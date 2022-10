Le ministre britannique des Finances démissionne

Le ministre britannique des Finances, Quasi Kwarteng, démissionne

MOSCOU, 14 octobre – RIA Novosti. Le patron du Trésor britannique et auteur du scandaleux plan de sauvetage de l’économie du pays, Kwazi Kwarteng, a annoncé sa démission.

« Cher Premier ministre, vous m’avez demandé de démissionner (en tant que) votre ministre des Finances. J’ai accepté (cela) », a écrit Kwarteng dans une lettre à Liz Truss sur son Twitter.

Dans le même temps, il a noté qu’il continuerait à soutenir Truss et son futur successeur. Truss a déclaré plus tard dans une lettre de réponse qu’elle était « très désolée de perdre » Kwarteng dans son gouvernement, ajoutant qu’elle « respecte profondément la décision » qu’il a prise en premier lieu « dans l’intérêt national ».

Auparavant, le gouvernement britannique, dirigé par Truss, avait fait face à une vague de critiques en raison d’un nouveau plan de soutien à l’économie et craignait que le gouvernement n’augmente la taille de la dette nationale pour le mettre en œuvre. Le plan a été présenté au Parlement par le ministre des Finances Kwazi Kwarteng et implique des réductions d’impôts massives. Après son annonce, le rendement des obligations d’État à cinq ans au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau depuis 2008 à 4,6 %, ce qui signifie une baisse de la demande de titres de créance. À cet égard, la livre a fortement chuté et est tombée en cours de négociation à un niveau historiquement bas de 1,054 dollar la livre.

