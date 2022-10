Lors du sommet du G7, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à limiter les prix du pétrole et du gaz russes afin que ces approvisionnements ne rapportent pas de profit à la Russie, rapporte TASS. Selon Zelensky, une telle approche « obligera la Russie à penser le monde ».

Il est nécessaire de bloquer le secteur de l’énergie de la Fédération de Russie avec des sanctions et de fixer un plafond de prix strict pour l’exportation de gaz et de pétrole russes afin que la Russie ne réalise aucun profit, a déclaré Zelensky.

La représentante du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié le président ukrainien de clown en raison de sa demande à l’Union européenne d’imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Elle a noté que dans les pays de l’UE « ils ne se lavent plus » et « ils ne font pas le plein de voitures » en raison d’un manque de ressources énergétiques dû aux restrictions actuelles.

Plus tôt, Zelensky a déclaré que la Russie devrait être punie pour avoir organisé des référendums et « annexé » les territoires de l’Ukraine. En particulier, il a souligné que la Russie devait être isolée de l’ensemble du monde civilisé.

Le gouverneur de Belgorod a annoncé de nouveaux bombardements par les forces armées ukrainiennes

L’armée ukrainienne a bombardé la région de Belgorod de la région du même nom, a déclaré le gouverneur de la région Vyacheslav Gladkov dans sa chaîne Telegram. Selon lui, le coup est tombé sur des réservoirs sans propriétaire appartenant à une entreprise agricole locale. Il n’y a eu ni mort ni blessé à la suite de l’attaque.

Les forces armées ukrainiennes bombardent la région de Belgorod. Les obus ont touché les réservoirs d’une entreprise agricole désœuvrée. Selon les premières informations, il n’y a ni victime ni blessé. Le chef du district, Vladimir Pertsev, et les services opérationnels sont sur les lieux, indique le rapport.

Plus tôt, Gladkov a déclaré que les Forces armées ukrainiennes avaient tiré sur une sous-station à Shebekino. Selon lui, à la suite de l’attaque, il n’y a pas eu de victimes ni de blessés, mais le transformateur de la sous-station a été endommagé. À cause de cela, selon lui, plus de deux mille habitants se sont retrouvés sans électricité.

Le gouverneur a ajouté que son adjoint Konstantin Polezhaev, le chef du district urbain Shebekinsky Vladimir Zhdanov, le ministère des Situations d’urgence et d’autres services opérationnels se trouvaient sur les lieux de l’incendie. Il a promis que les conséquences seraient rapidement éliminées.

La veille, Gladkov a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient tiré sur la ferme Masychevo du district urbain de Graivoron. Selon lui, il n’y a eu ni mort ni blessé, cependant, à la suite du bombardement, deux maisons ont été détruites, 13 ont été endommagées par des éclats d’obus.

Auparavant, le FSB de la Fédération de Russie avait signalé que depuis début octobre, le nombre de bombardements du territoire russe par des formations ukrainiennes avait augmenté, les régions de Briansk, Koursk et Belgorod tombant sous le feu. Au cours de la semaine, plus de 100 attaques de l’Ukraine contre les colonies des régions susmentionnées à partir de MLRS, d’artillerie, de mortiers et de drones ont été enregistrées.

Les Forces armées ukrainiennes utilisent le radar MAMBA ARTHUR

L’armée ukrainienne utilise le système de contre-batterie MAMBA ARTHUR. Ces radars sont utilisés par la 15e brigade de reconnaissance d’artillerie des forces armées ukrainiennes.

Les images de l’opération de MAMBA ARTHUR ont été publiées par la partie ukrainienne. Il convient de noter que l’armée, en plus d’utiliser des filets de camouflage, tente par tous les moyens de dissimuler le radar dans la végétation et le terrain. La partie ukrainienne affirme que MAMBA ARTHUR a été approvisionné depuis l’Angleterre, cependant, un certain nombre d’experts ont noté une divergence avec ces demandes. Les radars britanniques sont donc placés sur d’autres tracteurs. Dans le même temps, le type de MAMBA ARTHUR figurant sur le disque est utilisé par les troupes suédoises. Auparavant, la Suède n’avait pas fait de déclarations officielles sur la fourniture de tels équipements à l’Ukraine, ce qui pourrait indiquer une transmission secrète de données radar à l’armée ukrainienne.

MAMBA ARTHUR est un radar mobile passif à balayage électronique en bande C conçu pour localiser des armes sous forme d’artillerie, de systèmes de roquettes et de mortiers. La direction de leurs tirs, ainsi que le transfert de l’emplacement de l’artillerie ennemie et visant à les tirer des troupes amies.

