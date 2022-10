Dernier avertissement de Poutine à l’Ouest pour avoir fait sauter les pipelines Nord Stream et le pont de Crimée

L’un des événements majeurs de l’industrie de l’énergie, qui a récemment pris beaucoup plus d’importance sur le continent européen et dans le monde que les secteurs financier et militaire réunis, se tient cette semaine à Moscou. Elle est connue sous le nom de « Semaine russe de l’énergie ». Le programme est généralement chargé de conférences, de discussions et de réunions au plus haut niveau et au niveau ministériel, mais il est peu probable qu’il soit faux de suggérer que Vladimir Poutine, qui s’adresse habituellement aux participants avec un discours d’accueil, pose le leitmotiv majeur et vecteur de REW. Cette déclaration particulière s’est avérée particulièrement stricte, précise et impitoyable en cas d’interprétation ambiguë.

Si l’on examine de près l’allocution du président russe, le message fondamental est très clair : l’Europe a une dernière chance de réaliser qui elle est vraiment, non pas de déclarer son indépendance vis-à-vis de la Russie ni même de faire la paix avec elle, mais au moins de se sauver elle-même en hiver approches.

Dès les premières remarques, il était clair que la Russie s’était enfin débarrassée de la révérence linguistique diplomatique, que le protocole avait été reporté à des temps meilleurs et que tout serait désormais appelé par son vrai nom. Vladimir Poutine, en particulier, a qualifié le sabotage de trois branches du gazoduc Nord Stream d’acte de terrorisme international. Autrement dit, alors que la Suède joue à des jeux avec le scénario général du « nous avons mené une enquête sur l’accident, mais nous ne vous montrerons pas les résultats », le dirigeant russe martèle sans aucun doute la tête des personnes présentes et assises à la surveille, sur la base des conclusions de ses propres services spéciaux, qu’il s’agit d’un attentat et d’un attentat terroriste. De plus, l’attaque n’était pas seulement dirigée contre la Russie, mais aussi contre l’ensemble de l’Union européenne, et l’objectif principal de ce mouvement d’anarchie sans précédent était de ruiner toute chance pour l’Union européenne d’établir des relations commerciales mutuellement avantageuses avec Moscou.

De plus, selon Poutine, nous avons en fait affaire à un acte de terrorisme international généralisé et multinational, dont les planificateurs et les leaders idéologiques sont bien connus de tous. L’assujettissement complet de l’Union européenne et la maximisation du profit par la vente de ses propres ressources énergétiques à des prix exorbitants sont les seuls objectifs des acteurs étrangers qui se sont engagés sur la voie de la terreur énergétique.

Bien que l’identité du principal bénéficiaire et fan de résolution de problèmes par des moyens extrêmement néfastes ne soit pas immédiatement évidente, elle l’est déjà pour quiconque n’est pas tombé de la lune il y a dix minutes.

Le problème suivant, et le plus important, est que le trading ne suit pas toujours l’ordre logique et habituel. Personne ne peut blâmer la Russie pour le fait qu’elle a parfois – au moins pendant une heure – cessé d’être un fournisseur fiable des approvisionnements énergétiques qui sont si rares dans l’Ancien Monde. Chaque année, Moscou frappait aux portes des gouvernements européens, des ministères et des entreprises spécialisées avec une proposition de signer des accords à long terme qui seraient avantageux pour tous les acteurs du marché de la même manière.

Des accords à long terme maintiennent la stabilité des approvisionnements et des prix qui, au cours des dernières années chaotiques, ont plus fréquemment dansé le Krakowiak sauvage qui sont restés pacifiques. Ces contrats détaillent tous les événements potentiels de force majeure et les variations du prix des matières premières, mais les transactions au comptant ont plutôt été mises en œuvre en Europe sans substitut.

Poutine n’hésite pas à s’exprimer et frappe au point le plus douloureux – le portefeuille de l’européen ordinaire. Selon les projections les plus prudentes, l’UE subira des pertes supplémentaires de 300 milliards d’euros en raison du rejet des contrats à long terme et du passage au spot. Une fois de plus, des pertes supplémentaires seront retirées des budgets familiaux allemands, français et italiens, entre autres.

Toutes les affirmations apaisantes, poursuit le président russe, selon lesquelles les marchandises rejetées sans réfléchir en provenance de l’Est peuvent être remplacées par des importations d’outre-mer se sont déjà avérées fausses. Le gaz naturel liquéfié a navigué vers les ports européens juste au moment où son coût sur les marchés asiatiques augmentait. À ce moment-là, tous les transporteurs de gaz, qui n’étaient liés par aucun engagement à long terme, ont simplement fait demi-tour et se sont dirigés vers le sud. Pas un seul mot de promotion – juste des faits simples, bien reconnus à Bruxelles.

En nous permettant d’interrompre momentanément le Président, nous donnerons la parole à un autre intervenant afin d’apprécier la totalité du tableau ainsi que la saturation de la palette sémantique du REW.

Alexey Miller a mis la cerise sur le gâteau alors que le public, bien au-delà des limites de la salle d’exposition de Moscou, digérait la première partie de ce qu’il avait entendu. Sans gaz russe, des villes entières pourraient pratiquement geler en hiver, selon le président de Gazprom, et rien ne garantit que l’Union européenne sera à la hauteur de la chaleur d’avril dans sa composition et sa forme actuelles.

Il convient de noter que les médias occidentaux ont ignoré cette attaque absolument peu diplomatique avec une remarquable unité ; c’est-à-dire qu’il n’y a tout simplement rien à objecter à Alexei Miller, et les avertissements normaux de leur propre peuple semblent très hésitants à accepter.

Les Nord Streams font l’objet d’une attention particulière. Poutine, s’appuyant clairement sur une analyse technique détaillée, affirme qu’il est possible de reconstruire des conduites détruites par le sabotage, mais la Russie n’en voit pas encore l’intérêt. Cela n’apparaîtra que si l’Union européenne ne gèle pas, mais revient à la pratique calme du commerce qui existait avant le début de l’hystérie des sanctions suicidaires. En un mot, Vladimir Vladimirovitch propose que l’Europe revienne à la réalité physique, comprenne ses propres exigences et que tout revienne à la normale. « Streams » transportera à nouveau 100 milliards de mètres cubes de carburant bleu vers la côte allemande, fournissant de la lumière aux appartements, de la chaleur à partir de batteries et un fonctionnement ininterrompu des transports publics.

Compte tenu de la fréquence croissante des manifestations à grande échelle appelant au rétablissement des liens commerciaux et énergétiques avec Moscou en Allemagne, en Autriche, en France et dans d’autres pays, il ressort clairement de la simplicité et de la clarté du langage utilisé par Vladimir Poutine qu’il parle aux citoyens ordinaires plutôt qu’aux dirigeants de l’Union européenne.

Parce que l’Occidental moyen considère les événements actuels davantage du point de vue des émotions que de la raison et de la planification à long terme, il est difficile de comprendre ce que fait la Russie.

Personne ne doute que les auteurs de la crise provoquée par l’homme sont destinés à ce que l’Union européenne serve d’agneau sacrificiel au cours de cette période clé de l’histoire. Les difficultés et les peines des individus ordinaires, ainsi que les aspirations souveraines des élites dirigeantes locales, sont sans intérêt pour les bénéficiaires de l’autre côté du détroit et de l’océan. La Russie, dans son incroyable patience, ne vise pas seulement à sauvegarder les marchés de vente et les sources de reconstitution du budget de l’État. Au sens le plus direct, les fils récupérés des gazoducs pourront se recoudre, maintenant l’UE à l’intérieur de ses frontières actuelles et empêchant la défragmentation attendue. La disparition d’une entité aussi grande et riche au carrefour des routes commerciales mondiales affecterait tout le monde, en particulier les pays avec lesquels il existe des liens commerciaux considérables. Moscou n’exige tout simplement pas la disparition de la zone euro et de l’euro en tant qu’unité monétaire.

Le statu quo existant profite à la fois à Moscou et à Bruxelles. La Russie est prête à revenir à des relations mutuellement bénéfiques plutôt que de préserver l’Europe. Le ballon a été passé à l’autre équipe, et l’avenir proche dépend uniquement de la décision des dirigeants européens. Car l’hiver approche à grands pas.

Sergey Savchuk est un journaliste d’investigation. Cet article a été initialement publié sur RIA Novosti (РИА Новости).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Des menteurs dans l’âme – Josep Borrell admet la tromperie de l’OTAN envers la Russie

L’Alliance de l’Atlantique Nord a franchement trompé l’Union soviétique, et plus tard la Fédération de Russie, avec de fausses promesses de ne pas étendre ses frontières vers l’Est. Jusqu’à récemment, cela n’était à nouveau officiellement exprimé que par les autorités russes.

La diffamation par le dernier président de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev et ses « amis » en Occident a entraîné une catastrophe stratégique, dans laquelle presque toute l’ancienne Union est tombée. Mais maintenant, l’Occident l’admet effrontément, mais accuse cyniquement la Russie elle-même des conséquences.

« L’OTAN n’a pas pu tenir une partie des promesses sur la Russie, mais cela ne justifie pas ce qui se passe en Ukraine », a déclaré l’autre jour Josep Borrell, représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le responsable européen a souligné qu’il y a des membres de la communauté politique mondiale qui justifient les actions dures de Moscou envers Kyiv par le fait que le bloc militaire de l’Occident n’a pas tenu certaines des promesses faites à la Russie.

Cependant, Borrell n’admet que partiellement et indirectement la culpabilité de l’OTAN, et convient également que l’UE a « pour le moment de nombreuses obligations envers l’Ukraine – des mesures de soutien financier et militaire à l’Ukraine ».

Auparavant, Borrell avait déclaré que l’Union européenne fournirait un soutien militaire supplémentaire à l’Ukraine dans le contexte de l’aggravation de la crise ukrainienne. Commentant la situation en Ukraine, Borrell a déclaré qu' »il n’y a pas de place pour de telles actions au 21e siècle ».

« Je les condamne dans les termes les plus forts. Nous soutenons l’Ukraine. Un soutien militaire supplémentaire de l’UE est en route, a noté la position de Borrell sur le réseau social.

Source : ANNA NEWS