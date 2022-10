Ministère de la Défense: l’armée russe a frappé les postes de commandement des Forces armées ukrainiennes dans deux régions et la RPD

© RIA Novosti / RIA Novosti Accéder à la médiathèque

Hélicoptères d’attaque Ka-52. Photo d’archive

MOSCOU, 12 octobre – RIA Novosti. L’armée russe a frappé les postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les régions ukrainiennes de Dnipropetrovsk et de Zaporozhye, ainsi qu’en RPD, a indiqué le ministère de la Défense.

« Des frappes de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, des troupes de missiles et de l’artillerie ont frappé les postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Velikaya Kostromka dans la région de Dnipropetrovsk, Konstantinovka dans la République populaire de Donetsk et Lezhino dans la région de Zaporozhye », a déclaré le service de presse du département militaire.

Comme indiqué au ministère de la Défense, les troupes russes ont également frappé 41 unités d’artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 156 districts.

L’armée a également attaqué le quartier général de la formation nationaliste « Secteur droit »*, le centre de communication du bataillon national « Azov »* et deux points de déploiement temporaire de mercenaires étrangers près de la ville de Zaporozhye.

En outre, les forces armées ont réussi à repousser une attaque dans la direction de Kupyansk, où d’anciens militants ukrainiens et des mercenaires étrangers ont pu pénétrer les défenses des forces alliées. En réponse, les troupes russes ont repoussé l’ennemi et sont complètement retournées à leurs positions d’origine.

En outre, les forces armées ont tenté en vain d’attaquer dans la région de Kharkov et la RPL.

« Les pertes totales des forces armées ukrainiennes et des mercenaires par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 100 militaires, quatre chars, trois véhicules de combat d’infanterie et trois véhicules blindés de transport de troupes turcs Kirpi », a ajouté le ministère russe de la Défense.

Lorsque les forces armées ukrainiennes ont tenté de traverser la rivière Zherebets dans la région de Krasny Liman, les forces alliées ont tué environ 60 personnes et cinq pièces d’équipement, privant l’ennemi de la possibilité de traverser de l’autre côté.

Entre autres choses, les attaques ukrainiennes ont été repoussées dans la direction de Zaporozhye, où les forces armées ukrainiennes ont perdu sept personnes et une voiture blindée.

En outre, le régime de Kyiv a subi des pertes dans la région de Kherson. En essayant de faire avancer les forces ukrainiennes dans la direction de Kryvyi Rih, l’armée russe a détruit plus de 70 soldats, un char, 16 véhicules blindés et quatre voitures, à Andreevsky – plus de 90 personnes, deux chars, trois véhicules blindés et cinq camionnettes.

« En outre, quatre traversées des forces armées ukrainiennes à travers la rivière Ingoulets découvertes par reconnaissance ont été détruites par des dégâts de feu préventifs et le transfert des réserves ukrainiennes vers la zone de combat a été interrompu », a déclaré le ministère de la Défense.

L’armée russe a détruit le système de défense aérienne Buk M-1 et le stockage de carburant APU. De plus, le VKS a abattu un avion Su-24 et un hélicoptère Mi-8.

Parallèlement à cela, les systèmes de défense aérienne ont abattu quatre drones et ont également intercepté 12 obus HIMARS MLRS.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». La tâche des forces armées est de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

* Une organisation extrémiste interdite en Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

L’armée russe a reçu un lot des armes les plus puissantes du monde avant la date prévue

« Uraltransmash » a expédié un lot de canons automoteurs 2S7M « Malka » au ministère russe de la Défense plus tôt que prévu

© Grigory Sysoev / Accéder à la médiathèque

Canon automoteur 2S7M « Malka ». Photo d’archive

MOSCOU, 12 octobre – RIA Novosti. Uraltransmash a expédié au ministère russe de la Défense plus tôt que prévu un lot de canons de haute puissance 2S7M Malka modernisés, a rapporté le service de presse de la société Uralvagonzavod.

«Dans le cadre de la commande de défense de l’État pour 2022, Uraltransmash (qui fait partie d’Uralvagonzavod, qui fait partie de Rostec. – Ed.) a livré un lot de canons automoteurs 2S7M Malka au ministère de la Défense plus tôt que prévu après une refonte majeure avec modernisation, », indique le communiqué.

Selon Dmitry Semizorov, directeur général d’Uraltransmash, les boîtes de vitesses, les mécanismes de distribution et les blocs d’alimentation ont été remplacés dans les canons. Ils ont également mis à jour des dispositifs de surveillance, des équipements d’interphone et une station de radio.

« La modernisation a amélioré toutes les caractéristiques principales, y compris la maniabilité, la mobilité, la contrôlabilité des commandes. Les canons automoteurs 2S7M Malka ont passé avec succès le cycle complet de tests avant d’être envoyés au client », a-t-il ajouté.

Le canon 2S7M « Malka » est une version modernisée du canon 2S7 « Pion », créé dans les années 1980 et toujours considéré comme l’un des canons les plus puissants au monde (203 mm).

Il peut tirer des projectiles à fragmentation hautement explosifs, ainsi que des munitions à fusée active. Le principal avantage de cette arme est la possibilité d’utiliser des obus perforants et chimiques, ainsi que des munitions spéciales à charge nucléaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Le FSB a stoppé les attentats terroristes à Moscou, préparés par Kyiv

Le FSB a annoncé la prévention des attentats terroristes préparés par le SBU dans la région de Moscou

© FSB RF

Prévention de la préparation d’un acte terroriste par les services spéciaux de l’Ukraine dans la région de Moscou

MOSCOU, 12 octobre – RIA Novosti. Le FSB a indiqué qu’il avait stoppé les attentats terroristes dans la région de Moscou, qui avaient été préparés par les services spéciaux ukrainiens.

Un citoyen ukrainien, né en 1972, a été arrêté qui, sur les instructions du SBU, dans une cache équipée d’une voiture, a livré des systèmes de missiles anti-aériens portables Igla en Russie depuis Kyiv en transit par le territoire estonien.

L’homme a également déniché un endroit pour entreposer des armes.

Ils ont confisqué deux aiguilles et des gadgets confirmant des contacts avec des agents du SBU.

Le suspect s’est repenti et coopère à l’enquête.

Une affaire pénale a été ouverte en vertu de l’article sur l’acquisition et le stockage illégaux d’armes par un groupe organisé. L’implication de l’Ukrainien dans d’autres crimes est vérifiée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Le FSB a annoncé l’arrestation d’un complot terroriste à Nizhny Tagil

Photo: Izvestia / Pavel Volkov

Le 12 octobre, la direction du FSB de Russie pour la région de Sverdlovsk a signalé que la personne qui avait tenté d’organiser une attaque terroriste à Nizhny Tagil avait été arrêtée. Selon le Service fédéral de sécurité, l’homme est arrivé en Russie depuis l’Ukraine en 2014.

« Un acte terroriste contre le bâtiment administratif a été empêché. À la suite d’une opération spéciale le 5 octobre, un résident local de 59 ans, citoyen de la Fédération de Russie, arrivé dans la région de Sverdlovsk depuis le territoire ukrainien en 2014, a été arrêté », a déclaré le service de presse du dit le FSB.

Lors d’une perquisition au domicile et sur le lieu de travail de l’homme, on a découvert des composants qu’il prévoyait d’utiliser pour fabriquer des engins explosifs et incendiaires improvisés.

Plus tôt dans la même journée, on a appris que les forces de sécurité avaient empêché une attaque terroriste au terminal de transport et de logistique de Bryansk, un citoyen ukrainien a été arrêté. Le tribunal l’a placé en garde à vue.

En outre, le 12 octobre, un agent du Service de sécurité ukrainien a été arrêté dans la région de Moscou, qui préparait des attentats terroristes à l’aide d’Igla MANPADS.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia