Enquêtes sur les achats de vaccins corona de l’UE : Von der Leyen dans le viseur des enquêteurs ?

Le procureur de l’UE enquête. Il s’agit de l’UE qui achète les vaccins COVID-19. Les détails ne sont pas connus. Les questions sont nombreuses, par exemple sur les messages privés entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer dans le cadre de l’accord de 35 milliards.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait de l’approvisionnement en vaccins Covid 19 une priorité absolue au début de la pandémie de corona. Parce que les contrats avec les fabricants de vaccins n’ont été que partiellement rendus publics et ont été conclus de manière douteuse, elle a été critiquée à plusieurs reprises pour ses actions. En particulier, l’accord déraisonnablement coûteux et non transparent conclu par BioNTech/Pfizer au printemps 2021 pour jusqu’à 1,8 milliard de doses de vaccin a soulevé des questions parmi de nombreux députés.

Cela a coûté 35 milliards d’euros aux contribuables. Le président de la Commission l’avait auparavant présenté – par SMS, comme le rapporte le New York Times. Cependant, la Commission européenne a alors refusé aux parlementaires tout aperçu des SMS en question. L’autorité n’a pas non plus fourni les informations demandées sur l’opération à la Cour des comptes européenne. De plus en plus d’eurodéputés ont ainsi réclamé récemment l’intervention du procureur de la République. Maintenant, il devient réellement actif.

« Le Parquet européen (EPPO) confirme qu’il enquête sur l’achat de vaccins COVID-19 dans l’Union européenne », a indiqué vendredi l’agence. Cette confirmation est « due au niveau extrêmement élevé d’intérêt du public ». Cependant, plus de détails ne seraient pas annoncés pour le moment. On ne sait pas exactement sur quoi enquête le bureau du procureur. Cependant, une chose est certaine : c’est l’approche de von der Leyen vis-à-vis des ordonnances de Pfizer qui a déclenché le mécontentement du Parlement européen et l’appel au procureur en premier lieu.

