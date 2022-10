EXPLOSIF : Pfizer admet que le vaccin COVID n’a jamais été testé sur la prévention de la transmission avant sa diffusion au Parlement européen

Anthony Fauci a déclaré dans une interview de mai 2021 que les personnes qui ont reçu le vaccin COVID-19 sont des « impasses » pour le virus, ce qui implique qu’elles ne peuvent pas le propager. Maintenant, un rapport explosif a révélé que Pfizer avait admis que le vaccin COVID n’avait jamais été testé sur la prévention de la transmission avant sa publication au Parlement européen.

Un cadre de Pfizer a admis lundi que lorsque le vaccin COVID-19 est arrivé sur le marché l’année dernière, ni elle ni les autres cadres de Pfizer ne savaient s’il arrêterait la transmission.

Rob Roos, membre du Parlement européen, a posé la question suivante : « Le vaccin COVID de Pfizer a-t-il été testé pour arrêter la transmission du virus avant son entrée sur le marché ? Savions-nous qu’il fallait arrêter la vaccination avant qu’elle n’entre sur le marché ? »

Janine Small, responsable des marchés développés mondiaux de Pfizer, a répondu comme suit : « Non… Vous savez, nous avons dû… vraiment avancer à la vitesse de la science pour savoir ce qui se passe sur le marché.

Suite aux remarques de Small à son égard, le Néerlandais Roos a affirmé lundi dans une vidéo sur Twitter que les gouvernements et les sociétés pharmaceutiques avaient trompé des millions de personnes dans le monde.

« Des millions de personnes dans le monde se sont senties obligées de se faire vacciner à cause du mythe selon lequel » vous le faites pour les autres « », a déclaré Roos. « Maintenant, cela s’est avéré être un mensonge bon marché » et « devrait être révélé », a-t-il ajouté.

Ce qui a été dit

Fin 2020, la Food and Drug Administration a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour dire si la vaccination empêchera la transmission et combien de temps elle protégerait contre la transmission du virus SARS-CoV-2, qui cause la COVID-19.

« Pour le moment, aucune donnée n’est disponible pour déterminer la durée pendant laquelle le vaccin fournira une protection, et il n’y a pas non plus de preuve que le vaccin empêche la transmission du SRAS-CoV-2 d’une personne à l’autre », a spécifiquement noté l’agence.

À peu près au même moment, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que son entreprise n’était «pas certaine» si les personnes qui avaient reçu son vaccin à ARNm seraient capables de propager la COVID-19 à d’autres.

« Je pense que c’est quelque chose qui doit être examiné. Nous n’en sommes pas certains pour le moment », a déclaré Bourla à NBC News en décembre 2020 en réponse à une enquête concernant la transmissibilité.

Le Dr Deborah Birx, ancienne consultante médicale de la Maison Blanche, a déclaré en juin qu’il y avait des preuves montrant que les personnes qui avaient des vaccins COVID-19, y compris ceux de Pfizer, pourraient encore propager le virus en décembre 2020.

«Nous savions au début de janvier 2021, fin décembre 2020, que la réinfection se produisait après une infection naturelle», a déclaré Birx, le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche tout au long de la présidence de Trump, aux membres du Congrès cette année.

« Je ne vais pas attraper la COVID »

Plusieurs responsables aux États-Unis et ailleurs ont déclaré que les vaccinations COVID-19 pourraient arrêter la transmission. Le président Joe Biden, par exemple, a déclaré en juillet 2021 que « vous n’allez pas attraper la COVID si vous avez ces vaccins ».

Anthony Fauci, le conseiller médical en chef de l’administration Biden, a déclaré dans une interview de mai 2021 avec CBS que les personnes qui ont reçu le vaccin COVID-19 sont des « impasses » pour le virus, ce qui implique qu’elles ne peuvent pas le propager. « Lorsque vous vous faites vacciner, vous protégez non seulement votre propre santé et celle de la famille, mais vous contribuez également à la santé de la communauté en empêchant la propagation du virus dans toute la communauté », a déclaré Fauci.

Fauci a déclaré à peine deux mois plus tard, fin juillet de cette année-là, que les individus vaccinés étaient capables de propager le virus.

Au cours des mois suivants, Fauci, Biden, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, et d’autres experts ont changé de position pour affirmer que le vaccin protège des maladies graves, des hospitalisations et des décès liés à la COVID-19.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia