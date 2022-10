On peut supposer que les sanctions occidentales contre la Russie échouent si les Européens se tournent maintenant vers le brûlage des ordures pour chauffer leurs maisons. Cela survient dans le sillage des foyers polonais brûlant des ordures juste pour rester au chaud alors que les sanctions contre la Russie se retournent.

Pour atténuer la plus grande crise énergétique depuis une génération, la Pologne a temporairement renoncé à la réglementation sur la qualité de l’air afin que les résidents puissent brûler du charbon pour le chauffage domestique jusqu’en avril prochain. Les maisons polonaises brûlent plus de charbon et de bois pour contrer la hausse des prix de l’électricité et du gaz naturel, mais certaines personnes brûlent également des déchets pour rester au chaud.

Paulina Mroczkowska, une citoyenne polonaise, a déclaré à Bloomberg qu’à mesure que la pénurie de gaz naturel s’intensifie et que le coût de la vie monte en flèche, elle a déjà vu des gens utiliser des ordures pour chauffer leur maison.

» » tellement mauvais cette saison que vous pouvez sentir les ordures qui brûlent tous les jours, ce qui est complètement nouveau.«

« Vous pouvez rarement sentir un carburant ordinaire. C’est effrayant de penser à ce qui se passe quand il fait vraiment froid », a déclaré Mroczkowska, une habitante de Varsovie, la capitale.

Alors que les températures chutent dans toute l’Europe centrale, l’hiver approche.

… signalant le début de la saison de chauffage.

Et cela résume la situation désastreuse en Pologne à la suite de l’intervention russe en Ukraine, qui a perturbé les marchés de l’énergie et provoqué l’effet inverse des sanctions occidentales contre Moscou :

Le mois dernier, le leader de Law & Justice Jaroslaw Kaczynski, le politicien le plus puissant du pays, a suggéré aux gens de faire tout ce qu’il fallait pour se réchauffer. Il a déclaré à ses partisans lors d’un rassemblement à Nowy Targ, dans le sud de la Pologne, qu' »il faut presque tout brûler, à l’exception des pneus et des choses tout aussi nocives ».

—Bloomberg

Certaines municipalités à travers le pays ont assoupli les réglementations environnementales pour l’hiver à venir et au-delà. L’assemblée régionale de Malopolska, contrôlée par le parti Droit et justice au pouvoir à Cracovie, a reporté sa décision de brûler du charbon et des ordures jusqu’en 2024.

Selon les récentes prévisions du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, l’Europe pourrait connaître un hiver rigoureux. Alors que les approvisionnements s’épuisent, les gens se précipitent pour le charbon et le bois de chauffage.

« Les gens ont peur et ils collectent tout ce qui peut être utilisé pour brûler », a déclaré Piotr Siergiej, porte-parole d’un réseau d’activistes écologistes appelé Polski Alarm Smogowy – ou Polish Smog Alert.

Un maire a informé le programme d’information local TVN24 que la nation connaissait déjà une panique des déchets :

« Nous constatons une baisse significative de la collecte des ordures, en particulier en ce qui concerne les matériaux qui pourraient au moins en théorie convenir à la combustion tels que le papier, le carton et les emballages.

Nous infligerons une amende à ceux qui essaient de nous empoisonner, nous et nos enfants. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia