Voici la liste des biolabs manipulant des virus dangereux en cours de construction dans le monde. Selon les experts, ils pourraient poser problème si des recherches dangereuses y sont menées et « tombent entre de mauvaises mains ».

Malgré les craintes que Covid ait pu être le résultat des essais dangereux, l’épidémie de coronavirus a déclenché une augmentation mondiale des installations qui traitent des virus mortels, rapporte Mail Online.

Depuis 2020, plus de 40 installations, principalement en Asie, ont été construites ou sont en cours de développement et sont accréditées comme installations de niveau de biosécurité 3 (BSL-3) ou de niveau 4.

De nombreux pays estiment que Covid les a pris au dépourvu et tentent d’empêcher la prochaine évasion catastrophique en recherchant des maladies dangereuses pour l’homme.

Dans ces installations, les expériences impliquent parfois de falsifier des virus animaux pour développer des remèdes et des vaccins qui pourraient être appliqués lors d’une future épidémie.

Il y a cependant des inquiétudes généralisées quant au fait que ces études pourraient en fait augmenter la probabilité de pandémies, comme certains scientifiques pensent que cela s’est produit avec Covid.

L’Institut de virologie de Wuhan (WIV), un laboratoire biologique de haute sécurité qui s’occupait des coronavirus de chauve-souris dangereux, se trouve à environ 13 km du marché humide où le virus a commencé à se propager.

Certains des parents les plus proches de Covid y ont fait l’objet de recherches. De plus, il a été découvert qu’ils avaient détruit des bases de données vitales et entravé des enquêtes indépendantes sur les liens du laboratoire avec la pandémie.

Le professeur Paul Hunter, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université d’East Anglia en Angleterre, s’est dit préoccupé par l’utilisation prévue de tous les nouveaux laboratoires.

« Le problème est de savoir pourquoi vous allez utiliser [les laboratoires] », a-t-il déclaré à ce site Web. « S’ils sont à des fins de diagnostic, vous en avez besoin. Mais je ne pense pas que chaque pays ait besoin d’un BSL-4.

Il a ajouté: « S’ils commencent à avoir un double objectif pour la recherche qui a des implications militaires offensives, c’est le problème. »

La Russie a proposé 15 laboratoires à sécurité maximale et l’Inde s’efforce d’avoir un total de 18 laboratoires BSL-3 et BSL-4. Les États-Unis ajoutent également un nouveau laboratoire de biosécurité de haut niveau à leurs 12 existants.

Il existe actuellement 63 laboratoires BSL-4, le plus haut niveau de sécurité, à travers le monde. Cela représente une augmentation par rapport aux 59 qui étaient en service ou prévus l’an dernier. Les trois quarts sont en milieu urbain. L’Amérique du Sud et l’Afrique sont quelques-uns des endroits qui n’ont pas accès aux laboratoires

La question de savoir si l’épidémie mondiale a commencé par un débordement d’animaux sauvages vendus sur le marché ou s’est échappée du laboratoire de Wuhan à seulement huit miles de l’autre côté du fleuve Yangtze a donné lieu à un débat acharné sur la manière de prévenir la prochaine pandémie. De nouvelles études indiquent un débordement naturel sur le marché de la faune de Huanan. Des échantillons positifs d’écouvillons de sols, de cages et de comptoirs retracent également le virus jusqu’aux étals du coin sud-ouest du marché (en bas à gauche), où des animaux susceptibles d’héberger Covid étaient vendus pour de la viande ou de la fourrure à l’époque (en bas à droite)

La virologue Shi Zheng-li travaille avec son collègue au laboratoire P4 de l’Institut de virologie de Wuhan dans la province du Hubei – qui est au cœur de la théorie des fuites de laboratoire. Surnommée la «Bat Lady», Zheng-li a traqué des dizaines de virus mortels de type Covid dans des grottes de chauves-souris et les a étudiés au WIV

La recherche sur le virus vivant responsable de la Covid doit se faire dans un laboratoire BSL-3 ou BSL-4.

Toutes les études dans les laboratoires BSL-3 sont menées dans une «enceinte de sécurité biologique», qui est un espace de travail fermé et ventilé pour le traitement des matériaux contaminés par des agents pathogènes.

Les laboratoires sont également équipés de portes à fermeture automatique, de fenêtres, de sols et de murs scellés, ainsi que de systèmes de ventilation filtrés.

Des combinaisons de pression intégrales à adduction d’air sont portées dans un laboratoire BSL-4, et le personnel doit remplacer ses vêtements avant d’entrer et se doucher avant de sortir.

Le laboratoire se trouve dans sa propre partie du bâtiment, avec sa propre alimentation en air spécialisée.

L’Inde construit actuellement cinq installations BSL-3 et prévoit d’en construire au moins neuf autres. Quatre institutions ont l’intention de construire des laboratoires BSL-4 avec le plus haut niveau de protection.

L’Inde compte désormais trois laboratoires BSL-4, bien qu’un seul soit actif.

De plus, le gouvernement indien a décidé de créer quatre nouveaux instituts nationaux de virologie, dont deux s’attaqueront à l’avenir aux agents pathogènes BSL-4.

Le Kazakhstan, les Philippines et Singapour prévoient également de développer leurs premières installations BSL-4 en Asie. Les États-Unis ajouteront bientôt un autre laboratoire BSL-4 à leur collection existante de 12 installations de niveau de sécurité biologique maximale.

La Russie a également déclaré cette année qu’elle construirait 15 laboratoires BSL-4, mais a fourni peu de détails.

De plus grands laboratoires biochimiques à haute sécurité permettent des recherches plus à haut risque, telles que des études de gain de fonction, dans lesquelles les infections sont transformées, les rendant peut-être plus mortelles.

Il y a maintenant 63 laboratoires BSL-4 dans le monde.

Le professeur Paul Hunter de l’Université d’East Anglia en Angleterre, un expert des maladies infectieuses, a déclaré que la préoccupation n’est pas la prolifération de laboratoires de sécurité de niveau supérieur dans le monde, mais à quoi ils seraient utilisés.

Il a décrit les laboratoires BSL-4 comme « un niveau supérieur » par rapport aux laboratoires BSL-3, ajoutant qu' »ils sont très rares ».

En termes d’agents pathogènes humains, les installations BSL-4 géreraient des choses «vraiment désagréables» comme Ebola et la fièvre de Lassa.

En effet, « de nombreux agents pathogènes que vous traiteriez dans les laboratoires de catégorie quatre sont des agents connus du bioterrorisme et de la guerre biologique entre de mauvaises mains », a-t-il déclaré.

Bien que l’idée que Covid se soit échappé du laboratoire Wuhan BSL-4 ait généralement été démystifiée, les virus peuvent toujours fuir des environnements de recherche.

Le professeur Hunter a déclaré: « L’intérêt d’un laboratoire BSL-4 est qu’il réduit considérablement le risque d’évasion virale, bien qu’il ne le garantisse pas toujours. »

Il a ajouté: « Il y a pas mal d’infections acquises en laboratoire par des travailleurs de laboratoire qui ramassent des choses. La plupart d’entre eux sont relativement mineurs, mais c’est toujours une préoccupation. »

« Nous avons eu et nous avons encore des problèmes d’évasion de laboratoire dans le monde entier », a-t-il ajouté.

Cependant, il a affirmé qu’en théorie, les laboratoires de catégorie 4 sont les environnements les plus sûrs pour manipuler les agents pathogènes dangereux.

Des laboratoires de biosécurité de haut niveau sont nécessaires à plusieurs égards.

Le professeur Hunter a déclaré: « Vous devez travailler dessus, car sinon vous ne seriez pas en mesure de faire face à une épidémie d’Ebola. Vous devez les avoir et ils doivent être raisonnablement facilement disponibles. »

Il a déclaré qu ‘«il y a certaines choses que les gens font qui pourraient causer des dommages importants s’ils sont libérés», ajoutant: «la nervosité est que si vous avez de telles installations, que vous commenciez alors à faire de la recherche ou du développement inapproprié qui, en fin de compte, aura plus de résultats sinistres.»

Le professeur Hunter a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de l’émergence de nouveaux laboratoires car « il y a des raisons parfaitement bonnes et parfaitement nécessaires pour lesquelles vous pourriez les vouloir ».

Il a déclaré: « Si j’étais responsable de choses en Inde et que je savais que nous avions eu des problèmes pour gérer les premiers stades de l’épidémie de Covid parce que nous n’avions pas accès aux laboratoires de niveau 4 appropriés, je serais sacrément sûr que je voudrais construire des laboratoires de catégorie 4 pour m’assurer que si nous avions à nouveau ce problème, je serais en mesure de mieux servir la population.»

« Mais serais-je inquiet si les gens commençaient à utiliser ces laboratoires pour des recherches qui pourraient finalement être nocives ? Alors oui. »

Rappel

Pendant la guerre se déroulant en Ukraine, dès le début, la Fédération de Russie a découvert l’existence d’un réseau de laboratoires biotechnologiques américains traitant de nombreux virus dangereux, dont les essais ont été effectués sur des ukrainiens dont les militaires et le but était de répandre des maladies dangereuses en Ukraine, dans l’Est de l’Ukraine, en Russie et sans doute dans le monde. Depuis un certain temps, Bill Gates et son organisation étudient des virus dont ceux des moustiques pour soi-disant faire différentes applications thérapeutiques en Afrique et ailleurs, notamment dans un premier temps au Burkina Faso ou au Senegal. De plus, les Etats-Unis ont de nombreux laboratoires biotechnologiques de différents niveaux de sécurité installés dans le monde, utilisant la technologie de « Gain de fonction ». Certains spécialistes soutiennent qu’ils seraient à l’origine d’Ebola, du VIH-Sida et même du virus de la COVID-19 en collaboration scientifique avec le laboratoire de Wuhan… Jean de Dieu MOSSINGUE Jean de Dieu MOSSINGUE est Economiste, Expert en Innovation scientifique, technologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique.

