paul E. Gottfried (Cambridge University Press, 2011) est une lecture obligatoire pour comprendre ce phénomène.

Leo Strauss, le philosophe juif allemand qui a enseigné à l’Université de Chicago, est à l’origine de ce qui est devenu plus tard, de manière très tordue, la Doctrine Wolfowitz, écrite en 1992 sous le nom de Defense Planning Guidance, qui définissait « la mission de l’Amérique en l’ère de l’après-guerre froide.

La doctrine Wolfowitz va droit au but : tout concurrent potentiel de l’hégémonie américaine, en particulier les « nations industrielles avancées » comme l’Allemagne et le Japon, doit être écrasé. L’Europe ne doit jamais exercer sa souveraineté : « Nous devons veiller à empêcher l’émergence d’un système de sécurité purement européen qui fragiliserait l’OTAN, et notamment sa structure de commandement militaire intégrée. »

Avance rapide vers la loi ukrainienne sur le prêt-bail pour la défense de la démocratie, adoptée il y a seulement cinq mois. Il établit que Kiev a un déjeuner gratuit en ce qui concerne tous les mécanismes de contrôle des armements. Toutes ces armes coûteuses sont louées par les États-Unis à l’UE pour être envoyées en Ukraine. Le problème est que quoi qu’il arrive sur le champ de bataille, en fin de compte, c’est l’UE qui devra payer les factures.

Le secrétaire d’État américain Blinken et sa subalterne, Victoria « F**k the EU » Nuland, sont des Straussiens, désormais totalement déchaînés, ayant profité du vide noir à la Maison Blanche. Dans l’état actuel des choses, il existe au moins trois «silos» de pouvoir différents dans un Washington fracturé. Pour tous les Straussiens, une opération bipartite serrée, réunissant plusieurs suspects habituels de haut niveau, détruire l’Allemagne est primordiale.

Une hypothèse de travail sérieuse les place derrière les ordres de mener Pipeline Terror. Le Pentagone a nié avec force toute implication dans le sabotage. Il existe des canaux secrets entre le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Et des sources dissidentes de Beltway jurent que la CIA ne fait pas non plus partie de ce jeu ; Le programme de Langley serait de forcer les Straussiens à faire marche arrière sur la réincorporation de Novorossiya par la Russie et de permettre à la Pologne et à la Hongrie d’avaler tout ce qu’elles veulent dans l’ouest de l’Ukraine avant que l’ensemble du gouvernement américain ne tombe dans un vide noir.

Viens me voir à la Citadelle

Sur le grand échiquier, le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarkand, en Ouzbékistan, il y a deux semaines, a dicté le cadre du monde multipolaire à venir. Ajoutez-y les référendums sur l’indépendance en RPD, RPL, Kherson et Zaporozhye, que le président russe Vladimir Poutine intégrera officiellement à la Russie, peut-être dès vendredi.

Avec la fermeture rapide de la fenêtre d’opportunité pour une percée de Kiev avant les premiers frémissements d’un hiver froid, et la mobilisation partielle de la Russie bientôt pour entrer dans le SMO remanié et ajouter à la panique occidentale généralisée, Pipeline Terror aurait au moins le « mérite » de solidifier un Victoire tactique straussienne : l’Allemagne et la Russie fatalement séparées.

Pourtant, le retour de flamme sera inévitable – de manière inattendue – même si l’Europe devient de plus en plus ukrainisée et même polonisée : une marionnette intrinsèquement néo-fasciste et sans vergogne des États-Unis en tant que prédateur, et non partenaire. Très peu de personnes dans l’UE ne subissent pas suffisamment de lavage de cerveau pour comprendre comment l’Europe est en train de se préparer à la chute ultime.

La guerre, par ces straussiens installés dans l’État Profond – les néoconservateurs comme les néolibéraux – ne s’arrêtera pas. C’est une guerre contre la Russie, la Chine, l’Allemagne et diverses puissances eurasiennes. L’Allemagne vient d’être abattue. La Chine observe actuellement attentivement. Et la Russie – nucléaire et hypersonique – ne sera pas victime d’intimidation.

Grand maître de la poésie C.P. Cavafy, dans En attendant les barbares, écrivait : « Et maintenant, qu’allons-nous devenir, sans aucun barbare ? Ces gens étaient une sorte de solution. Les barbares ne sont plus aux portes, plus maintenant. Ils sont à l’intérieur de leur Citadelle dorée. »

Pepe Escobar est chroniqueur à The Cradle, rédacteur en chef à Asia Times et analyste géopolitique indépendant spécialisé dans l’Eurasie. Depuis le milieu des années 1980, il a vécu et travaillé comme correspondant étranger à Londres, Paris, Milan, Los Angeles, Singapour et Bangkok. Il est l’auteur d’innombrables livres; son dernier en date est Raging Twenties. Cet article a été initialement publié sur The Cradle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia