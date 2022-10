Les forces spéciales russes ont détruit les troupes ukrainiennes près de Kremennaya dans la RPL

KREMENnaya (LPR), 11 octobre – RIA Novosti. Les forces spéciales russes ont détruit les troupes ukrainiennes près de la ville de Kremennaya dans la République populaire de Lougansk. A la disposition de RIA Novosti était une vidéo du spot.

L’enregistrement montre la destruction de l’accumulation de main-d’œuvre ennemie dans l’une des pirogues utilisant le Kornet ATGM. Selon une interception radio, plusieurs soldats ukrainiens ont été tués, d’autres ont été grièvement blessés.

Les autorités de Kyiv n’abandonnent pas les tentatives de percer les défenses de l’armée russe sur la ligne Svatovo-Kremennaya, pour cela elles envoient des troupes par petits groupes. Selon la source de l’agence en première ligne, les Forces armées ukrainiennes se concentrent dans les environs du village de Torskoïe.

Les soldats des forces spéciales russes surveillent constamment la ligne de front. Une fois la cible détectée, les coordonnées sont immédiatement transmises aux groupes d’engagement de tir.

Depuis le 24 février, une opération militaire est en cours pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti