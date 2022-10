WT: les États-Unis ont trouvé un moyen de se venger de l’Arabie saoudite après la décision de l’OPEP +

WT annonce un appel des membres du Congrès américain à retirer les troupes des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite

MOSCOU, 9 octobre – RIA Novosti. Un groupe de membres de la Chambre des représentants américaine a proposé de retirer les troupes américaines des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite en réponse à la décision de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole de deux millions de barils par jour, écrit le Washington Times.

Le projet de « Tensive Partnership Act », présenté par les parlementaires démocrates Tom Malinowski, Sean Kasten et Susan Wilde, prévoit le retrait du contingent américain ainsi que des systèmes de défense aérienne, dont les complexes Patriot et THAAD.

« La forte baisse de la production de pétrole en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, malgré le flirt du président Biden avec les deux pays, était un acte d’hostilité contre les États-Unis et un signal clair qu’ils ont choisi le côté de la Russie dans sa confrontation en Ukraine », ont déclaré les députés dans un communiqué.

Plus tôt, les pays de l’OPEP+ ont convenu de réduire la production de pétrole de deux millions de barils par jour à partir de novembre et de prendre les niveaux de production convenus pour août comme point de référence. L’alliance a expliqué sa décision par les incertitudes entourant l’économie mondiale et les prévisions du marché pétrolier. Malgré la crise énergétique en cours en Europe et la hausse des prix de l’énergie dans d’autres régions du monde, cette étape a été soutenue par tous les participants à l’accord.

Sur le territoire des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite, il existe des bases militaires américaines avec un contingent pouvant atteindre plusieurs milliers de personnes. De plus, les États-Unis forment leurs forces armées – environ 600 à 800 militaires de chaque pays sont formés chaque année aux États-Unis.

Le ministère chinois des Affaires étrangères indique qui est derrière les explosions du Nord Stream

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a laissé entendre que Nord Stream sapait les États-Unis

Localisation d’une fuite sur le gazoduc Nord Stream 2. Photo d’archive

MOSCOU, 9 octobre – RIA Novosti. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a laissé entendre que les États-Unis étaient derrière les attaques contre Nord Stream. Elle a publié le message correspondant sur sa page Twitter.

« Qui est derrière le sabotage de Nord Stream ? Qui en est le plus grand bénéficiaire ? » demanda le diplomate.

Hua Chunying a accompagné son message de trois captures d’écran. L’un d’eux contenait une déclaration du président américain Joe Biden, selon laquelle le dirigeant américain évoquait publiquement la possibilité de « mettre fin au Nord Stream » si les troupes russes franchissaient la frontière ukrainienne, et le troisième était un rapport du Pentagone sur la formation des nageurs des forces spéciales américaines.

Les attentats ont eu lieu le 26 septembre en même temps sur deux gazoducs russes d’exportation vers l’Europe : Nord Stream et Nord Stream 2. L’Allemagne, le Danemark et la Suède n’excluent pas le sabotage ciblé. L’opérateur Nord Stream Nord Stream AG a indiqué que l’état d’urgence sur les gazoducs était sans précédent et qu’il était impossible d’estimer le calendrier des réparations.

Le 3 octobre, Gazprom a signalé que la pression dans les gazoducs endommagés Nord Stream et Nord Stream 2 s’était stabilisée, que les fuites de gaz avaient cessé et que du gaz était pompé d’un autre gazoduc Nord Stream 2 pour vérifier son intégrité. À leur tour, les garde-côtes suédois ont déclaré ce jour-là qu’une fuite « plus petite » de Nord Stream 2 se poursuivait et augmentait même légèrement.

Le Parquet général a initié l’ouverture d’une enquête pour acte de terrorisme international après les dommages aux gazoducs Nord Stream. Le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, a annoncé la détermination du gouvernement à refuser la participation de la Russie à l’enquête sur le sabotage et à l’identification des responsables.

Les enquêteurs suédois ont trouvé des preuves de « sabotage grave » des pipelines Nord Stream. Les explosions n’ont été attribuées à aucun État-nation ou organisation. De plus, aucune nation n’a été accusée par les États-Unis d’avoir commis un acte de sabotage.

Dans sa première évaluation, une agence suédoise a conclu le 6 octobre que les brèches des pipelines russes Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique étaient très probablement causées par un « sabotage grave ».

Le service de sécurité suédois a déclaré que les « détonations » étaient responsables des dommages substantiels aux pipelines appartenant entièrement à la Russie la semaine dernière. Des sismologues au Danemark et en Suède ont également déclaré que les dégâts n’étaient pas naturels et que les explosions étaient les plus susceptibles d’être à blâmer. Les preuves récupérées sur les lieux seront évaluées.

« Pendant l’enquête sur les lieux du crime … des saisies ont été effectuées », a déclaré le service de sécurité. « Dans le cadre des travaux », a-t-il ajouté dans un communiqué, « les saisies seront désormais examinées et analysées ».

« La poursuite de l’enquête préliminaire doit montrer si quelqu’un peut être suspecté puis poursuivi », a déclaré l’agence, ajoutant que les explosions constituaient un développement « très grave ».

Le blocus entourant les pipelines au large de la Suède sera levé maintenant que l’enquête préliminaire est terminée, ont déclaré des responsables suédois le 6 octobre.

Les autorités du Danemark et de la Suède ont déclaré plus tôt qu’elles soupçonnaient un acte de sabotage planifié impliquant plusieurs centaines de livres d’explosifs. Les fuites du Nord Stream 1 et 2 ont craché des quantités massives de méthane dans l’atmosphère.

Les autorités danoises ont confirmé ce week-end que les deux fuites de méthane qu’elles surveillaient dans les mers internationales avaient cessé. L’une des brèches au large de la Suède semble également avoir pris fin.

Écart d’énergie

Depuis que les brèches se sont produites au milieu d’une impasse énergétique entre l’UE, l’Allemagne et Moscou, les responsables de l’UE ont ouvertement suspecté un sabotage. Les autorités de Moscou ont qualifié de « prévisiblement stupide » les suggestions selon lesquelles la Russie est susceptible d’être fautive, soulignant que les pipelines et le gaz naturel qu’ils contiennent appartiennent à la Russie.

De plus, il a été affirmé que l’attaque de sabotage avait été orchestrée par les États-Unis ou l’un de ses partenaires, une affirmation qui a été sans équivoque réfutée par les responsables du Pentagone et de la Maison Blanche.

Les États-Unis profiteraient le plus de l’attentat, selon les spéculations publiques faites plus tôt cette semaine par Jeffrey Sachs, un économiste renommé de l’Université de Columbia, puisqu’il serait en mesure de vendre son gaz naturel à l’Europe en contournant la Russie.

Les commentaires publics du président Joe Biden sur le gazoduc et la déclaration du secrétaire d’État Antony Blinken de la semaine dernière selon laquelle l’UE a maintenant une « opportunité formidable » de réduire sa dépendance au gaz russe ont également été mentionnés par Sachs.

Dans un communiqué du 6 octobre, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les États-Unis avaient trompé l’UE. Elle a mentionné comment Alexander Novak, le vice-Premier ministre russe, a récemment déclaré que son pays était prêt à fournir du gaz via une partie du gazoduc Nord Stream 2 qui n’avait pas été endommagée.

« Est-ce que quelqu’un osera prétendre après que notre pays est derrière cet acte de sabotage ? Je suis d’accord qu’il est difficile de faire face à la vérité. Mais un jour, les pays de l’UE devront faire face au fait qu’ils ont été trahis par leurs alliés », a écrit Zakharova.

Les États-Unis ne sont pas impliqués dans le « sabotage »

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a catégoriquement nié que Washington soit impliqué dans l’événement lors d’une interview du 4 octobre avec Fox News. Il a affirmé que ces accusations avaient été portées par la propagande russe.

« C’est juste de la propagande et de la désinformation russes », a déclaré Kirby à Fox News. « Maintenant, nous savons que c’était un acte de sabotage, mais il y a une enquête en cours en ce moment. Je ne pense pas que nous allons entrer dans l’accréditation en termes de qui était responsable. Nous allons laisser les enquêteurs s’en occuper. Mais, clairement, c’était un acte de sabotage.

Les explosions n’ont été attribuées à aucun État-nation ou organisation. De plus, aucune nation n’a été accusée par les États-Unis d’avoir commis un acte de sabotage.

« Encore une fois, je ne peux pas parler de responsabilité spécifique pour cet acte de sabotage », a déclaré Kirby. « Je peux simplement vous assurer que les États-Unis n’ont rien à voir avec cela, bien sûr. Ce n’est que de la propagande russe.

Cependant, plus tard dans l’interview, Kirby a laissé entendre que la Russie pourrait être à blâmer.

« Regardez simplement ce que la Russie a fait dans le passé depuis les sept derniers mois de cette guerre et quand elle a commencé, c’est-à-dire militariser l’énergie », a-t-il déclaré.

