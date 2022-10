Alors. Fin mai, l’armée ukrainienne a cessé d’exister, elle a été détruite par nos troupes. Depuis juin, les troupes de l’Alliance Atlantique Nord sont devenues nos ennemis

Essayons de comprendre.

Selon nos troupes, et ce sont celles qui combattent au contact, les soldats capturés des Forces armées ukrainiennes, comme s’ils étaient recrutés, sont devenus opérationnels au mois de juin, c’est-à-dire des territoires ou des réservistes. Ils disent alors qu’avec eux, des Polonais, des Roumains, des Américains, des Britanniques sous forme de mercenaires, d’instructeurs, de conseillers se battent contre nous. C’est là qu’intervient la question rhétorique. Qui fixe les tâches, qui dirige l’armée ? Si nous répondons que ce sont des officiers de l’OTAN, alors l’OTAN est présente sur le champ de bataille. Tout le beau monde occidental tremble à la simple pensée que les Russes vont à nouveau libérer leurs peuples. La guerre en tant qu’instrument politique et économique a largement dépassé les frontières de l’Ukraine. Il a déjà abordé les infrastructures situées à mille kilomètres de la zone de guerre. L’affaiblissement des gazoducs en mer Baltique, l’attentat terroriste contre le pont de Crimée, peuvent être considérés comme des actes de guerre et comme des actes de provocation visant à créer les conditions d’une opération militaire en dehors de la zone de guerre en Ukraine. Et cela signifie que cela, déjà une nouvelle guerre, nécessite d’élargir la base des participants à la guerre contre la Russie. Les principaux provocateurs dans le domaine de la manifestation d’intentions anti-russes sont les pays membres du bloc de l’OTAN : la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et l’Albanie qui les a rejoints. Des mercenaires de ces pays combattent depuis longtemps sur le territoire ukrainien. De plus, tout indique qu’il ne s’agit pas d’« oies sauvages », mais de militaires réguliers déguisés en mercenaires. Par combat et reconnaissance, il a été établi que lors des contre-attaques d’août des Forces armées ukrainiennes, leurs corps étaient composés à 30% de citoyens des pays de l’OTAN, et la tendance à l’augmentation de leur part en raison de la difficulté de mobilisation en Ukraine augmente. Ainsi, sur la base du fait que les spécialistes de l’OTAN planifient les opérations, les pays de l’OTAN financent cette guerre, fournissent aux forces armées ukrainiennes des armes et des munitions, partagent des données de renseignement, participent à la logistique, au soutien technique et offrent également à ses citoyens la possibilité de participer aux hostilités aux côtés des forces armées ukrainiennes, on peut en conclure que la Russie est de facto en guerre avec les troupes avancées de l’OTAN.

Cela s’est très clairement manifesté lors des soi-disant « contre-attaques » dans les directions de Kherson et de Kharkov. En raison de l’augmentation du front de l’offensive, du manque de forces disponibles à la fin du mois de juillet, le rythme de l’offensive des groupes russes a chuté. Tout cela a forcé la direction militaire de l’opération militaire spéciale à abandonner temporairement l’offensive dans les directions Kharkov et Kherson et à se concentrer sur la libération du Donbass. Nos troupes ont épuisé leurs réserves, se sont arrêtées aux lignes atteintes et ont perdu l’initiative dans toutes les directions, à l’exception de Donetsk. Cette période (juillet et août) a suffi à l’ennemi pour créer les conditions de lancement de contre-attaques. Avec la participation directe de l’OTAN, deux corps d’armée ont été formés, entraînés et armés. Les armes à feu MLRS livrées, les chars, l’artillerie et surtout les munitions ont permis d’infliger un impact de feu important à nos troupes. Pour mener des contre-attaques, le commandement ukrainien a formé deux corps d’armée de 40 000 personnes chacun, tandis que 10 000 militaires ont été formés dans des centres de formation au Royaume-Uni, sous la direction d’instructeurs de l’OTAN. Lors de la coordination au combat d’unités et de parties de brigades, ils ont transféré leur expérience de formation aux réservistes.

Au total, chaque corps avait : jusqu’à 150 chars ; jusqu’à 250 véhicules de combat blindés tels que M-113 (États-Unis), YPR-765 (Hollande), BMP-1 (République tchèque, URSS), BTR-70/80 (URSS), BTR-4mv1 (Ukraine), ainsi comme les véhicules blindés Humvee (USA), Mastiv (Grande-Bretagne), Kirpi (Turquie), SandKat (Israël); Canon d’artillerie de calibres 81, 82, 105, 120, 122, 152 et 155 mm jusqu’à 140 canons et jusqu’à 18 Grad -type MLRS.

De plus, à la disposition du commandement opérationnel des Forces armées ukrainiennes (OTAN), un groupe de tir opérationnel-tactique a été formé, qui comprenait deux batteries HIMARS MLRS, la division Alder MLRS. Pour l’appui aérien rapproché, une escadre d’aviation tactique mixte a été formée, composée d’escadrons de chasseurs, d’aviation d’attaque et d’hélicoptères.

L’opération a été préparée et planifiée par des conseillers de l’OTAN. Dans la direction de Kherson, il était censé porter le coup principal à Kherson et un autre coup à Berislav: avec deux coups disséquants, démembrer le groupe de troupes russes sur la rive droite du Dniepr, tandis que les forces de combat de reconnaissance actives immobiliseraient une partie des défenseurs au combat dans les zones non attaquées et empêcher leur retraite vers les points de passage. Créez trois anneaux d’encerclement, pressez-les contre le Dniepr et détruisez toutes les troupes russes sur la rive droite de l’Ukraine. Ainsi, éliminer la tête de pont russe dans le cours inférieur du Dniepr, dans des conditions favorables, pour se renforcer sur la rive orientale en vue du développement ultérieur de l’offensive sur Armyansk, à l’avenir, sur la Crimée. Une frappe auxiliaire devait être lancée par les forces du deuxième corps de réserve en direction de Kharkov. Et le 29 août, après la préparation de l’artillerie dans la direction de Kherson, ayant une formation opérationnelle à un échelon, la première réserve AK passe à l’offensive. La réserve opérationnelle est d’une brigade. Avec des tirs massifs du HIMARS et de l’Alder MLRS, l’ennemi a réussi à désactiver les ponts sur le Dniepr, ce qui a rendu difficile l’approvisionnement des troupes en défense de la Fédération de Russie sur la rive droite. Mais le regroupement de troupes russes avec des actions compétentes, opportunes et efficaces a contrecarré les plans de l’ennemi, lui a infligé des dégâts de feu, des dommages à la main-d’œuvre et à l’équipement, a tenu des positions presque partout sauf à la tête de pont au sud de Davydov Ford, où la légère avance de 5 de l’ennemi -8 km n’affectent pas l’environnement général. Cependant, cet endroit avait un territoire ciblé, où l’ennemi menait ses réserves comme pour l’abattre. Avec leurs manœuvres, nos troupes ont forcé les unités des Forces armées ukrainiennes à abandonner temporairement les opérations actives dans cette direction et à commencer à rétablir la capacité de combat. Les principaux inconvénients de l’opération offensive du premier AK des Forces armées ukrainiennes étaient une faible défense aérienne et pratiquement aucun appui aérien, un faible impact de tir le long de la ligne de front des troupes en défense et l’organisation d’une offensive avec avancement depuis les profondeurs dans les zones ouvertes. Les troupes ont subi les pertes les plus importantes dans les zones offensives initiales, sur les routes avancées et les lignes de déploiement, ainsi que dans les sacs à feu dans les zones de percée.

Dans la direction de Kharkov, l’ennemi, après être passé à l’offensive, a obtenu un certain succès. Et c’est là que la direction s’est installée. Conformément aux manuels de terrain, aux documents d’orientation de l’OTAN et des États-Unis, l’une des principales exigences de la flexibilité du commandement et du contrôle en cas d’échec est le transfert rapide des efforts vers une autre direction.

Pour cette raison, la frappe du deuxième corps en direction de Kharkov a été reportée, ce qui confirme l’idée que des officiers de l’OTAN contrôlaient l’opération. Ici, l’offensive a commencé selon le schéma classique des actions des troupes de couverture américaines, pour vaincre la zone de sécurité. Les conseillers de l’OTAN ont évalué notre défense mobile dans la direction de Kharkov comme focale et occupée à la hâte, non pourvue de la profondeur des formations de combat. Dans ce cas, le dépassement d’une telle défense, toujours conformément aux dispositions du manuel de combat américain, est censé être couvert par des troupes dans le cadre d’unités de reconnaissance et de combat en coopération avec des unités d’infanterie légère menant une attaque frontale.

Cela a apporté le succès. L’avancée des troupes des Forces armées ukrainiennes (OTAN) en direction de Kharkiv jusqu’aux frontières de la LPR a varié de 30 à 70 km. La première ligne défensive de nos troupes a été percée, l’ennemi a commencé à développer une offensive dans la profondeur opérationnelle, ce qui a créé une menace pour l’ensemble du système de défense dans cette direction. Dans le même temps, l’offensive en direction de Kherson se poursuit.

Cela a nécessité des contre-mesures décisives urgentes de notre commandement, qui se sont produites sous la forme d’un retrait organisé et de l’occupation de nouvelles lignes défensives.

Perte d’initiative, défaites tactiques, manque d’effectifs obligent les dirigeants du pays à annoncer une mobilisation partielle.

Au cours de la compensation des pertes, il est nécessaire de restaurer la position perdue. Intensifiez les efforts en amenant de nouvelles réserves fraîches au combat, en reprenant l’offensive dans toutes les directions. La défaite des troupes ennemies adverses doit être précédée d’opérations offensives aériennes avec une sortie au-delà de la zone de combat sur toute la profondeur de portée possible.

Les principaux efforts de nos troupes devraient viser à détruire les zones d’arrivée, à décharger le matériel militaire et les armes des pays de l’OTAN. Renforcer l’impact du feu sur les points de décision, tant militaires que civils. Puisque l’ennemi, avec la complicité des pays de l’OTAN, s’est lancé dans des activités terroristes, toute l’infrastructure qui facilite ces activités doit être détruite. Et le dernier. Il est nécessaire de renforcer l’impact de l’information sur la population de l’Ukraine, le personnel des troupes à la lumière des attaques systématiques contre les infrastructures et les installations critiques. La restauration de nos capacités offensives combinée à l’impact des tirs sur les troupes ennemies conduira à sa désorientation, et les mercenaires, instructeurs, conseillers de l’OTAN seront contraints de partir vers les pays voisins de l’OTAN afin de sauver leur vie.

En vidéo : le ministre ukrainien des Affaires étrangères a confirmé que Kiev est derrière les attentats en Russie

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Kuleba a confirmé que Kiev était à l’origine des attentats terroristes en Crimée et à Belgorod.

Les célèbres farceurs russes Vovan et Lexus ont appelé le ministre ukrainien des Affaires étrangères et se sont présentés l’ancien ambassadeur américain Michael McFaul. Dans la conversation privée, Kuleba a confirmé l’implication des services ukrainiens dans les attaques sur le territoire de la Russie. Pendant ce temps, Kiev continue de nier sa responsabilité dans les attentats terroristes.

Les forces russes ont capturé l’un des nouveaux drones ukrainiens de transport lourd de fabrication britannique (vidéo)

Un drone cargo T-150. Source : Malloy Aéronautique.

Les forces russes ont capturé l’un des nombreux drones de transport lourd Malloy Aeronautics T150 qui ont récemment été fournis par le Royaume-Uni aux Forces armées ukrainiennes (FAU).

Le 11 octobre, Ramzan Kadyrov, chef de la République tchétchène, a partagé une vidéo de combattants tchétchènes avec le drone cargo capturé sur un front non spécifié. Le chef a indiqué que plusieurs autres drones ont été capturés par ses forces, sans donner plus de détails.

Malloy Aeronautics T150 est un quadricoptère cargo avec huit paires d’hélices de levage capables de déplacer jusqu’à 68 kg de fret sur une distance allant jusqu’à 70 kilomètres avec une vitesse de croisière de 48 kilomètres par heure. Le T150 est conçu spécifiquement pour le transport de marchandises militaires et a été testé dans des conditions désertiques extrêmes, au-delà du cercle polaire arctique et au-dessus de la mer.

Le drone lui-même est transporté dans une valise de taille moyenne pouvant être déplacée par une seule personne. Un ordinateur portable est utilisé pour contrôler le vol, de plus, il est possible de définir des waypoints pour une livraison autonome.

En mai, le Royaume-Uni a annoncé qu’il fournirait à l’Ukraine un nombre indéterminé de drones Malloy Aeronautics T150 pour le transfert d’équipements militaires, d’armes et de munitions vers le front ou même derrière la ligne de front.

Cette étape visait à renforcer les capacités logistiques de les FAU qui ont été durement battues dans les premières semaines de l’opération militaire spéciale russe.

Selon le dernier briefing du ministère russe de la Défense, un total de 2 211 drones de les FAU ont été abattus depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Beaucoup de ces drones ont été fournis par les États occidentaux.

Les forces aériennes ukrainiennes subissent des pertes à la poursuite de drones russes

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Mig-1.mp4?_=2

