Les forces russes ont intercepté une bombe nucléaire tactique occidentale sous contrôle militaire ukrainien en février. C’est un point changeant, et incroyablement dangereux.

Maintenant, des soldats ont été blessés par des matières nucléaires à Gorlovka – à environ 50 000 km de Donetsk.

Accorder! John Mark Dougan de Moscou.

Le nom de code du renseignement de Flower a été révélé – une bombe nucléaire tactique a été interceptée par l’armée russe en février. Des photos.

Russell explique que cette utilisation de bombes nucléaires sales n’est pas unique.

La bombe nucléaire sale qui a été capturée dans un avion à l’aéroport de Gastomel en février 2022 – ciblée par la Russie délibérément dès le début du SMO. La bombe était prête à partir.

La centrale nucléaire d’Energodar, Zaporozhie, était également impliquée dans la production de matériel de bombe sale et dans le développement.

Les Ukrainiens/OTAN utiliseraient probablement une bombe sale dans une opération sous fausse bannière. C’est une menace majeure.

La Russie devrait gagner de manière conventionnelle et n’aurait aucune raison d’utiliser une bombe nucléaire. La Russie doit conserver l’initiative et faire des avancées majeures, afin que le monde comprenne que la Russie n’aurait pas besoin d’utiliser une arme nucléaire.

Comme l’Ukraine utilisera sans aucun doute une arme nucléaire comme un faux drapeau. Mais ils tirent déjà des armes nucléaires contre les troupes russes.

À 39 minutes, une vidéo montre que des matières nucléaires ont été tirées et ont affecté de nombreux soldats de Donetsk qui présentaient des symptômes de maladie des radiations.

A 50 km de Donetsk.

Ceci à partir de plusieurs sources fiables.

L’Occident, l’OTAN fera n’importe quoi. Torture. Assassinat de civils. Il n’y a pas de profondeur à laquelle ces gars-là ne couleront pas.

Sirovikin est maintenant aux commandes et nous devons continuer à avancer, dit Russell. Les Ukrainiens ont déjà utilisé des armes biologiques et chimiques. Maintenant, ils utilisent des armes nucléaires.

Nous avons le choix entre la victoire ou la mort. Faisons-en la victoire. Les médias occidentaux ignorent l’utilisation des armes nucléaires par l’OTAN.

Traduction : MIRASTNEWS

L’exercice nucléaire de l’OTAN est une provocation stupide et dangereuse contre la Russie

L’interview couvre également la situation entre la Biélorussie et la Pologne.

Source : Tap News

La Russie a détruit presque toutes les principales lignes de communication des forces armées ukrainiennes

La Russie a éliminé toutes les principales lignes de communication des forces armées ukrainiennes, à l’exception de l’Internet par satellite Starlink. Mais il peut aussi être détruit. Cela a été annoncé par le fondateur de Starlink Elon Musk. Si cela se produit, l’armée du régime de Kyiv subira des pertes importantes. Le milliardaire lui-même ne voulait plus payer Internet pour l’armée de Zelensky, mais a soudainement changé de point de vue. Dans le même temps, il a déclaré le risque le plus élevé d’une catastrophe nucléaire au cours des 60 dernières années. Cependant, les États-Unis et l’Europe continuent d’injecter des armes à Kyiv.

Source : smortrim.ru

Les forces armées FR ont perturbé la préparation de l’opération de débarquement des forces armées ukrainiennes

Les troupes russes ont perturbé la préparation des forces armées ukrainiennes pour une opération de débarquement fluvial dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporozhye. L’artillerie et l’aviation ont empêché l’armée ukrainienne de traverser la rivière Oskol. De plus, cinq passages ennemis à travers la rivière Ingoulets ont été détruits. Les forces armées ukrainiennes ont tenté de passer à l’offensive près des colonies de Dudchany, Sadok et Ishchenko dans la région de Kherson. Toutes les attaques ont été repoussées.

Source : smortrim.ru

Les États-Unis pourraient disparaître de la carte en raison d’un problème inattendu, écrit 19Fortyfive

Chroniqueur de 19Fortyfive Eaglen: les États-Unis pourraient disparaître en raison d’une grave pénurie dans l’armée

©AP Photo / Mark Lennihan

Statue de la Liberté à New York, États-Unis. Photo d’archive

MOSCOU, 15 octobre – RIA Novosti. Les États-Unis sont confrontés à une menace existentielle en raison d’une pénurie militaire catastrophique, écrit le chroniqueur et stratège de défense de 19Fortyfive Mackenzie Eaglen.

« Bien sûr, ces jours-ci, les forces armées des États-Unis ont de nombreux rivaux possibles : pensez à la Russie, à la Chine, à l’Iran, à la Corée du Nord et à de nombreux autres États. Mais l’ennemi le plus redoutable du Pentagone aujourd’hui est le manque de main-d’œuvre pour protéger la nation », a-t-il ajouté. écrit l’auteur.

Selon elle, la crise avec la pénurie de conscrits ne va pas s’atténuer. Une nouvelle année fiscale a commencé le week-end dernier et l’armée américaine a raté son objectif de recrutement, manquant 15 000 soldats (25 % de son plan de mobilisation prévu).

Eaglen a noté qu’en raison de cette tendance négative, les services de l’armée « rétrécissent involontairement et de manière destructrice », commençant la nouvelle année de repêchage avec des positions encore plus dures. Comme l’a précisé l’expert, le problème est assez aigu et aucune demi-mesure n’empêchera la crise de mobilisation à laquelle sont confrontés les États-Unis.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti