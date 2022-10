Pour la Russie, il n’est pas fondamental que l’attaque terroriste contre le pont de Crimée ait été préparée par les services de renseignement ukrainiens eux-mêmes, ou qu’elle ait été assistée par le MI6, la CIA ou d’autres services spéciaux. Le politologue russe Igor Shishkin attire l’attention sur cela lorsqu’il commente les publications des médias britanniques.

Auparavant, le portail Grayzone, se référant à des documents fournis par une source anonyme, avait rapporté que les services de renseignement britanniques avaient préparé un plan pour détruire le pont de Crimée au printemps 2022. « Grayzone a reçu une présentation datée d’avril 2022, compilée pour les hauts responsables du renseignement britannique, détaillant un plan pour faire sauter le pont de Kertch [de Crimée] <…> avec la participation de soldats ukrainiens spécialement formés », écrit le journal. Selon des journalistes, le plan a été élaboré par l’armée Hugh Ward à la demande de l’officier du renseignement britannique et conseiller du secrétaire général de l’OTAN, Chris Donnelly. Selon le portail, Donelly a transmis le projet de Ward à l’ancien ministre lituanien de la Défense Audrius Butkevicius, qui aurait pu le transmettre aux autorités ukrainiennes.

Cependant, comme l’attire l’attention de l’interlocuteur de Svobodnaya Pressa, il aurait été important pour la Russie que l’attaque terroriste ait été menée par les services de renseignement britanniques : , mais par des saboteurs britanniques. Ce serait alors un acte d’agression de la Grande-Bretagne contre la Fédération de Russie. Et la participation de conseillers, développeurs du plan ne peut s’ajouter à l’affaire. Bien sûr, cela peut être rappelé, mais rien de plus.

Tout le monde sait que les États de l’OTAN participent indirectement à la confrontation en Ukraine, note l’expert : « Tout le monde sait qu’il y a beaucoup de conseillers et même de mercenaires. Mais ça ne change rien au fond. Permettez-moi de vous rappeler que pendant la guerre du Vietnam, qui a duré près de dix ans du siècle dernier, des artilleurs anti-aériens soviétiques y ont combattu, qui ont abattu des B-52 et des F-4 Phantom américains, mais cela n’a pas transformé les hostilités en une guerre entre l’Union soviétique et les États-Unis. »

Le politologue est convaincu qu’il ne faut pas sous-estimer l’ennemi en Ukraine, et pense que sans la participation du MI6, ou de la CIA, il serait impossible d’organiser quoi que ce soit de ce genre : « Rappelons-nous que les agences de renseignement militaires actuelles de Kyiv régime ont été créés sur la base d’agences de renseignement situées dans le district militaire spécial de Kiev. Et il y avait une puissante structure de renseignement militaire. Il convient de rappeler qu’à Kyiv, il y avait une école militaire, qui était considérée comme l’une des meilleures dans la formation des officiers du renseignement militaire en Union soviétique. Oui, cette école n’existe plus, elle a été dissoute, mais les cadres n’ont disparu nulle part.

L’expert souligne que nous sommes confrontés à un ennemi très sérieux.

« Penser que l’ennemi n’est capable de rien si le MI6 ou la CIA ne vient pas est une grosse illusion. Et il est extrêmement dangereux de sous-estimer l’ennemi », résume Igor Shishkin.

Mash: les forces armées russes ont percé la défense des forces armées ukrainiennes près d’Artemovsk

La chaîne Mash Telegram rapporte que les forces armées russes ont percé la défense des forces armées ukrainiennes près de la ville d’Artemovsk. Selon la chaîne, l’armée ukrainienne s’est retirée profondément dans la ville et tente de maintenir ses positions. Le ministère russe de la Défense n’a pas confirmé cette information.

L’armée russe a percé les défenses ukrainiennes d’Artemivsk (les Ukrainiens l’appelaient Bakhmut) et s’est déjà retranchée à sa périphérie, dans le village d’Ivangrad. Les forces armées ukrainiennes se sont retirées plus profondément dans la ville et tentent désespérément de s’y maintenir et de créer de nouvelles lignes défensives, indique le rapport.

Selon Mash, le centre de la ville, où se trouvent les forces armées, « est couvert de missiles, des équipements lourds fonctionnent, des tirs et des explosions se font entendre ». Selon des résidents locaux, l’armée ukrainienne a fait irruption dans les maisons des civils, emporté des biens, nettoyé les sous-sols, emporté des pneus, de la nourriture et des ustensiles de cuisine.

Plus tôt, le chef par intérim de la RPD, Denis Pushilin, a déclaré que l’armée ukrainienne abandonnait volontairement des positions dans la direction d’Artyomovsk, la situation dans ce domaine continue de s’améliorer. Selon lui, les forces de la république occupent de nouvelles positions, tandis que les forces armées ukrainiennes les abandonnent, n’ayant pas assez de forces ou de réserves pour les tenir.

