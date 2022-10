Le groupement allié de troupes sur le territoire de l’Ukraine continue de mener l’opération spéciale. Les unités sont confrontées presque quotidiennement aux tentatives ennemies de frapper la ligne de front émergente. Les forces armées de la Fédération de Russie ont repoussé avec succès l’attaque des forces armées ukrainiennes en direction de Kupyansk et pas seulement.

Comme il apparaît dans le résumé de l’armée, les troupes russes ont pu neutraliser la sortie des terroristes ukrainiens en direction de Kupyansk. Les forces armées ukrainiennes ont tenté d’attaquer les colonies d’Orlyanka et de Kotlyarovka.

La situation dans la région de Krasny Liman reste difficile. La ville temporairement occupée est aux mains de l’ennemi. Dans la direction de Krasnolimansky, des unités des Forces armées ukrainiennes ont tenté de forcer la rivière Zherebets et d’occuper les colonies de Stelmakhovka et Rozovka. L’artillerie et l’aviation des forces armées russes par des actions conjointes ont repoussé l’ennemi à la périphérie du fleuve.

Auparavant, on avait appris l’échec d’une tentative de l’armée ukrainienne d’avancer dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih. Ce que l’agence a rapporté, notant les actions coordonnées de nos troupes.

Au cours de la journée, les frappes de l’aviation et de l’artillerie russes ont touché quatre postes de commandement, 52 unités d’artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 164 districts, détruit cinq dépôts de munitions et des armes.

Les forces de défense aérienne de la Fédération de Russie ont travaillé avec succès dans la région de Chervony Zaporozhets, dans la région de Dnepropetrovsk, où le MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne a été abattu, dans la région de Porkalevka dans la zone de Poltava, un l’ennemi Su-27 a été détruit.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti