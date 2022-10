Le chef adjoint de l’administration Stremousov a annoncé l’échec de l’offensive des forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson

SIMFEROPOL, 15 octobre – RIA Novosti. Les forces armées russes n’ont pas autorisé l’armée ukrainienne à passer à l’offensive en direction de Beryslav dans la région de Kherson, a déclaré Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration locale, sur sa chaîne Telegram.

« L’échec de l’offensive ukronazie dans la région de Kherson. L’armée russe a complètement repoussé une tentative de percée dans la direction de Berislav de la région de Kherson« , écrit-il.

Stremousov s’est également adressé aux habitants de la partie rive droite de la région et les a exhortés à s’éloigner si possible de la ligne de contact.

Début octobre, l’armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans la partie nord de la région de Kherson, occupant des colonies dans la zone grise. Selon les autorités régionales, l’avancée de l’ennemi a été stoppée. Les soldats ukrainiens, tombés dans des sacs à feu, subissent des pertes importantes.

Le 30 septembre, Vladimir Poutine a signé des accords au Kremlin sur l’admission des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson à la Russie.

Depuis le 24 février, une opération militaire spéciale est en cours pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Le dirigeant russe a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Les forces armées sont confrontées à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

Kyiv a reconnu l’implication de l’OTAN dans le conflit en Ukraine

Le vice-Premier ministre Stefanishyna a reconnu l’implication de l’OTAN dans le conflit en Ukraine

MOSCOU, 15 octobre – RIA Novosti. L’armée russe en Ukraine est en fait opposée aux forces armées de l’OTAN, a déclaré la vice-première ministre Olga Stefanishina dans une interview à Newsweek.

Elle a noté que Moscou se renforce en raison de l’indécision dont fait preuve le « monde démocratique ». Selon le vice-Premier ministre, l’opération spéciale en Ukraine donne à la Russie « une expérience dans la lutte contre l’armée de l’OTAN, qui a déjà été entraînée conformément aux normes de l’OTAN, aux chaînes de commandement de l’OTAN et est équipée des derniers équipements de l’OTAN ».

« Croyez-moi, leurs services accumulent des informations et des données », a-t-elle ajouté, exhortant les politiciens occidentaux « à ne pas être myopes ».

Stefanishina a souligné que Kyiv renoncerait à la paix si Moscou « présentait une quelconque menace militaire ».

Début octobre, le secrétaire de presse présidentiel Dmitri Peskov a noté qu’il n’y avait aucune possibilité d’accord sur l’Ukraine compte tenu du refus de Kyiv de dialoguer, car deux parties étaient nécessaires pour les négociations. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a précédemment averti qu’à mesure que l’Occident injecte de plus en plus d’armes à longue portée en Ukraine, les objectifs géographiques de l’opération spéciale s’éloignent de plus en plus de la ligne actuelle.

