Le ministère de la Défense a annoncé la défaite de l’arsenal des forces armées ukrainiennes avec des armes occidentales à Brody, dans la région de Lviv

MOSCOU, 14 octobre – RIA Novosti. L’armée russe a attaqué un arsenal d’armes occidentales dans la région de Lviv, a déclaré le ministère de la Défense.

« Dans le village de Brody, dans la région de Lviv, l’arsenal a été touché, auquel d’importants stocks d’armes, de matériel militaire et de munitions reçus des pays occidentaux ont été livrés et stockés », a indiqué le département militaire.

Le ministère a précisé que la frappe avait été menée avec des armes de précision à longue portée basées en mer.

En outre, les Forces aérospatiales russes ont atteint les points de déploiement des mercenaires de la « Légion étrangère » arrivés pour combattre aux côtés de l’Ukraine en provenance des pays occidentaux, et la 59e brigade d’infanterie motorisée des Forces armées ukrainiennes. En raison d’attaques à la roquette, les formations du régime de Kyiv ont perdu plus de 170 personnes, quatre véhicules blindés, trois camionnettes et six voitures.

Après le début de l’opération spéciale russe, les pays occidentaux ont fourni à Kyiv des armes d’une valeur de dizaines de milliards de dollars. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné que les fournitures militaires destinées à l’ancienne république soviétique deviendraient une cible légitime pour Moscou. Le département a déclaré que les pays de l’OTAN « jouaient avec le feu » en armant Kyiv. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a à son tour souligné que pomper l’Ukraine avec des armes de l’Occident ne contribue pas au succès des négociations russo-ukrainiennes et aura un effet négatif.

Depuis le 24 février, Moscou mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Les forces armées sont confrontées à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

L’équipe d’enquête conjointe sur l’état d’urgence de Nord Stream a été dissoute

ARD : la Suède, le Danemark et l’Allemagne ont refusé d’enquêter conjointement sur le sabotage de Nord Stream

© Photo : Kustbevakningen Garde-côtes suédois

Localisation d’une fuite sur le gazoduc Nord Stream 2. Photo d’archive

BERLIN, 14 octobre – RIA Novosti. La Suède, le Danemark et l’Allemagne ont refusé d’enquêter conjointement sur le sabotage de Nord Stream, chacun de ces pays mènera désormais sa propre enquête, a rapporté le portail du programme d’information allemand Tagesschau de la société de télévision et de radio ARD.

« La Suède, le Danemark et l’Allemagne voulaient enquêter conjointement sur la destruction des pipelines et découvrir qui en est responsable. Mais cela n’arrivera toujours pas », a déclaré le portail d’information, citant des sources de l’ARD dans les cercles gouvernementaux.

Il est noté que l’équipe commune d’enquête n’existe plus. Selon les médias, la Suède s’est d’abord retirée du groupe, puis le Danemark. Il est précisé que la Suède s’est dite préoccupée par le secret.

« Maintenant, chaque pays mène sa propre enquête », a noté le portail.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les munitions vagabondes russes détruisent les chars, les obusiers et le système de défense aérienne des forces ukrainiennes (Vidéos)

Région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

Les munitions avancées russes Lancet continuent d’infliger de lourdes pertes humaines et matérielles aux forces de Kiev sur le champ de bataille.

Les 13 et 14 octobre, des sources russes ont diffusé des images démentielles de sept frappes récentes avec les munition du Lancet flânant sur différents fronts. Les frappes ont détruit deux chars de combat T-72 de fabrication soviétique, deux obusiers automoteurs M109 155 de fabrication américaine, un véhicule blindé Humvee de fabrication américaine, un SUV des forces spéciales ukrainiennes et un système de défense aérienne Buk-M1 de fabrication soviétique.

Le Lancet, qui a été développé par le groupe ZALA Aero, est équipé d’un système électoro-optique qui lui permet de détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Une version améliorée du Lancet-3, qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes en forme de X allongées, a apparemment été utilisée dans les frappes. Cette version a une portée et une endurance plus longues que la Lancet-3 d’origine, qui a une portée de 40 kilomètres et une autonomie allant jusqu’à 40 minutes seulement.

L’armée russe utilise des munitions flottantes Lancet contre les forces de Kiev depuis le début de son opération spéciale en Ukraine.

Au cours des dernières semaines, l’armée russe a élargi l’utilisation des munitions de vagabondage et introduit de nouveaux types, comme les Geranium-1 et 2, qui seraient des copies des Shahed-131 et 136 iraniens. En conséquence, les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Tirs sur Belgorodskaïa de Belgorod. Il y a des morts et des blessés. || Résultats du jour 14.10.2022

Dans la région de Belgorod, les forces armées ukrainiennes ont tiré sur un dépôt de munitions, selon la commission d’enquête de la Fédération de Russie. «Dans le village d’Oktyabrsky, dans la région de Belgorod, à la suite du bombardement des forces armées ukrainiennes, un dépôt de munitions a explosé. Ils ont explosé. Selon les données préliminaires, il y a des morts et des blessés », a rapporté le service de presse du Royaume-Uni. Comme le précisent les forces de l’ordre, parmi les morts figuraient des employés de la Garde nationale. Une affaire pénale a été ouverte sur le fait de la fusillade. Le système de défense aérienne russe a également abattu des missiles dans le district de Novooskolsky, rapporte TASS. Des débris sont tombés dans la zone de la voie ferrée, des lignes électriques ont été endommagées, la circulation ferroviaire a été temporairement suspendue. Il n’y a pas eu de victimes.

Les forces armées de la Fédération de Russie ont pris l’initiative dans la direction de Krasnolimansky et tiennent les colonies libérées. L’armée ukrainienne a tenté de forcer le fleuve. Étalon pour avoir maîtrisé Stelmahovka et Rozovka en LPR. Artilleurs et pilotes aux abords du fleuve repoussent les coups. Les combattants du détachement Bars-13 ont pris le contrôle des hauteurs dominantes de Chervonopopovka et Peschanny. Peut-être que les forces armées ukrainiennes ont transféré les forces principales à Svatovo et préparent une percée sur le flanc du front Kremensky. Les tentatives de l’armée ukrainienne de percer à Olshan, Kislovka et Raigorodka ont échoué.

L’aviation russe a attaqué le commandement militaire et les installations énergétiques dans les régions de Kyiv et de Kharkov, a indiqué le ministère de la Défense. « Les armes de haute précision des forces aérospatiales russes dans les régions de Kyiv et de Kharkov ont touché les objets du commandement militaire et du système énergétique », a déclaré le ministère de la Défense. En outre, l’armée russe a frappé un arsenal dans la région de Lviv, rapporte RIA Novosti. Comme indiqué dans le département de la défense, le régime de Kyiv y a stocké d’importants stocks d’armes, d’équipements militaires et de munitions reçus des pays occidentaux. Le ministère de la Défense a précisé que la frappe avait été menée avec des armes de précision à longue portée basées en mer. Six entrepôts de munitions et de roquettes et d’armes d’artillerie ont été détruits dans les régions ukrainiennes de Kharkiv et Nikolaev, ainsi que dans les territoires de la RPD et de Zaporozhye occupés par le régime de Kyiv.

Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration de la région de Kherson, a déclaré que les habitants de la région de Kherson devraient se déplacer à une distance sûre des hostilités vers d’autres régions russes afin de ne pas compliquer les tâches de l’armée. « La présence d’un grand nombre de civils rend difficile la manœuvre des militaires. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’interférer avec l’armée, la population civile doit être juste à une distance de sécurité des combats », a-t-il déclaré sur sa chaîne Telegram. Selon lui, sur la rive droite du Dniepr, l’armée russe freine les tentatives quotidiennes des troupes ukrainiennes de percer les défenses et de lancer une offensive contre les colonies de la région de Kherson, dont Kherson, note RIA Novosti. Dans le même temps, le gouverneur par intérim de la région de Kherson, Vladimir Saldo, a souligné qu’il s’agissait d’une recommandation, vous pouvez partir à volonté.

Les résultats des négociations entre le directeur général de l’AIEA Rafael Grossi et le président russe Vladimir Poutine sont devenus connus. Le chef du régulateur a déclaré qu’il était nécessaire d’assurer la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Le responsable a qualifié le bombardement d’une installation énergétique dangereuse d’inacceptable. Lors de la rencontre avec le chef de l’AIEA, le président de la Fédération de Russie a expliqué la situation autour de la centrale nucléaire, qui est la plus grande d’Europe. Par ailleurs, le chef de l’AIEA a noté les progrès des consultations intensives avec Moscou et Kyiv sur la question de la sécurité de l’installation nucléaire. Il est sûr d’avoir réussi à « se rapprocher » de la création de la zone de protection ZNPP. Certes, le fonctionnaire n’a pas nommé les propositions spécifiques des parties.

Suite à la réunion d’Astana, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’un hub gazier international serait construit dans le pays dès que possible. Le dirigeant turc a noté que la Turquie dispose déjà d’une plaque tournante pour la distribution de gaz dans tout le pays, mais le nouveau projet sera international. Le chef de la Turquie a également déclaré que lui et Poutine avaient demandé aux délégations des deux pays de commencer rapidement à travailler sur le projet. « Notre ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et la partie russe travailleront sur cette question et nous la présenteront, puis nous passerons à l’étape suivante. Il n’est pas nécessaire d’attendre ici », a souligné Erdogan.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS